Die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge. CPB
Unfall

Frau schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Vélez-Málaga

Der Unfall ereignete sich auf der Carretera del Arco auf Höhe des Ortsteils El Trapiche

Eugenio Cabezas

Vélez-Málaga

Donnerstag, 14. August 2025

Eine 48-jährige Frau ist am gestrigen Mittwoch mit dem Hubschrauber in das Regionalkrankenhaus von Málaga geflogen worden, nachdem zwei Autos bei Kilometer 44 der A-356 in Velez-Malaga in der Nähe von Vélez-Málagas Ortsteil El Trapiche zusammengestoßen waren.

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich um 15.12 Uhr, als die beiden Fahrzeuge, ein Dacia Sandero und ein Nissan Patrol SUV, aus unbekannten Gründen zusammenstießen.

Feuerwehrleute der regionalen Feuerwache Axarquia, die Guardia Civil, die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und der medizinische Notdienst waren vor Ort. Die Frau musste aus einem der beschädigten Autos herausgezogen werden. Über den Gesundheitszustand der schwer verletzten Frau liegen keine weiteren Informationen vor.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe einer Tankstelle. Der andere Fahrer, der auch der einzige Insasse war, konnte sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien und wurde von medizinischem Personal versorgt, wie die Provinzfeuerwehr über soziale Netzwerke mitteilte. Die Spezialisten führten auch die anschließenden Arbeiten zur Stabilisierung der Fahrzeuge und zur Säuberung der Straße durch.

Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur Klärung der Umstände des Unfalls übernommen. Das Gebiet hat eine hohe Verkehrsdichte, aufgrund der Nähe des Unternehmensparks Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wartet die Stadt Vélez-Málaga auf die Verbreiterung dieses Abschnitts der so genannten Carretera del Arco , für die die Junta de Andalucía zuständig ist, von der Anschlussstelle El Trapiche bis zur Kreuzung mit der Mittelmeerautobahn A-7.

