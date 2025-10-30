Stau auf der A-7 mit dreizehn Kilometern Stau ab La Cala del Moral in Richtung Málaga wegen der Panne eines Lastwagens

Almudena Nogués Málaga Donnerstag, 30. Oktober 2025 | Actualizado 11:46h. Teilen

Verkehrsstau auf der A-7 zur Hauptverkehrszeit für Schulen und Arbeitsplätze. Wie die Verkehrsleitzentrale SUR mitteilte, verursacht die Panne eines Lastwagens bei Kilometer 974 auf dieser Straße in Richtung Cádiz bis zu dreizehn Kilometer Stau zwischen La Cala del Moral und Chilches.

Aufgrund des Vorfalls - der laut dem Verkehrsamt Tráfico heute Morgen um 3.15 Uhr registriert wurde, obwohl andere Quellen dieser Zeitung versichern, dass der Lastwagen bereits seit 22.45 Uhr auf der Straße war - musste die rechte Fahrspur gesperrt werden, was zusammen mit der Intensität des Verkehrs zu einem Verkehrschaos zu Beginn dieses Donnerstags führt.

Vergrößern Ein liegengebliebener Lkw auf der Straße.

Die Dirección General de Tráfico (DGT) hat um 11.50 Uhr mitgeteilt, dass der Stau sich aufgelöst hat.