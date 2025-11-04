Tierschutzpartei erstattet Anzeige wegen eines Wettbewerbs im Steineschleppen mit Maultieren in Nerja

Eugenio Cabezas Nerja Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Die Tierschutzpartei PACMA hat bei der Guardia Civil-Einheit Seprona Anzeige gegen den im Juni 2024 in Nerja abgehaltenen Wettbewerb im Steineschleppen mit Maultieren erstattet. Die Partei hat darauf hingewiesen, dass er nach dem kürzlich erfolgten Zugang zu den Unterlagen der Veranstaltung feststellen konnte, dass „es keine Hinweise auf eine Verbandsordnung gibt, die diese Aktivität regelt.

Laut PACMA könnte die Veranstaltung, die auch 2025 stattfand und von derselben Partei angeprangert wurde, „bei Bestätigung des Fehlens einer solchen Regelung einen möglichen Straftatbestand der Tierquälerei gemäß Artikel 340 bis des Strafgesetzbuches darstellen, da es sich um eine nicht regulierte Aktivität handelt, die den dabei eingesetzten Tieren Verletzungen zugefügt haben könnte«.

Der Vorsitzende von PACMA, Javier Luna, hat gefordert, dass die notwendigen Verfahren zur Klärung des Sachverhalts und zur Bestimmung der entsprechenden straf-, verwaltungs- oder zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten durchgeführt werden.

Die Partei PACMA, die sich für die Abschaffung dieser Art von Tieraktivitäten einsetzt, hat daran erinnert, dass diese Wettbewerbe einer strengen Kontrolle unterliegen müssen, und gleichzeitig angeprangert, dass „das Schleppen von Steinen mit Maultieren eine Form der Misshandlung darstellt, die von Tierärzten dokumentiert und als normal angesehen wurde, und nicht länger unter dem Deckmantel der Tradition oder des Sports geduldet werden darf«.

Genehmigung der Regionalregierung

Die Abteilungen für Sport und Volksbräuche der Stadtverwaltung von Nerja haben bereits im Mai, als die PACMA eine erste Beschwerde einreichte, erklärt, dass der V. Wettbewerb im Steineschleppen mit Maultieren „mit der entsprechenden Genehmigung der Regionalbehörde für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung in Málaga der Regionalregierung von Andalusien, der für diesen Bereich zuständigen Behörde, durchgeführt wurde«.

«Außerdem war während des Wettbewerbs ein zugelassener Tierarzt anwesend, der für die Einhaltung der Gesundheits- und Tierschutzbestimmungen verantwortlich war», heißt es in einer Erklärung der PP-Regierungsmannschaft: «Laut dem Bericht des genannten Tierarztes gab es bei der Veranstaltung keinerlei Zwischenfälle, die auf eine Nichteinhaltung der für diese Art von Veranstaltung geltenden Gesundheits- und Tierschutzvorschriften hindeuten würden».

«Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle»

Der Reitclub San Isidro, der an der Veranstaltung mitwirkte, erklärte, dass «alle Genehmigungen und Zulassungen des Landwirtschaftsamts (OCA) der Axarquía in Vélez-Málaga vorlagen und die Veranstaltung von Tierärzten überwacht wurde». Es gab 15 Teilnehmer mit ihren Maultieren.

«Die Tiere sind Arbeitstiere, sie werden zu keiner Zeit gezwungen, wenn sie nicht beim ersten Schuss loslaufen, ist die Veranstaltung für sie zu Ende. Zudem werden die Gewichte an ihr Alter und ihre Eigenschaften angepasst. Es ist eine jahrhundertealte Tradition, und wir versuchen, sie nicht verloren gehen zu lassen«, argumentierten die Mitglieder dieses Clubs aus Nerja, der auch einen Wettbewerb für Cowboy-Dressur organisierte. „Dieser wird von den Leuten von PACMA nicht angeprangert«, beklagten sie sich.