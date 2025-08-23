Die Muskateller-Rosinen der Provinz Málaga sind vom Aussterben bedroht, nachdem die Ernte aufgrund eines Pilzbefalls um 80 % zurückgegangen ist

Eugenio Cabezas Axarquía Samstag, 23. August 2025 Teilen

Der Sektor der Muskatellertrauben in der Axarquía in der Provinz Málaga ist «ernsthaft vom Aussterben bedroht», nachdem er ein weiteres Jahr unter einem Produktionsrückgang aufgrund eines Mehltaupilzes gelitten hat, der die Ernte mit 80 % Verlusten stark beeinträchtigt hat. Dies deutet darauf hin, dass viele Rosinentrocknungsanlagen in diesem Jahr leer stehen werden.

Die Dürre und der Mehltaupilz haben ein Gebiet schwer geschädigt, dessen wichtigstes Produkt die Rosine ist. Viele Dörfer der Axarquía und Hunderte von Familien leben von ihrer Produktion. Man schätzt, dass mehr als zweitausend Familien in den kleinen Gemeinden im Landesinneren des östlichen Teils der Provinz diese alte Kulturpflanze anbauen.

Der Generalsekretär der Gewerkschaft der Kleinbauern (Upa) in Málaga, Francisco Moscoso, sagte, dass die meisten Landwirte es nicht einmal schaffen werden, anderthalb Trockengestelle zu füllen«, was zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen wird, weil die Produktionskosten hoch bleiben und die ruinös niedrigen Ab-Hof-Preise die Ernte unrentabel machen».

«Die Produktionskosten sind nach wie vor hoch, und die ruinös niedrigen Ab-Hof-Preise machen die Ernte unrentabel.

«Wir werden in diesem Sommer erneut eine sehr schwierige Situation erleben. Die Regenfälle, die mit der 'Dana' fielen, ließen eine gute Ernte erwarten, aber der Mangel an Niederschlägen seither war sehr schädlich. Der starke Befall mit Mehltau brachte das Fass zum Überlaufen, was bedeutet, dass die Axarquía, der Haupterzeuger von Rosinen in Málaga, in diesem Jahr eine stark reduzierte Ernte verzeichnen wird», warnte Moscoso und fügte hinzu, dass die Reben in diesem Jahr zunächst auf eine gute Ernte hingedeutet hätten.

«Es hat bereits viele Saisons gegeben, in denen wir einen erheblichen Produktionsrückgang erlitten haben, manchmal bis zu 60 %. Im Jahr 2025 ist die Lage ernster denn je, denn die Verluste steigen auf durchschnittlich 80 % der Ernte. Früher konnte ein Landwirt, der fünf Trockengestelle hatte, höchstens drei füllen, wenn er Glück hatte. Wenn er in diesem Jahr eineinhalb füllen kann, ist das ein Wunder», so Moscoso.

Produktionskosten

«Die Erzeuger in der Axarquía werden es sehr schwer haben, ihre Betriebe am Leben zu erhalten. Erhebliche Verluste aufgrund der knappen Rosinenproduktion, hohe Produktionskosten, die ständig steigen, und die ruinösen Ab-Hof-Preise, die wir für dieses hervorragende Produkt erhalten, machen den Anbau in einem Gebiet, das vom Weinbau lebt, unrentabel. Wir befürchten, dass viele Landwirte ihre Betriebe nicht weiterführen können, so dass die Zukunft des Sektors sehr ungewiss ist. Die schlechte Ernte, die wir haben werden, wird viele Landwirte dazu bringen, ihre Tätigkeit zu überdenken», erklärte Moscoso.

Er richtete einen «verzweifelten» Appell an die Verwaltungen. «Wir können das nicht länger mitmachen. Wenn wir wenigstens faire Ab-Hof-Preise hätten, könnten wir durchhalten und optimistisch in die Zukunft blicken. Deshalb müssen sich die Behörden der Realität bewusst werden, in der wir uns befinden, und uns dabei helfen, mit unseren Ernten und in unseren Dörfern einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen», erklärte Moscoso.

«Wenn wir nur faire Ab-Hof-Preise hätten, könnten wir durchhalten und optimistisch in die Zukunft blicken.»

Die Erzeuger sind auch verärgert darüber, dass sie keine Entschädigung für die «angebliche Publicity» erhalten, die mit der Aufnahme in das Weltagrarerbesystem im April 2018 einhergeht. Laut Moscoso stehen andere Anbaukulturen bei der Förderung nicht so schlecht da. «Die Verwaltungen sollten Maßnahmen ergreifen, die auf eine echte Förderung abzielen, die sich positiv auf die Landwirte auswirkt», erklärte Moscoso.