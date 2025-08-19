Fast 1,6 Tonnen Haschisch in einem Lkw auf der Schnellstraße A-7 an der Costa del Sol zwischen Orangen versteckt gefunden

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 19. August 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat mit der Verhaftung von zwei Personen, die 1.579 Kilogramm Haschisch in einem Lkw zwischen Orangen versteckt transportierten, einen weiteren Schlag gegen den Drogenhandel in der Provinz Málaga erzielt. Die Polizei hat den Fahrer und den Beifahrer des Lastwagens auf der Schnellstraße A-7 bei Vélez-Málaga an der Costa del Sol in Richtung Málaga abgefangen und festgenommen.

Während eines Polizeieinsatzes bemerkten Beamte des Dezernats für Organisierte Kriminalität Udyco, dass ein Fahrzeug dicht hinter einem Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen fuhr. Die Insassen des Fahrzeugs wirkten besorgt und wachsam, was darauf hindeutete, dass sie «Überwachungs- oder Sicherheitsaufgaben» wahrnahmen.

Die Polizeistreife forderte Verstärkung an. Als die Verdächtigen merkten, dass die Beamten sie verfolgten, wich der Pkw aus und entkam, während der Lkw an einer der Autobahnausfahrten abgefangen wurde.

In dem Lastwagen fand die Polizei die Betäubungsmittel in orangefarbenen Plastikkugeln versteckt, so dass sie mit den echten Früchten vermischt waren.

Fahrer und Beifahrer wurden verhaftet, das Gericht ordnete ihre Untersuchungshaft an. In der Zwischenzeit geht die Suche nach den Insassen des Autos, das den Lastwagen verfolgte, weiter.