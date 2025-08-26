Straße zwischen Benamargosa und Riogordo soll instand gesetzt werden

Eugenio Cabezas Benamargosa Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Neuer Impuls für die Verbesserung der Straßenverbindungen im Landesinneren der Provinz. Die Provinzregierung von Málaga hat die strukturelle Sanierung der Fahrbahn und des Entwässerungssystems der Straße MA-3107 von Benamargosa nach Riogordo auf einer Strecke von etwas mehr als drei Kilometern, konkret zwischen den Kilometerpunkten 10,370 und 13,740, für 1.488.722,45 Euro ausgeschrieben. Der Präsident der Provinzregierung von Málaga, Francisco Salado (PP), erklärte, dass die Arbeiten die Ausführung einer neuen Längs- und Querentwässerung vorsehen sowie die Reparatur der Verformungen der Fahrbahn und die Verstärkung des Belags auf dem genannten Abschnitt umfassen werden.

Salado erklärte, dass mit diesem Projekt die Instandsetzung der Straße abgeschlossen wird, die bereits in zwei früheren Phasen begonnen wurde. In einer ersten Phase wurden eine halbe Million Euro in etwa sechseinhalb Kilometer investiert, wobei eine fünf Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen wurde und ergänzende Arbeiten wie der Bau einer Geschwindigkeitsschwelle durchgeführt wurden. Anschließend wurden fast 340.000 Euro für die Behebung der Mängel auf dem Abschnitt zwischen den Kilometerpunkten 13,740 und 17,410 bereitgestellt.

2,3 Millionen Euro in drei Phasen, um die strukturellen Probleme dieser Straße zu lösen.

«Insgesamt wurden in den drei Phasen 2,3 Millionen Euro investiert, um die strukturellen Probleme dieser Straße zu lösen. Aufgrund der geringen Tragfähigkeit des bestehenden Straßenbelags, der lehmigen Böden, auf denen die Strecke verläuft, und der Mängel bei der Längs- und Querentwässerung der Straße sind zahlreiche Unebenheiten und Verformungen entstanden, welche die Fahrbahn beeinträchtigten», betonte der Präsident des Provinzialrats.

Das Projekt für die dritte Phase der Instandsetzung der MA-3107, das von der Straßen- und Bauabteilung der Provinzregierung von Málaga ausgearbeitet wurde, wird auf dem am stärksten geschädigten Abschnitt der Straße mit einer durchschnittlichen Breite von 7,25 Metern durchgeführt. Das Fehlen von Gräben in einigen Bereichen und die Versickerung in den Straßenuntergrund haben die Folgen, dass die lehmigen Böden, auf denen der Straßenuntergrund ruht, dauerhaft feucht bleiben, noch verschlimmert und zu Verformungen und Absenkungen geführt.

Die geplanten Maßnahmen zielen darauf ab, die Auswirkungen, denen die Straße ausgesetzt ist, weitgehend abzumildern und ihr eine größere strukturelle Kapazität zu verleihen, was durch die Absenkung des Grundwasserspiegels unter der Plattform erreicht wird. Zu diesem Zweck werden auf der Seite des Aushubs der Straße Betongräben angelegt, unter denen tiefe Längsdrainagen verlaufen, die in die Querdrainagen münden, um das Eindringen von Wasser in den Straßenkörper zu verhindern.

Parallel dazu werden die Bereiche der Fahrbahn, die Verformungen aufweisen, repariert, wofür die bestehende Fahrbahndecke abgetragen und bis zu eineinhalb Meter tief ausgehoben wird. Vor dem Aufbringen der verstärkenden Deckschicht wird in den am stärksten beschädigten Abschnitten, in denen keine Sanierung erforderlich ist, eine Nivellierung der Fahrbahndecke vorgenommen. Die Arbeiten werden mit einer horizontalen Beschilderung an den Fahrbahnrändern abgeschlossen.