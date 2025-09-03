Große Verkostung und Showcooking bei der Fiesta del Boquerón in Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Vom 9. bis 14. September findet in Rincón de la Victoria eine neue Ausgabe der Fiesta del Boquerón Victoriano statt, einem gastronomischen Highlight in der Provinz Málaga, bei dem mehr als tausend Kilo Sardellen bei den Verkostungen, Showcookings und öffentlichen Aktivitäten verarbeitet werden.

Der Präsident der Provinzregierung und Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, stellte in Begleitung des Stadtrats für Tourismus, Antonio José Martín, und der Stadträtin für Handel, Lola Ramos, die Veranstaltung vor, an der auch Vertreter verschiedener Einrichtungen und Restaurants, Köche und Produzenten teilnahmen, die an der Veranstaltung mitwirken werden.

Das Festival bietet an diesem Wochenende auf der Plaza Al-Ándalus kostenlose Verkostungen, eine Vielzahl von teilnehmenden Restaurants und Live-Kochvorführungen sowie die Messe für Agrar- und Lebensmittelprodukte der Marke Sabor a Málaga der Provinzregierung auf der Plaza Al-Ándalus am Wochenende.

Salado hat angekündigt, dass es als Neuheit in diesem Jahr am Samstag, dem 13. September morgens „eine Nachstellung des traditionellen Copo-Werfens geben wird und den Teilnehmern ein Marengo-Frühstück angeboten wird, wie es traditionell von den Fischern eingenommen wurde». Der Ruderclub La Cala del Moral beteiligt sich an dieser Veranstaltung.

„In diesen Tagen feiern wir die wichtigste gastronomische Woche in Rincón de la Victoria, bei der die Sardellen im Mittelpunkt stehen, mit einem einzigartigen Fest in der Provinz, das eine Vielzahl von Aktivitäten für jedes Publikum vereint», fügte der Bürgermeister hinzu.

«Den Verzehr von Sardellen und die kulinarischen Möglichkeiten, die sie bieten, zu fördern und so den Tourismus und die Wirtschaft von Rincón de la Victoria zu beleben», sind die Ziele dieser Veranstaltung. «Und wir fahren damit fort, die gastronomische Kultur der Sardellen außerhalb der Gemeinde zu verbreiten, mit einer Präsenz in Madrid, wo wir das ganze Jahr über andere Werbeaktivitäten durchführen», betonte Salado.

Darüber hinaus hat Salado dazu eingeladen, „eine Woche voller Aktivitäten in Rincón de la Victoria zu genießen, um den Monat September auf die bestmögliche Weise zu beginnen, immer mit den Sardellen als Protagonisten».

Der Stadtrat für Tourismus hob auch „den Wert dieses gastronomischen Festes hervor, das von den besten Vertretern der Gastronomie und des Hotel- und Gaststättengewerbes mit 43 Einrichtungen unterstützt wird, die an dieser Veranstaltung teilnehmen werden«.

Und wie es bereits Tradition ist, wird es wieder in zahlreichen Restaurants der Gemeinde kostenlose Verkostungen von Sardellen geben. In diesem Jahr sind es 63 Restaurants, die teilnehmen werden, die alle durch ein Schild am Eingang gekennzeichnet sind. Die Verkostungen finden am 12., 13. und 14. September von 13 bis 14.30 Uhr und von 20.30 bis 22 Uhr statt.

Insgesamt werden tausend Kilo Sardellen verteilt, einschließlich derjenigen, die im Rahmen der Messe Sabor a Málaga auf der Plaza Al-Andalus angeboten werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird es ein Zelt geben, in dem man zu denselben Zeiten wie in den Restaurants kostenlos Boquerones en vinagre (Sardellen in Essig) probieren kann, wenn man Getränke zugunsten der Bruderschaft Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria kauft.

Das Fest der Sardellen von Rincón de la Victoria wird vom Tourismusamt der Stadtverwaltung von Rincón de la Victoria in Zusammenarbeit mit dem Handelsamt und anderen Bereichen sowie unter der fachlichen Beratung von Gastronómico organisiert und wurde zur touristischen Besonderheit der Provinz erklärt.

Die Veranstaltung wird von der Provinzregierung und ihrer Marke Sabor a Málaga sowie verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen gesponsert, die mit ihrer Unterstützung zur Bekanntmachung der Veranstaltung beitragen: ACERV, die Universität Málaga, Eurotoques, Amuco, Artcua, La Carta Malacitana, Mahos, Gastroarte, die Gastronomieakademie von Málaga, AOVE Spain, der Verband arbeitsloser Köche und Tecnyhostel.

Live-Kochen

Dieses Jahr finden die Showcookings ab 20:30 Uhr im Restaurant Lacaliza statt, mit Ausnahme von Freitag, dem 12. September, an dem die Köche im Rahmen der Messe Sabor a Málaga auf der Plaza Al-Ándalus ihre Köstlichkeiten zubereiten werden.

Die Fiesta del Boquerón wird auch dieses Jahr wieder renommierte Köche aus ganz Andalusien zusammenbringen. Xanty Elías vom Restaurant Finca Alfoliz in Huelva, das für sein nachhaltiges gastronomisches Projekt mit einem grünen Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, wird an der Eröffnungsfeier am Dienstag, dem 9. September, teilnehmen. Darüber hinaus nehmen an dieser Ausgabe auch ein italienischer und ein kolumbianischer Koch teil, die beide in Málaga ansässig sind.

Die Vorführungen beschränken sich nicht nur auf die Küche, sondern umfassen auch Cocktails, die mit Produkten aus Málaga und unter dem Gütesiegel Sabor a Málaga hergestellt werden.

«Die Showcookings sollen zeigen, dass Sardellen ein vielseitiges Produkt sind, das sowohl traditionell als auch als Gericht der Haute Cuisine genossen werden kann», sagte Salado.

Die Moderation der Showcookings übernimmt die Schauspielerin und Moderatorin Laura Río. Die Speisen werden von ausgewählten Weinen begleitet, kuratiert von Mari Ángeles Henares, Weinexpertin aus Málaga und Dozentin an der Hotelfachschule von Benahavís, während Javier Vázquez, Experte für Olivenanbau, für die passenden Öle sorgt.

Interessierte können sich ab morgen Mittwoch um 12 Uhr auf der Plattform Eventbrite oder im Fremdenverkehrsbüro von Rincón de la Victoria für die Showcookings anmelden.

43 Restaurants

In diesem Jahr nehmen 43 Restaurants aus der ganzen Provinz an der Veranstaltung teil, zwei mehr als im letzten Jahr. Davon stammen 13 aus Rincón de la Victoria, 26 aus dem Rest der Provinz, von denen 19 aus der Stadt Málaga stammen, sowie vier aus Madrid.

«Das Netzwerk von Restaurants ermöglicht es uns, unsere Gastronomie und unser Reiseziel über die Provinz Málaga hinaus bekannt zu machen», so Salado.

Ab diesem Freitag, dem 5. September, werden diese Restaurants zu Preisen zwischen 2,5 und 24 Euro ihre Kreationen anbieten, die in einem vom Rathaus herausgegebenen Kochbuch mit einer Auflage von 500 Exemplaren vorgestellt werden, das auf der FITUR präsentiert wird. Das Kochbuch erscheint dieses Jahr bereits zum achten Mal.

Ein Geschmack von Malaga

Das Fest wird am Freitag, dem 12. September, um 11.30 Uhr eröffnet und ist bis Sonntag, dem 14. September, für die Öffentlichkeit zugänglich.

32 Produzenten aus der gesamten Provinz werden teilnehmen und den Einwohnern und Besuchern das Beste aus der Speisekammer Málagas anbieten: Öle, Weine, Kaffee, Craft-Bier, Wurstwaren, Käse, Gebäck, Honig, Brot, handwerklich hergestellte Schokolade, Ajoblanco, Spirulina und verarbeitete Produkte wie Kroketten, um nur einige zu nennen.

Das Fest bietet ein umfangreiches Programm mit Verkostungen, Workshops, Produktpräsentationen sowie Musik- und Freizeitaktivitäten für alle Altersgruppen.

So finden Kochvorführungen lokaler Restaurants statt, der erste Wettbewerb für in Essig eingelegte Sardellen, ein Workshop zur handwerklichen Käseherstellung von Cabraline, ein weiterer Koch- und Backworkshop für Zöliakiebetroffene von Celi Ali, der bereits klassische Backworkshop für Kinder von Las Delicias de Mi Noe, Konzerte der Gruppen Abelito Terrones, Money Makers und Hakuma Matata sowie das Puppentheater von Peneque el Valiente Unterhaltung für Kinder bietet.