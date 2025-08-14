Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Jesús Pérez Atencia stellte die Ausstellung vor. SDA
Ausstellung

Straßenausstellung zeigt die Ursprünge von Torre del Mar

Die Schau 'Torre del Mar, Tierra y Mar' besteht aus 20 Tafeln, die anhand von Bildern und Texten die Geschichte der Ortschaft erzählen

M. WÖRNER

VÉLEZ-MÁLAGA.

Donnerstag, 14. August 2025

In diesem August ist in Torre del Mar eine Ausstellung im nördlichen Abschnitt der Calle del Mar und auf der Plaza de la Axarquía zu sehen, die die Ursprünge der Stadt zeigt. Die Ausstellung, die fest im Kulturzentrum Nuestra Señora del Carmen untergebracht ist, hält erneut auf der Straße Einzug, um Einwohner und Touristen zu erreichen. Dies erklärte Jesús Pérez Atencia, der Ortsbürgermeister von Torre del Mar. «Mit dieser Initiative möchten wir das Bewusstsein für die Geschichte und das kulturelle Erbe von Torre del Mar schärfen. Eine Reise von den Phöniziern bis in die Gegenwart, die auf zwanzig Informationstafeln mit einzigartigen Texten und Bildern erläutert wird, die dauerhaft im Kulturzentrum Nuestra Señora del Carmen, im Gebäude der alten Zuckerfabrik, ausgestellt sind.» Laut Atencia wird die Sommersaison genutzt, um die Ausstellung auf die Straße zu bringen und sie Einwohnern und Besuchern näherzubringen. «Mit diesem Rundgang wird allen Interessierten die Möglichkeit geboten, mehr über die Geschichte unserer Stadt zu erfahren», so der Ratsherr.

Die Ausstellung wurde zu Beginn des Monats eingerichtet und kann noch bis zum 31. August begutachtet werden.

«Ich hoffe, dass diese Schau allen gefällt und dass diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben, die Möglichkeit haben, in die Calle del Mar zu kommen, um sie zu bewundern», schloss Pérez Atencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 IMED German Clinic Marbella %u2013 Exzellente medizinische Versorgung an der Costa del Sol
  2. 2 Flammen im Welterbe - Córdoba-Kathedrale entgeht Katastrophe
  3. 3 Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Straßenausstellung zeigt die Ursprünge von Torre del Mar

Straßenausstellung zeigt die Ursprünge von Torre del Mar