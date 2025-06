Reinigungsboote zur Säuberung des Meerwassers haben in der Axarquía ihre Arbeit aufgenommen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 17. Juni 2025 Compartir

Die Hochsaison für Strände hat begonnen. Der Präsident des Kommunalverbands der östlichen Costa del Sol-Axarquia, Jorge Martin (PP), der Vizepräsident und Verantwortliche für Tourismus, Jesus Perez Atencia, und der Abgeordnete für Strände, Juan Garcia, beide von der GIPMTM, haben am Montag den Arbeitsbeginn des Reinigungsdienstes, der in der Axarquía von Booten aus im Meer schwimmenden Müll aus dem Wasser fischt, vorgestellt. Es wird ein Dutzend Boote geben, die die Küsten von Vélez-Málaga, Torrox, Algarrobo und Nerja entlang fahren. Rincón de la Victoria verfügt über einen eigenen Dienst, der vollständig von der Stadtverwaltung finanziert wird.

«Der Reinigungsdienst begann am Sonntag und wird bis zum 15. September andauern. Die Boote werden die Küsten von Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox und Nerja von zehn Uhr morgens bis acht Uhr abends abfahren werden», erklärte Jorge Martín.

Der Kommunalverband hatte den Auftrag für die Reinigung des Meerwassers von Müll an das Unternehmen Servimar Axarquia im Jahr 2022 für einen Wert von 298.779,84 Euro (inkl. MwSt.) mit dreijähriger Verlängerungsmöglichkeit vergeben.

Was die Verteilung der Einheiten betrifft, so berichtete der Tourismus-Abgeordnete Jesus Perez Atencia, dass «Vélez-Málaga im Juli und August fünf Boote haben wird und drei in der zweiten Junihälfte und der ersten Septemberhälfte. In Algarrobo wird es ein Boot geben, in Nerja und Torrox zwei». «Außerdem wird der übergemeindlichen Einrichtung mindestens ein Hilfsboot zur Verfügung stehen, das jeder Gemeinde, die es benötigt, zur Verfügung steht», fügte er hinzu.

Zu den Merkmalen der Schiffe erklärte Pérez Atencia, dass «sie über die notwendigen technischen Merkmale verfügen, um schwimmende Abfälle, Cremes, Kohlenwasserstoffe und Schäume zu sammeln».

«Es werden Schiffe mit offenem Bug und einem Förderband eingesetzt, das in Geschwindigkeit und Höhe verstellbar ist», sagte er. Sie sind mit einer Kohlenwasserstoff-Filteranlage ausgestattet, so dass sie im Falle eines schweren Ölunfalls kontinuierlich eine Behandlung durchführen können. Sie haben eine Reinigungskapazität von mindestens 5.500 Kubikmetern Flüssigkeit pro Stunde und 15.000 Kubikmetern Feststoffen pro Stunde. Außerdem führen sie die gesamte gesetzlich vorgeschriebene Rettungs- und Sicherheitsausrüstung mit sich, insbesondere Rettungsschwimmer, Mobiltelefon, Signalhorn, Kamera und GPS.

Der Vizepräsident der Tourismusbehörde hat die wichtigsten Daten über die von den Booten im Sommer 2024 durchgeführte Reinigung vorgelegt und dabei «48.300 Kilo organische Stoffe, 51.300 Kilo anorganische Stoffe und 1.658 Kubikmeter Kohlenwasserstoffe von Vélez-Málaga bis Nerja mit diesen Booten, die für die Beseitigung dieser Stoffe vorbereitet sind», hervorgehoben. Bei den organischen Stoffen handelt es sich vor allem um Kunststoffe, Äste und Holz, bei den anorganischen Stoffen um tote Fische, Quallen und Algen. Sie sind auch darauf vorbereitet, Kohlenwasserstoffe zu entfernen.