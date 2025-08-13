Neuer Beach Club Lamalaka anstelle des geschlossenen Papagayo am Strand von Nerja eröffnet

Eugenio Cabezas Nerja Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Der Strand Calahonda ist einer der beliebtesten Strände von Nerja, am Fuße des Balcón de Europa. Bis zum Sommer 2014 gab es hier eine Strandbar, das Papagayo, das auf Anordnung der Stadtverwaltung geschlossen wurde, nachdem es Beschwerden von Anwohnern über Lärm gegeben hatte. In der Folge erwarb die Stadtverwaltung 2017 das Grundstück, das sich in Privatbesitz befand, für eine Million Euro und riss die Einrichtung 2018 ab, nachdem sich Beschwerden über die Anwesenheit von Obdachlosen in der Nähe gehäuft hatten.

Nach über fünf Jahren Verwaltungsverfahren hat nun Lamalaka das neue Hotel- und Gastronomiegebäude an diesem emblematischen Ort der östlichsten Küstenstadt der Provinz eröffnet. Die Investition wurde von dem Unternehmen Cielo de Montera S.L. getätigt, welches bei der öffentlichen Ausschreibung der Stadt den Zuschlag für die Verwaltungskonzession erhielt.

Das Unternehmen wurde mit dem Bau dieser neuen Gaststätte betraut, deren Name auf den phönizischen Namen für Málaga, Malaka, zurückgeht. Nach acht Monaten Bauzeit hat das Lokal seit seiner Eröffnung Mitte Juli großen Anklang bei den Gästen gefunden. Für die Errichtung der Einrichtung auf dem städtischen Gelände in Strandnähe wurden insgesamt 964.811,44 Euro investiert. Die jährliche Abgabe von 72.000 Euro fließt für 25 Jahre in den Gemeindehaushalt.

Die Einrichtung verbindet den Charme von Nerja mit der Schönheit der Costa del Sol. Laut den Betreibern wurde hier ein neues Konzept umgesetzt, mit dem Ziel, die Kunst des Genießens am Meer neu zu definieren und das Lamaka zum wichtigsten Treffpunkt der Saison zu machen. Das Angebot umfasst mediterrane Küche und eine internationale Weinkarte mit über 50 Positionen. Die drei Bereiche Lasala, Lajarana und Lahamaka bieten ein Ambiente, das zum langen Verweilen einlädt.

Abwechslungsreiche Speisekarte

Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenunternehmens ist das Lasala «das gastronomische Herz des Restaurants, in dem die Küche ohne Eile genossen wird». Die Speisekarte reicht von südlichen Must-haves wie gebratenen Sardellen, Thunfischtacos, Steak Tartar und exquisiten gegrillten Fleischstücken bis hin zu frischen und unerwarteten Kreationen wie gegrillten Sardinen mit mexikanischer Sauce, griechischem Wassermelonensalat mit Fetakäse oder gegrilltem «Sukiyaki-Seebarsch». Die Qualität der lokalen Produkte und die sorgfältige Technik machen das Abendessen hier zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis.

Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich das Lajarana in ein Zentrum für Unterhaltung. Die Gäste können bei Cocktails entspannen, nationale und internationale Weine genießen und sich von DJ-Sets mitreißen lassen. Die entspannte Atmosphäre des Lajarana es aber auch zum idealen Ort für ein zwangloses Essen zu jeder Tageszeit, denn es ist von morgens bis abends geöffnet. Auf der Getränkekarte finden sich Klassiker wie Mojito oder Moscow Mule sowie Eigenkreationen wie der unverwechselbare „LaMalaka«.

Die Terrasse lädt zum Ausruhen ein, ausgestattet mit Liegestühlen und balinesischen Betten direkt am Meer. Hier können die Gäste den Tag mit exklusivem Service und freiem Blick auf das Mittelmeer genießen, ohne den Club verlassen zu müssen.

Der Beach Club fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und ist von der heimischen Vegetation Nerjas inspiriert. Mehr als fünfzehn ausgewählte Pflanzenarten sorgen für eine besondere Atmosphäre, in der Genuss, Gastronomie, Musik und Meer zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen. Lamalaka versteht sich nicht nur als Strandclub, sondern als Rückzugsort, an dem die Zeit stillzustehen scheint, um den Sommer an der Ostküste Málagas und der Küste Granadas in vollen Zügen zu genießen.