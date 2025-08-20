Nerja bemüht sich um eine rechtliche Lösung für den Erhalt des Trockendocks und der Fischerhütte am Strand von Burriana

Eugenio Cabezas Nerja Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Bis vor knapp sieben Jahrzehnten war Nerja eine Gemeinde, die sich hauptsächlich der Landwirtschaft und der Fischerei widmete. Mit dem Tourismusboom verlor der Beruf des Fischers jedoch zunehmend an Bedeutung. Die Landwirtschaft besteht jedoch weiterhin, mit Tausenden Hektar subtropischer Pflanzen und Gemüse in den fruchtbaren Ebenen von Maro und El Playazo. Dennoch gibt es noch einige traditionelle Fischerboote, insbesondere am Strand von Burriana, in der als „Varadero» bekannten Gegend mit den Fischerhütten, und einige am Strand von Calahonda.

Das Ratsplenum hat in seiner letzten Sitzung auf institutioneller Ebene die Einrichtung einer Arbeitsgruppe genehmigt, deren Ziel es sein wird, einen einvernehmlichen Vorschlag auszuarbeiten, welcher der Provinzvertretung für Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und nachhaltige Entwicklung der Regionalregierung von Andalusien in Málaga vorgelegt wird, um die entsprechende Genehmigung zu erhalten. Dadurch sollen «die Fischer mit ihren Booten, diesen Bereich in geregelter Weise nutzen können».

Regionalregierung fordert die Regulierung der beanspruchten öffentlichen Fläche

Nicht umsonst gab es in den letzten Jahren mehrere Aufforderungen der Regionalverwaltung in Nerja, den öffentlichen Meeres- und Landbereich zu regulieren. Die jetzt beschlossene Arbeitsgruppe setzt sich aus dem Bürgermeister José Alberto Armijo, den Stadträten für Strände, Landwirtschaft und Fischerei und Tourismus, die alle der PP angehören, den Sprechern der im Ratsplenum vertretenen Fraktionen (PP, PSOE und IU-Podemos), und einer Vertretung der betroffenen Fischer, die von diesen selbst bestimmt wird, zusammen.

In ihrer Rede auf der Plenarsitzung erklärte die Stadträtin für Strände, María del Carmen López (PP), dass diese Initiative darauf abzielt, einen Konsens über einen Vorschlag zwischen den Vertretern der Stadt und dem Fischerkollektiv zu erreichen, um die Situation des Trockendocks und der Fischerhütte am Strand von Burriana zu regulieren. «Gleichzeitig soll die Achtung unserer Traditionen gewährleistet werden, indem die tiefen historischen und emotionalen Wurzeln anerkannt werden, die die Nutzung dieses Raums für die Menschen am Meer hat», so die Stadträtin. Die linken städtischen Oppositionsgruppen haben ihrerseits in den letzten Monaten eine Lösung für die Fischer gefordert, die ihre Boote an den Stränden liegen haben.

Vorherige Sitzung

Im vergangenen Juli hatte der Stadtrat für Strände und Landwirtschaft und Fischerei, Daniel Rivas, bereits ein Treffen mit den Eigentümern der Boote am besagten Strand von Burriana abgehalten, um sie über die Entscheidung der Hafenbehörde von Málaga, die dem Ministerium für Verkehr und nachhaltige Mobilität untersteht, über das Verbot von nautischen Aktivitäten ohne die erforderlichen Genehmigungen zu informieren.

Dieses Verbot stützt sich auf die Beschwerde der territorialen Delegation für Nachhaltigkeit und Umwelt der andalusischen Landesregierung, in der sie auf «die unerlaubte Besetzung des öffentlichen Meeres- und Landbereichs durch die genannten Boote» hingewiesen hat.

«Es geht um die Achtung unserer Traditionen, um die tiefen historischen und emotionalen Wurzeln» María del Carmen López Stadträtin für Strände

María del Carmen López hat den Fischern die Unterstützung der Stadtverwaltung von Nerja zugesichert und ihnen mitgeteilt, dass die Hafenbehörde ein Verbot für Aktivitäten wie das Zuwasserlassen, Ausbringen oder Auflaufenlassen von Booten oder schwimmenden Geräten, einschließlich Jetskis, erlassen hat, «solange die entsprechenden Genehmigungen der zuständigen Behörden nicht vorliegen».

Daniel Rivas stellte seinerseits klar, dass diese Situation «nicht auf eine Entscheidung der Gemeinde zurückzuführen ist, sondern auf ein von der zuständigen Behörde eingeleitetes Verfahren». Allerdings, so der Stadtrat von Nerja in einer Erklärung, «wurden die Eigentümer aufgefordert, die Unterlagen vorzulegen, die die Nutzung und Aktivität dieser Boote belegen».

Vereinbarung zur Verbesserung der Sicherheit

Andererseits werden die Stadtverwaltung von Nerja und das Innenministerium über den Staatssekretär für Sicherheit eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen, die darauf abzielt, Maßnahmen zur Stärkung der Koordinierung zwischen der örtlichen Polizei und der Guardia Civil in Fragen der öffentlichen Sicherheit zu entwickeln und umzusetzen.

Unter den wichtigsten Aspekten des Abkommens hob der Stadtrat für Sicherheit, Francisco Arce (PP), «die Verbesserung des Informationsaustauschs und des Zugangs zu Datenbanken zwischen den Sicherheitskräften» hervor. Darüber hinaus wird die Vereinbarung eine flüssigere Kommunikation und die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten fördern.