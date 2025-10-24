Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Der zuständige Stadtrat und der Präsident des Clubs bei der Präsentation des Día del Pedal. SUR
Sportereignis

Rincón de la Victoria ruft zur Teilnahme am 'Tag des Pedals' auf

Die Sportabteilung der Gemeinde und der Fahrradclub Brothers Bike organisieren diese Aktivität in der Gemeinde gemeinsam

SUR

Rincón de la Victoria

Freitag, 24. Oktober 2025

Rincón de la Victoria veranstaltet am 26. Oktober wieder den Día del Pedal. Dies kündigte der Stadtrat für Sport, Antonio José Martín, bei einer Pressekonferenz an, die er gemeinsam mit José Manuel Roldán, dem Präsidenten des Fahrradclubs Brothers Bike, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Rathaus organisiert, gegeben hat.

Start und Ziel der Aktivität ist der Park Huerta Julián. Der Start ist für 11 Uhr geplant. Anmelden kann man sich am Tag des Rennens von 9.30 bis 10.30 Uhr.

Die Anmeldung ist kostenlos und die ersten 400 Teilnehmer erhalten ein T-Shirt zur Erinnerung an die Veranstaltung.

«Wir freuen uns sehr, diese familiäre und sportliche Veranstaltung gemeinsam mit Brothers Bike wieder aufleben zu lassen, um die Nutzung von Fahrrädern in unserer Gemeinde zu fördern», erklärte Martín.

Bei der Strecke handelt es sich um eine vier Kilometer lange Rundfahrt, die in Huerta Julián endet. Am Ende der Veranstaltung warten eine Verlosung, Geschenke und einige Überraschungen.

«Es handelt sich nicht um einen Wettbewerb, sondern um eine gesellige Veranstaltung für alle Radfahrbegeisterten. Die Strecke ist so angelegt, dass Menschen aller Altersgruppen eine sichere, angenehme und einfache Fahrt durch die Straßen unserer Gemeinde genießen können», so Roldán.

Der Start ist für 11 Uhr geplant und erfolgt im Park Huerta Julián, wo die Teilnehmer nach Überquerung der Avenida del Mediterráneo, der Calle La Corta und des Camino Viejo de Vélez wieder eintreffen werden.

Der Stadtrat bedankte sich bei allen Sportgruppen, die an den vom Rathaus organisierten Initiativen beteiligt sind, insbesondere bei Brothers Bike, «für die Arbeit, die sie in der Gemeinde zur Förderung des Radfahrens und des Sports im Allgemeinen leisten».

Martín erinnerte auch daran, dass Minderjährige nur in Begleitung eines Erwachsenen am 'Tag des Pedals' teilnehmen können und dass das Tragen eines Fahrradhelms Pflicht ist.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heldenhafter Polizeieinsatz hat Selbstmord in Torre del Mar vermieden: «Wir haben ihn gehalten, als wäre es das Letzte auf der Welt»
  2. 2 Das stille Verschwinden der Orangenhaine im Hinterland der Provinz Málaga %u2013 Ursachen und Folgen
  3. 3 Ein Schiffsunglück prägt die Geschichte Málagas
  4. 4 Valencia ein Jahr nach der Flut: Wiederaufbau und Wut
  5. 5 Bestürzung in Málagas Stadtteil El Molinillo: Mann lag offenbar mehrere Tage tot in seiner Wohnung
  6. 6 Deutschsprachiger Verein hilft bei der Suche nach vermissten Haustieren in Spanien
  7. 7 Kulturprogramm von Algarrobo Costa bietet Veranstaltungen in deutscher Sprache
  8. 8 Autos: Spanien und Frankreich für weitgehendes Verbrenner-Aus
  9. 9 Müllkosten als Politikum
  10. 10 Ein Kunstwerk der besonderen Art: die Kathedrale aus Bauschutt vor den Toren Madrids

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Rincón de la Victoria ruft zur Teilnahme am 'Tag des Pedals' auf

Rincón de la Victoria ruft zur Teilnahme am &#039;Tag des Pedals&#039; auf