Rathaus von Torrox bekräftigt: «Gutachten werden Sicherheit des Umspannwerks bestätigen»

M. WÖRNER Freitag, 7. November 2025 Teilen

Torrox. Der Sprecher des Rathauses von Torrox, José Manuel Fernández, bekräftigte öffentlich, dass «die Gutachten zum Umspannwerk die vollständige Sicherheit der Anlagen bestätigen werden». Fernández traf sich mit Anwohnergruppen aus Torrox Park, der Wohnsiedlung, in der sich das Umspannwerk befindet, sowie mit Mitgliedern des Rathauses und Vertretern von Endesa. Techniker des Unternehmens erläuterten, wie die Messstudie durchgeführt wird, «um den Anwohnern Sicherheit zu gewährleisten». Das Rathaus hat Endesa beauftragt, einen neuen Sicherheitsbericht von einem akkreditierten und zertifizierten Prüfunternehmen erstellen zu lassen, «um mehr Sicherheit und Gewissheit für alle zu schaffen». Dieser Bericht soll die ursprüngliche wissenschaftliche Studie der Universität Málaga erweitern. Bei dem Treffen mit Vertretern der Bürgerinitiative, der Schulleitung und der Elternschaft der Schule CEIP El Faro versicherte Fernández den Anwesenden die volle Bereitschaft des Rathauses, ihnen die Möglichkeit einzuräumen, «festzulegen welche Messungen und Punkte im Bericht des Unternehmens detaillierter aufgegriffen werden». Ziel sei es, die Sicherheit des Umspannwerks umfassend zu gewährleisten.

Der Stadtrat fügte hinzu, dass das Rathaus in Abstimmung mit Endesa und den zuständigen Behörden die Einhaltung aller Genehmigungen, technischen Kontrollen und Umweltauflagen sichergestellt habe. Jede Projektphase sei streng überwacht worden, betonte Fernández, um zu gewährleisten, dass das Umspannwerk höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit genüge.

Endesa, so Fernández, «versichert uns weiterhin, dass das Umspannwerk keinerlei Auswirkungen haben wird, nicht einmal im direkten Umfeld der Anlagen, geschweige denn in weiter entfernten Bereichen». Abschließend sagte der Stadtrat, das neue Umspannwerk in Torrox sei «nicht nur sicher, sondern auch eine strategische Investition, um eine moderne, effiziente und nachhaltige Stromversorgung zu gewährleisten».