Marokkanischer Taucher nach zweitägigem Treiben im Mittelmeer von einem Handelsschiff vor Caleta de Vélez gerettet

Das Handelsschiff, das den treibenden Taucher am Freitag vor der Küste von Caleta de Vélez entdeckte.

Eugenio Cabezas / Pilar García-Trevijano Vélez-Málaga Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Ein 23-jähriger marokkanischer Taucher ist am Freitag 24 Meilen vor der Küste von Caleta de Vélez in der Provinz Malaga an der östlichen Costa del Sol gerettet worden, nachdem er zwei Tage lang im Mittelmeer getrieben hatte. Er wurde von einem Frachtschiff gesichtet, dessen Besatzung den spanischen Seenotrettungsdienst Salvamento Marítimo alarmierte. Der Mann erholte sich am Samstag noch immer in einem Krankenhaus in Motril und wartete auf seine Entlassung und Rückreise nach Marokko.

Der junge Mann erzählte der Nationalpolizei, dass er am Mittwochnachmittag mit einigen Freunden in der Nähe von Ceuta - der autonomen spanischen Stadt an der nordafrikanischen Küste, die an Marokko grenzt - tauchen gegangen sei, aber die starke Strömung habe ihn mitgerissen.

Obwohl er auftauchte, verlor der Taucher seine Freunde aus den Augen, und die Stärke der Gezeiten ließ ihn treiben. Ersten Berichten zufolge war er etwa sechs Tage abgetrieben, doch er sagte, es seien nur zwei gewesen.

Anzeichen von Unterkühlung

Die Besatzung eines Handelsschiffs, das in Richtung Portugal fuhr, entdeckte ihn am Freitagmorgen. Der junge Mann wurde im Meer treibend aufgefunden. Obwohl er mit einem Neoprenanzug bekleidet war, wies er Anzeichen von Unterkühlung auf.

Er wurde zum Rettungshubschrauberlandeplatz in Motril gebracht, der aufgrund seiner Nähe zum Krankenhaus in Santa Ana die beste Möglichkeit für eine schnelle Evakuierung bot.

Die örtliche Polizei, die Nationalpolizei, der medizinische Notdienst und die Feuerwehr wurden mobilisiert. Der Taucher zeigte Anzeichen von Dehydrierung und war halb bewusstlos. Er spricht kaum Spanisch. Er wurde sofort vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.