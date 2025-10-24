Rincón de la Victoria ruft zur Teilnahme am 'Tag des Pedals' auf

Der zuständige Stadtrat und der Präsident des Clubs bei der Präsentation des Día del Pedal.

Rincón de la Victoria veranstaltet am 26. Oktober wieder den Día del Pedal. Dies kündigte der Stadtrat für Sport, Antonio José Martín, bei einer Pressekonferenz an, die er gemeinsam mit José Manuel Roldán, dem Präsidenten des Fahrradclubs Brothers Bike, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Rathaus organisiert, gegeben hat.

Start und Ziel der Aktivität ist der Park Huerta Julián. Der Start ist für 11 Uhr geplant. Anmelden kann man sich am Tag des Rennens von 9.30 bis 10.30 Uhr.

Die Anmeldung ist kostenlos und die ersten 400 Teilnehmer erhalten ein T-Shirt zur Erinnerung an die Veranstaltung.

«Wir freuen uns sehr, diese familiäre und sportliche Veranstaltung gemeinsam mit Brothers Bike wieder aufleben zu lassen, um die Nutzung von Fahrrädern in unserer Gemeinde zu fördern», erklärte Martín.

Bei der Strecke handelt es sich um eine vier Kilometer lange Rundfahrt, die in Huerta Julián endet. Am Ende der Veranstaltung warten eine Verlosung, Geschenke und einige Überraschungen.

«Es handelt sich nicht um einen Wettbewerb, sondern um eine gesellige Veranstaltung für alle Radfahrbegeisterten. Die Strecke ist so angelegt, dass Menschen aller Altersgruppen eine sichere, angenehme und einfache Fahrt durch die Straßen unserer Gemeinde genießen können», so Roldán.

Der Start ist für 11 Uhr geplant und erfolgt im Park Huerta Julián, wo die Teilnehmer nach Überquerung der Avenida del Mediterráneo, der Calle La Corta und des Camino Viejo de Vélez wieder eintreffen werden.

Der Stadtrat bedankte sich bei allen Sportgruppen, die an den vom Rathaus organisierten Initiativen beteiligt sind, insbesondere bei Brothers Bike, «für die Arbeit, die sie in der Gemeinde zur Förderung des Radfahrens und des Sports im Allgemeinen leisten».

Martín erinnerte auch daran, dass Minderjährige nur in Begleitung eines Erwachsenen am 'Tag des Pedals' teilnehmen können und dass das Tragen eines Fahrradhelms Pflicht ist.