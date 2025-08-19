Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Foto der zwischen den Orangen in Vélez-Málaga versteckten Drogen. CNP
Verbrechen

Fast 1,6 Tonnen Haschisch in einem Lkw auf der Schnellstraße A-7 an der Costa del Sol zwischen Orangen versteckt gefunden

Der Fahrer und ein Beifahrer des Fahrzeugs mit ausländischem Kennzeichen wurden ohne Kaution inhaftiert, während die Ermittlungen wegen mutmaßlichen Drogenhandels aufgenommen wurden

Eugenio Cabezas

Vélez-Málaga

Dienstag, 19. August 2025

Die Nationalpolizei hat mit der Verhaftung von zwei Personen, die 1.579 Kilogramm Haschisch in einem Lkw zwischen Orangen versteckt transportierten, einen weiteren Schlag gegen den Drogenhandel in der Provinz Málaga erzielt. Die Polizei hat den Fahrer und den Beifahrer des Lastwagens auf der Schnellstraße A-7 bei Vélez-Málaga an der Costa del Sol in Richtung Málaga abgefangen und festgenommen.

Während eines Polizeieinsatzes bemerkten Beamte des Dezernats für Organisierte Kriminalität Udyco, dass ein Fahrzeug dicht hinter einem Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen fuhr. Die Insassen des Fahrzeugs wirkten besorgt und wachsam, was darauf hindeutete, dass sie «Überwachungs- oder Sicherheitsaufgaben» wahrnahmen.

Die Polizeistreife forderte Verstärkung an. Als die Verdächtigen merkten, dass die Beamten sie verfolgten, wich der Pkw aus und entkam, während der Lkw an einer der Autobahnausfahrten abgefangen wurde.

In dem Lastwagen fand die Polizei die Betäubungsmittel in orangefarbenen Plastikkugeln versteckt, so dass sie mit den echten Früchten vermischt waren.

Fahrer und Beifahrer wurden verhaftet, das Gericht ordnete ihre Untersuchungshaft an. In der Zwischenzeit geht die Suche nach den Insassen des Autos, das den Lastwagen verfolgte, weiter.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria in Málaga: An welchen Tagen sind die Fahrgeschäfte am billigsten?
  2. 2 Anders gehen bei Knie-Arthrose könnte helfen
  3. 3 Explosion an Volksfesten in der Provinz Málaga rund um Mariä Himmelfahrt
  4. 4 Fuengirola übernimmt Aufnahme und Unterbringung von ausgesetzten Tieren
  5. 5 Spanien wird zum Tor Europas für chinesische Elektroautos
  6. 6 Rechtspopulisten wollen Spanien vor «Islamisierung» verteidigen
  7. 7 Startschuss für die große Feria in Málaga
  8. 8 Große Teile Spaniens von heftigen Bränden heimgesucht
  9. 9 Alcaraz und Davidovich beim Davis Cup gegen Dänemark in Marbella dabei
  10. 10 Ausklang der Jazz-Reihe von Torremolinos mit Chano Domínguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Fast 1,6 Tonnen Haschisch in einem Lkw auf der Schnellstraße A-7 an der Costa del Sol zwischen Orangen versteckt gefunden

Fast 1,6 Tonnen Haschisch in einem Lkw auf der Schnellstraße A-7 an der Costa del Sol zwischen Orangen versteckt gefunden