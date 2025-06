Nerja hat als einzige Axarquia-Gemeinde einen Teil der Strandduschen in Betrieb

Funktionierende Dusche am Burriana-Strand in Nerja.

Nerjas Küste ist die einzige in der Axarquía, an der in diesem Sommer Strandduschen betrieben werden. Damit hebt sich das Rathaus von dem Einvernehmen der anderen vier Küstengemeinden der Region ab. Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox und Algarrobo beschlossen letzten Monat, als Maßnahme der «Sensibilisierung» nach den Jahren der Dürre lediglich die Fußduschen an ihren Küsten in Betrieb zu nehmen.

Nerjas Stadträtin für Strände, Mari Carmen López, erklärte gegenüber Sur, man habe «nach einer Bewertung der aktuellen Wassersituation» erwogen, alle behindertengerechten Duschen, die Fußduschen und 50 Prozent der übrigen Duschen in Betrieb zu nehmen». «Mit dieser Maßnahme garantieren wir den Service und fördern einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser», bekräftigte die Stadträtin.

So ist seit letztem Sonntag ein großer Teil der Duschen an Nerjas Stränden wieder in Betrieb Um wieviel Prozent der Strandduschen es sich genau handelt konnte die Stadtverwaltung gegenüber Sur nicht angeben, doch stellte sie klar, dass an allen Stränden, an denen beispielsweise nur zwei Duschen installiert sind, mindestens eine davon betrieben wird.

Überleitung aus dem Río Chíllar

Es sei daran erinnert, dass Nerja formal zwar Teil des Versorgungssystems La Viñuela-Axarquía ist, jedoch auch Wasser aus dem Río Chíllar an einen Teil der benachbarten Gemeinden weiterleitet, hauptsächlich an Torrox, Algarrobo und die östlichen Ortsteile von Vélez-Málaga, wie Mezquitilla und Lagos.

Trotz der Tatsache, dass sich die Situation des Systems von La Viñuela wesentlich verbessert hat, wird die Überleitung von mindestens 60 Litern pro Sekunde aus dem Fluss Chíllar zur Versorgung in diesem Sommer aufrechterhalten. Seit November 2022 wurden in den schlimmsten Zeiten der Dürre bis zu 100 Liter pro Sekunde übertragen, was etwa drei Millionen Kubikmeter in einem Jahr bedeutet.

Der Präsident des Kommunalverbands Axarquia und des öffentlichen Wasserversorgers Axaragua, Jorge Martín, der ebenfalls an der telematischen Sitzung Mitte Mai teilnahm, erklärte, dass «die Empfehlung» der Institution an die fünf Küstengemeinden darin bestehe, nur die Fußduschen und nicht die Duschen in Betrieb zu nehmen, «als Maßnahme zur Sensibilisierung der Bevölkerung nach den harten Jahren der Dürre».

Darüber hinaus will die Axarquía ein Vorreiter bei der Nutzung von Meerwasser in den Fußduschen sein. Der Gemeindeverband hat die entsprechenden Genehmigungen bei der Junta de Andalucía und der Regierung beantragt, um diese Ressource ab dem Sommer 2026 als Sparmaßnahme nutzen zu können. Die entsprechenden technischen Studien, die mit einem Pilotversuch in Torre del Mar beginnen werden, wurden bereits in Auftrag gegeben.