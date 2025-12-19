Larios beendet 400 Pachtverträge für Landgrundstücke in Maro

Eugenio Cabezas Nerja Freitag, 19. Dezember 2025 Teilen

Die Sociedad Azucarera Larios kündigt die Pachtverträge für rund 400 landwirtschaftliche Grundstücke im Gebiet Vega de Maro bei Nerja. Die meisten dieser Grundstücke werden als Gemüsegärten oder sogar als Wohnsitz in selbstgebauten Gebäuden genutzt, die ursprünglich Geräteschuppen waren. Rund 80 Familien, darunter etwa 20 mit Kindern, die die Schule in Maro besuchen, nutzen diese Grundstücke.

Quellen des Unternehmens erklären gegenüber Sur, dass alle Pächter, von denen nur etwa 50 in der Landwirtschaft tätig sind, ein Jahr im Voraus über die Beendigung ihrer Verträge informiert wurden und dass der Großteil der Auslauftermine im Sommer 2026 erfolgen wird. Im Dezember wurd bereits 15 Pächtern mitgeteilt, dass sie das Land verlassen müssen. Die anderen werden in den ersten Monaten des nächsten Jahres informiert.

Das Unternehmen betont, dies sei der entscheidende Schritt in einem Planungsprozess, der vor mehr als zwei Jahrzehnten begann, als es rund 12 Millionen Euro – umgerechnet etwa 2 Milliarden Peseten im Jahr 2000 – investierte, um die ehemaligen Siedler für die an den Parzellen vorgenommenen Verbesserungen zu entschädigen und die historischen Landwirtschaftsverträge nach den Protesten im Dezember 1996 zu lösen.

Von da an, so Larios, wurden die Verträge mit professionellen Landwirten abgeschlossen, sowohl mit Freilandkulturen als auch mit Gewächshäusern. Im Laufe der Zeit wurden viele Plantagen in Wochenend-Kleingärten oder Erholungsgebiete umgewandelt und die Präsenz ausländischer Pächter und Einwohner aus anderen Teilen der Provinz nahm zu. Dieselben Quellen geben an, dass von den derzeit etwa 400 Pächtern die Hälfte Ausländer oder Ortsfremde sind, während sich der Rest auf Einwohner von Nerja, Torrox, Vélez-Málaga und anderen Gemeinden der Axarquía verteilt. Sie zahlen im Durchschnitt 40 Cent pro Quadratmeter, also etwa 1.000 Euro pro Jahr für ein Grundstück von 2.500 Quadratmetern.

Das Unternehmen mit Sitz in Málaga behauptet, dass es trotz des ausdrücklichen Verbots der Untervermietung nicht immer einfach ist, zwischen professionellen Landwirten und Nutzern mit Hobbygärten oder kleinen Nebengebäuden zu unterscheiden, die in einigen Fällen de facto zu Wohnungen geworden sind.

Oben Blick auf die Vega de Maro vom alten Wachturm; unten Grundstücke in der Region. E. CABEZAS

Der nächste Schritt wird die vollständige «Reinigung» der Siedlung sein, ein Prozess, der nach Angaben des Unternehmens aufgrund von Abrissarbeiten, Abfallentsorgung und der Entfernung von Elementen, die als schädlich für Landschaft und Umwelt auf dem rund 150 Hektar großen Grundstück gelten, kostspielig sein. Ziel ist es, Freizeitgärten, unzureichende Wohnverhältnisse und illegale Siedlungen zu beseitigen und gleichzeitig die rechtliche und städtebauliche Situation zu klären. Dies ermöglicht zukünftig – nach entsprechender Umwidmung – die Entwicklung eines «exklusiven Tourismusprojekts» mit dem Bau eines Golfplatzes, 500 Wohneinheiten und Hotels auf 200 Hektar. Sollte dies nicht möglich sein, ist geplant, die landwirtschaftliche Nutzung in der Zwischenzeit besser zu organisieren.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Planung eines großen Touristenkomplexes auf diesem Gelände, das derzeit im Flächennutzungsplan als nicht bebaubar und unter besonderem landwirtschaftlichen Schutz eingestuft ist. Der Plan sieht einen Golfplatz am Küstenstreifen südlich der alten Autobahn N-340 sowie bis zu drei Hotels mit rund 700 Zimmern vor – eines in der ehemaligen Fabrik San Joaquín und Santa Ana und die beiden anderen unterhalb der Autobahn – sowie etwa 500 Wohneinheiten.

Der Flächennutzungsplan sieht außerdem vor, den östlichsten Teil des Grundstücks, vom Wachturm Maro und der Bucht bis zum Río de la Miel, als Naturschutzgebiet zu erhalten. Das Unternehmen betont, dass es keine Pläne hat, dieses Gebiet – weder städtebaulich noch touristisch – zu entwickeln, da es innerhalb des Naturschutzgebiets der Klippen von Maro-Cerro-Gordo liegt. Ausnahmen gelten nur für mögliche Sondervereinbarungen zur Aufwertung des Kulturerbes, beispielsweise an der alten Papierfabrik 'Molino de Papel'.

In diesem Zusammenhang räumt das Unternehmen ein, dass der Zeitplan für das geplante Resort sowohl von Rechtssicherheit als auch von wirtschaftlicher und marktgerechter Machbarkeit abhängt. Man geht davon aus, dass derzeit ein regelrechter Investitionsboom im Bereich hochwertiger Hotelangebote in etablierten Destinationen wie der Costa del Sol herrscht. Gleichzeitig gibt Larios zu, dass die unmittelbarsten Auswirkungen die Umsiedlung von Familien und Landwirten, das Verschwinden dutzender kleiner Gebäude und Wasserreservoirs sowie die Umgestaltung einer Agrarlandschaft sein werden, die jahrelang von verstreuten Siedlungen und Wochenendgärten geprägt war.

Für Larios bedeutet die Kündigung der 400 Pachtverträge den Übergang zu einem besser organisierten und professionelleren Landwirtschaftsmodell. Ziel ist es, ein erstklassiges Tourismusprojekt zu realisieren, das der Gemeinde und der Region nach eigenen Angaben größere Vorteile bringen soll. Die Ankündigung der Vertragskündigungen hat bei den betroffenen Pächtern, die ihre Parzellen verlieren werden, für Unruhe gesorgt. Sie äußerten in den letzten Wochen in verschiedenen sozialen Medien ihren Unmut und kündigten an, rechtliche Schritte zu erwägen.

Unternehmensinterne Quellen ordnen diese Veränderungen dem Projekt „Maro Golf« zu, einem Tourismusprojekt, das sie als „vielversprechend und prädestiniert« bezeichnen. Es soll Nerja und die Axarquía-Region aufgrund seines innovativen und nachhaltigen Ansatzes an die Spitze der Costa del Sol bringen, indem es einen Golfplatz, mehrere Hotels und Landwirtschaft zu einer harmonischen Landschaft vereint. Der Projektentwickler argumentiert, dass die Neuordnung der Mietverträge und die Beseitigung von irregulären Bauten „Voraussetzungen« für die Realisierung dieses Modells seien, das in einem bereits öffentlich zugänglich gemachten und im April 2021 genehmigten Stadtplanungsabkommen enthalten ist und darauf abzielt, „ein globaler Maßstab für qualitativ hochwertigen Tourismus in der Region« zu werden.