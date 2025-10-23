Kulturprogramm von Algarrobo Costa bietet Veranstaltungen in deutscher Sprache

MARLENE WÖRNER ALBARROBO. Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Das Bürgermeisteramt von Algarrobo Costa bietet seit nunmehr 20 Jahren in den Wintermonaten ein Kulturprogramm mit Aktivitäten in deutscher Sprache, das sich insbesondere an deutschsprachige Residenten und Überwinterer richtet. Das Programm, das jedes Jahr mit dem Oktoberfest beginnt, umfasst diesmal sieben Konzerte, neun Kinofilme, einen Vortrag, zwei Auftritte auf der Kleinkunstbühne sowie den Weihnachtsmarkt. Neu sind sieben Tanzabende für Senioren, die von einem professionellen Tanzlehrerpaar gestaltet und angeleitet werden.

Gestartet wird am heutigen Donnerstag mit dem Kinofilm 'Tanz der Titanen' mit Cate Blanchett. Desweiteren stehen die folgenden Filme bevor: Am 6. November läuft 'Mittagsstunde', gefolgt von 'Bridget Jones' am 20. November. Am 18. Dezember ist der Film 'Konklave' zu sehen. Weiter geht es am 15. Januar mit 'Die Vorkosterinnen' und am 29. Januar mit 'Die Fabelmans'. Am 12. Februar läuft 'Don't worry Darling', gefolgt von 'Freibad' am 26. Februar. Am 12. März schließt das Programm mit dem Film 'Alter weißer Mann'. Alle Filme beginnen um 18.30 Uhr und kosten drei Euro Eintritt.

Ab dem 30. Oktober und anschließend im 14-tägigen Rhythmus sorgt der 'Tanztreff für Senioren' für gesellige und lockere Tanzabende mit Evergreens und bekannten Schlagern. Getanzt werden Standard- und lateinamerikanische Tänze, sowie Salsa und Discofox. Für die Tanzabende konnte das Tanzlehrerpaar Günter Lass und Bozena gewonnen werden. Sollte der Tanztreff gut angenommen werden, ist im Winter auch ein Galaball mit Showeinlagen, Frühstück am Meer und vieles mehr geplant. Die weiteren Termine zum Tanztreff, der jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr stattfindet, sind: 13. und 27. November, 11. Dezember, 5. und 19. Februar sowie der 5. März.

Konzerte

Den Auftakt der Konzerte macht der Chor Coraxalia am 1. November mit einem breiten musikalischen Repertoire. Der Eintritt beträgt drei Euro. Die Shanty-Sänger Blaue Jungs aus Torrox treten am 15. November und am 7. Februar auf. Der Eintritt ist frei. Am 22. November steht ein Konzert des Ensembles Metamorphonia ins Haus. Karten kosten fünf Euro. Es folgt eine italienische Nacht mit dem beliebten Sänger Jackson, der weltweite Hits aus Italien präsentiert. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Der deutsche Volksliederchor Los Cantadores tritt am 1. März auf und die Gesangsformation Pequeño Grupo aus Torrox gibt am 7. März ein Benefizkonzert zugunsten der SOS-Kinderdörfer in Spanien. Der Eintritt ist frei, beim Benefizkonzert wird um eine Spende gebeten. Beginn der Konzerte ist jeweils um 18.30 Uhr.

Auch der Schweizer Schauspieler Karl Straub darf beim Kulturprogramm nicht fehlen. Am 4. Dezember zitiert er unter dem Motto 'Frieden auf Erden' Poesie von Konrad Ferdinand Meyer anlässlich dessen 200. Geburtstags. Am 14. Februar präsentiert Karl Straub einen humorvollen bunten Nachmittag über «die armen Männer» im Leben und Alltag. Beide Auftritte starten um 18.30 Uhr. Karten kosten acht Euro.

Am 22. Januar um 18.30 Uhr hält Christiane Rudigier einen Vortrag zum Thema 'Leben im Alter', der sich an deutschsprachige Senioren an der Costa del Sol richtet, die ihre Zukunft im Alter aktiv planen möchten.

Der Weihnachtsmarkt hält am 13. und 14. Dezember, jeweils ab 12 Uhr, mit festlichen Ständen, Glühwein und Musik auf dem Lidl-Parkplatz Einzug.

Sofern nicht anders angegeben finden die Aktivitäten im Bürgermeisteramt statt. Karten sollte man sich rechtzeitig besorgen, denn sie können bekanntlich schnell ausverkauft sein. Das detaillierte Programm gibt es beim Bürgermeisteramt in Algarrobo Costa, Tel. 952 511 167 oder 670 478 203, E-Mail algarrobocosta@algarrobo.es.