Spielplatz in Almayate wurde nach Jaime Pimentel benannt

VÉLEZ-MÁLAGA EUGENIO CABEZAS. Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Auch kurz vor seinem 92. Geburtstag bekommt der in Málaga geborene Bildhauer Jaime Pimentel weiterhin Anerkennung. Der Schöpfer der größten Kunst-Exponate Málagas, wie der ikonische Cenachero, der Biznaguero und der Burrito del Parque, oder El Jabegote in Torre del Mar, wird zum Ehrenbürger von Málaga ernannt und mit der höchsten städtischen Auszeichnung geehrt, der Stadtmedaille – eine noch ausstehende Schuld des Rathauses gegenüber dem Künstler. In Almayate, in Vélez-Málaga, wo Jaime Pimentel seit Jahrzehnten lebt, wurde ein neuer Spielplatz nach ihm benannt.

Der Platz ist Teil einer größeren Enklave, die bereits seinen Namen trug und eine Skulptur von ihm beherbergt, die den Titel 'Niño con chivito' (dt. Kind mit Ziege) trägt. Der neue Spielplatz Jaime Pimentel wurde dort angelegt, wo sich früher zwei Boule-Plätze befanden, die inzwischen entfernt wurden.

Der Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, weihte letzte Woche das neue innovative Spielareal ein, das den Kindern aus Almayate und aus anderen Teilen der Gemeinde verschiedene Nutzungsmöglichkeiten bietet. «Diese Initiative entspricht einer Forderung der Einwohner, die sich schon lange einen Bereich für die Kinder gewünscht hatten. Nun ist dieser voll ausgestattete Bereich verfügbar und wird die Kinder erfreuen», sagte der Ratsherr. Lupiáñez wies darauf hin, dass bereits in El Trapiche und Cajíz Freizeit- und Fitnessbereiche eröffnet wurden, und erst kürzlich in Caleta de Vélez ein weiterer hinzukam.

«Ein solcher Ort für Kinder ist sehr wichtig, damit sie sich im Freien körperlich betätigen können, statt viele Stunden mit anderen, weniger gesunden Hobbys zu verbringen», argumentierte Almayates Ortsbürgermeister Jesús María Claros.

Die Planung des neuen 92 Quadratmeter großen Spielplatzes im Zentrum von Almayate, neben dem Gesundheitszentrum, begann im April. Der neue Bereich beinhaltet Schaukeln, einen Turm und eine Rutsche mit Klettergerüst. Nach den geltenden Vorschriften für Spielplätze ist der Platz mit einem Kautschukboden mit Fallschutzdämpfung ausgestattet.