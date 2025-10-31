Stau zwischen Rincón de la Victoria und Málaga führt zu Rücktrittsforderungen sowohl von Seiten der PP als auch der PSOE

Antonio M. Romero Rincón de la Victoria Freitag, 31. Oktober 2025 Teilen

Die Panne eines Lastwagens auf der Autobahn A-7 in Rincón de la Victoria, deren Beseitigung etwa zehn Stunden dauerte, führte am Donnerstag zu langen Staus und Verzögerungen für Bürger, die auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu Arztterminen waren. Der Unfall war auch die Initialzündung für die institutionelle Konfrontation zwischen den Regierungen der PP und der PSOE in Mobilitätsfragen. Der Präsident der Provinzverwaltung, Francisco Salado, forderte den Rücktritt des Unterbeauftragten der Regierung in der Provinz, Javier Salas (PSOE), wegen «seiner Unfähigkeit, seiner Apathie und weil er dieses Amtes unwürdig ist». Angesichts der Kritik ging der Vertreter der Exekutive zum Gegenangriff über, indem er ihm «Sektierertum» und «Populismus» vorwarf und dass er mehr damit beschäftigt sei, sich gegen Pedro Sánchez zu stellen, als «seinen Verpflichtungen gegenüber den kleinen Gemeinden nachzukommen», darunter die Provinzstraßen, die jedes Jahr «weniger ausgeführte Investitionen erhalten», weshalb Salado seiner Meinung nach ebenfalls zurücktreten sollte.

Die Stimmung war in den letzten Tagen bereits aufgeheizt, nachdem Salas am vergangenen Montag in einem SER-Interview auf die Frage nach den Fristen der Regierung für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität gesagt hatte, dass die Arbeiten für eine neue Autobahn oder eine Küsteneisenbahn in der Provinz Málaga «Dutzende von Jahren dauern» werden. Diese Aussagen dienten der PP, durch den Mund ihres allgemeinen Koordinators, Cristóbal Ortega, um seinen Rücktritt zu fordern, weil er «zugegeben hat, dass er nicht in der Lage ist, die Mobilitätsprobleme Málagas in Jahrzehnten zu lösen».

Eine Petition, der sich gestern auch Salado anschloss, der in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken erklärte, dass die «schwerwiegenden» Verkehrsprobleme, die im östlichen Bereich der A-7 auftreten, nicht nur auf den «absoluten» Mangel an Investitionen der Regierung von Pedro Sánchez zurückzuführen seien, der die Provinz «bestraft und erstickt», sondern auch auf die «Nachlässigkeit», mit der die Regierung gegen die Staus vorgeht.

Dem PP-Politiker zufolge wurde der Stau durch einen Lastwagen verursacht, der bereits am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr eine Panne hatte und nicht beseitigt wurde. Er hält es für «absolut inakzeptabel», dass weder die staatliche Verkehrsbehörde DGT, noch die Generaldirektion für Straßen oder die Regierungsdelegation Stunden verstrichen ließen, um dieses Verkehrshindernis zu beseitigen».

Der Generalsekretär der PSOE in Málaga, Josele Aguilar, meldete sich ebenfalls in dieser Kontroverse zu Wort und erklärte, dass Salado «seine Inkompetenz versteckt, indem er die spanische Regierung angreift», da er daran erinnerte, dass diese nicht tätig wird, um die Straßen zu verbessern, die in der Verantwortung der Provinzregierung liegen.