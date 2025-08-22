Gastronomiemesse auf dem Balcón de Europa in Nerja mit vielen Konzerten

Eugenio Cabezas Nerja Freitag, 22. August 2025 Teilen

Der Sommer schreitet voran und in Nerja möchte man dies mit einer großen Veranstaltung feiern, die Musik und Gastronomie an einem der symbolträchtigsten Orte der Stadt vereint. Nerja feiert vom 22. bis 24. August seine erste Gastronomiemesse auf dem Balcón de Europa. An diesen drei Tagen vereint das touristische Zentrum der östlichsten Küstenstadt der Provinz Aromen und Klänge in einer unvergleichlichen Umgebung.

Die Veranstaltung, die von sieben Uhr abends bis ein Uhr morgens zu besuchen ist, bietet kostenlose Konzerte von Eduardo Campanero, Nolasco und der Gruppe No me pises que llevo chanclas.

«Wir wollen, dass der Balcón de Europa in diesem Sommer viel mehr ist als nur ein Ort, an dem man die Aussicht bewundern kann»

Die Stadträtin für Tourismus, Ana María Muñoz (PP) erklärte, dass die Einwohner von Nerja und Besucher während der Messe sechzehn Stände mit Produkten wie Schinken, Käse und Wurstwaren aus ganz Spanien besuchen können. «Wir möchten, dass der Balcón de Europa diesen Sommer viel mehr ist als nur ein Ort, um die Aussicht zu bewundern: Er wird zu einem Treffpunkt für die Sinne, an dem Gastronomie und Musik Hand in Hand gehen», betonte sie.

Der erste stellvertretende Bürgermeister und Stadtrat für Sicherheit, Francisco Arce (PP), hat seinerseits alle eingeladen, «an diesem einzigartigen Erlebnis» teilzunehmen, und daran erinnert, dass die Konzerte einer Kontrolle der Besucherzahl unterliegen werden, «um den Komfort und die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten».

Der Weiler Maro hingegen feiert vom 5. bis 8. September wieder sein Fest zu Ehren der Virgen de las Maravillas mit einem Veranstaltungsprogramm für alle Altersgruppen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Prozession der Schutzheiligen, musikalische Darbietungen von Somos del Sur und der Tribut-Band Klandestinos mit ihrer Hommage an Los Delinqüentes, Extremoduro und Fito & Fitipaldis, sowie Orchester, Tanzvorführungen, Reit- und Sportaktivitäten und gastronomische Angebote.

Die Bürgermeisterin, Nuchi Moreno, erklärte, dass Maro zu Beginn des Septembers seine Feria zu Ehren der Schutzpatronin feiert, die jedes Jahr «mit großer Vorfreude organisiert wird, um einige Tage der Gemeinschaft und Freude zu teilen».

Das Programm umfasst Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. Der 5. September beginnt mit der Eröffnungsrede von Antonio Gallardo Moreno 'Antoñín el del Municipa' und der Wahl der Festkönigin und -Damen 2025. Der 6. September ist den Senioren gewidmet, mit dem traditionellen Mittagessen und der Wahl der Königin und der Herren 2025. Am 7. September findet die Blumenniederlegung statt und am 8. September die Messe und Prozession der Virgen de las Maravillas, bei der dieses Jahr die Großmütter geehrt werden.