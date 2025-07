Vélez-Málaga richtet bei großen Veranstaltungen Infostände gegen sexuelle Gewalt ein

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 23. Juli 2025 Compartir

Der Stadtrat für Soziales von Vélez-Málaga, Juan García, hat den Start einer neuen Ausgabe der Initiative «Puntos Violetas» (dt. Lila Punkte) zur Ausmerzung von geschlechtsspezifischer Gewalt bei den größten Veranstaltungen während der Sommersaison angekündigt. Die Präsentation fand in Torre del Mar zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Jesús Pérez Atencia statt.

«Diese Initiative ist uns sehr wichtig und wir bauen sie im dritten Jahr in Folge weiter aus», erklärte García. Die «Puntos Violetas» sind Orte zur Information und zur direkten Betreuung, die bei verschiedenen Feierlichkeiten präsent sein werden, um geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern, die Rechte der Frauen zu schützen und ein sicheres und belästigungsfreies Umfeld zu gewährleisten.

«Es sind Orte zur Information und zur direkten Betreuung, die bei verschiedenen Feierlichkeiten präsent sein werden» Juan García Stadtrat für Soziales

«Es handelt sich um eine Initiative, die Teil unseres kontinuierlichen Einsatzes für die Vorbeugung von geschlechtsspezifischer Gewalt, den Schutz der Rechte der Frauen und die Schaffung von sicheren Freizeiträumen ohne sexuelle Belästigung und Aggression ist», so der Stadtrat. Die Initiative wird mit Unterstützung des städtischen Informationszentrums für Frauen entwickelt und zielt vor allem auf Prävention, Intervention und soziales Bewusstsein ab.

«Jeder kann sich an diese Stellen wenden, um Rat oder Hilfe zu bekommen. Wir versuchen auch, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren», fügte García hinzu.

Daten und Zeiten

Bei folgenden Veranstaltungen werden «Puntos Violetas» eingerichtet: bei der Feria de Día de Santiago y Santa Ana in Torre del Mar am 25. und 26. Juli von 16 bis 18 Uhr; beim internationalen Flugfestival von Torre del Mar am 7. September von 9.30 bis 14.30 Uhr auf dem Paseo de Larios. Bei der Noche en Vela in Vélez-Málaga am 30. August wird der 'Lila Punkt' von 20 bis 0 Uhr auf der Plaza de la Constitución verfügbar sein. Bei der Feria de San Miguel in Vélez-Málaga am 26. und 27. September wird sich der Punto Violeta von 16 bis 20 Uhr auf dem Paseo de Andalucía neben dem alten Großmarkt befinden.

«Wir wollen unsere Informations- und Präventionskampagnen auch an die Besucher und Einwohner der Gemeinde weitergeben, die an diesen Feierlichkeiten teilnehmen. Der Kampf gegen sexuelle Übergriffe ist eine Aufgabe, die die ganze Gesellschaft betrifft», schloss der Stadtrat.