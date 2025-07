Startschuss für neue Urbanisaation Puerto Narixa in Torrox

Eugenio Cabezas Torrox Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Der Wohnungsmarkt in der Provinz Málaga bleibt dynamisch. Besonders gefragt sind Orte wie Torrox, wo in den kommenden Jahren bis zu 6.900 neue Wohnungen entstehen sollen, insbesondere in Calaceite und Puerto Narixa. In El Puerto, gegenüber der Altstadt, war die Entwicklung bereits vor rund 20 Jahren angestoßen worden. Die Finanzkrise 2008 bremste das Vorhaben, und auch durch die Pandemie musste es erneut ausgesetzt werden. Nun wird das Projekt wieder aufgenommen.

Das Rathaus von Torrox hat die Baugenehmigung für Sea Views by Puerto Narixa erteilt, das erste Projekt des Plans Puerto Narixa, einer von Desarrollos Ecosostenibles geförderten Wohnanlage, die von Soldit Homes, dem auf Immobilienverwaltung spezialisierten Unternehmen der Grupo Avintia, vermarktet wird. Die Bauarbeiten beginnen im vierten Quartal dieses Jahres. In der ersten Phase entstehen 111 Wohnungen. Der vollständige Plan sieht bis zu 2.000 Einheiten vor, wie der Bauträger mitteilte.

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina (PP), bekräftigte das Engagement der Gemeinde für eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung im Einklang mit der Umwelt. Das Projekt unterstütze die Strategie der Gemeinde, verantwortungsbewusst zu wachsen und nachhaltige Investoren anzuziehen, um die Position von Torrox als erstklassiges Wohn- und Tourismusziel zu stärken».

«Das starke Tempo der Verkäufe von Anfang an hat das Entwicklungsteam veranlasst, die geplante Strategie neu zu formulieren»

Sea Views by Puerto Narixa bietet moderne Wohnungen mit Meerblick in naturnaher Lage. Seit dem Marktstart im Januar hat das Projekt starkes Interesse im In- und Ausland geweckt. «Seit seiner Markteinführung im Januar hat das Projekt nationales und internationales Interesse geweckt. Das solide Verkaufstempo, das von Anfang an zu verzeichnen war, hat das Entwicklungsteam dazu veranlasst, die geplante Strategie zu ändern und die Phasen vorzuziehen, um der starken Nachfrage gerecht zu werden», betonte der Bauträger in einer Pressemitteilung.

Laut Bauträger liegt der Fokus auf architektonischer Qualität, hellen Grundrissen, hochwertigen Materialien wie Porcelanosa-Oberflächen, sowie exklusiven Gemeinschaftseinrichtungen. Dazu zählen ein Panorama-Schwimmbad, ein Fitnessraum, ein Raum für Coworking, städtische Gärten und ein Platz für Pickleball.

Ein erster Meilenstein

José Escobar, der Projektträger, sagte: «Wir freuen uns sehr über die Erteilung der Genehmigung. Dies ist ein erster Meilenstein, der die Solidität eines Projekts unterstreicht, dessen Bau dank der großen Resonanz unserer Kunden bereits unmittelbar bevorsteht. Sea Views by Puerto Narixa ist viel mehr als ein Bauprojekt: Es ist eine neue Art zu leben an der Costa del Sol, die auf einem Gleichgewicht zwischen Gemeinschaft, Natur, Sport und Lebensqualität basiert.»

Der Generaldirektor von Soldit Homes, Fernando Scandella, betonte den innovativen Ansatz des Projekts und dessen technische Ausstattung. «Puerto Narixa verkörpert perfekt unsere Vision: gut durchdachte Projekte mit einem echten Einfluss auf den Markt. Darüber hinaus wollten wir ein kommerzielles Erlebnis bieten, das zu dem passt, was das Projekt darstellt, mit einer innovativen Verkaufsstelle in Torrox, die einen Augmented-Reality-Raum enthält. Dank dieser Technologie können unsere Kunden eine immersive Erfahrung machen und sich ihr zukünftiges Zuhause mit einem Realitätsgrad vorstellen, der in dieser Region einzigartig ist».

«Er wurde im Rahmen eines nachhaltigen Gemeinschaftskonzepts entworfen, das Natur, Sport und Wohlbefinden in Einklang bringt.

«Puerto Narixa ist als zukunftsweisende Wohnsiedlung konzipiert, die nach einem nachhaltigen Gemeinschaftskonzept entworfen wurde, das Natur, Sport und Wohlbefinden in Einklang bringt», so die Entwickler. Mit einem Plan, der große Grünflächen, effizienten Wohnraum und exklusive Dienstleistungen umfasst, setzt das Projekt auf einen Lebensstil, der Komfort und Umweltfreundlichkeit miteinander verbindet. Die erste Phase, Sea Views by Puerto Narixa, bietet 111 Wohnungen mit privilegierten Aussichten und einem nachhaltigen Design, Puerto Narixa ist als zukunftsweisende Wohnsiedlung konzipiert, mit besonderem Fokus auf Aussicht, Gestaltung und Lebensqualität.

Soldit Homes, das Immobilienberatungsunternehmen der Grupo Avintia, ist aus der Vertriebsabteilung von Avintia Inmobiliaria hervorgegangen und hat deren fundierte Kenntnisse im Bereich der Immobilienentwicklung übernommen. «Soldit Homes verfügt über eine solide Erfahrung in allen Phasen der Entwicklung von Neubauten und hat sich in Spanien und Andorra als Maßstab für die Vermarktung von Immobilien etabliert. Sein innovativer Ansatz, der sich auf das Kundenerlebnis konzentriert, und sein Engagement für Qualität und Transparenz sind die Grundlage seines Erfolgs. In nur vier Jahren hat Soldit Homes die Vermarktung von 44 Bauprojekten und mehr als 3.300 Wohnungen übernommen und damit seine Leistungsfähigkeit und Führungsrolle auf dem Markt unter Beweis gestellt», betonten sie.