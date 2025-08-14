Straßenausstellung zeigt die Ursprünge von Torre del Mar

M. WÖRNER VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

In diesem August ist in Torre del Mar eine Ausstellung im nördlichen Abschnitt der Calle del Mar und auf der Plaza de la Axarquía zu sehen, die die Ursprünge der Stadt zeigt. Die Ausstellung, die fest im Kulturzentrum Nuestra Señora del Carmen untergebracht ist, hält erneut auf der Straße Einzug, um Einwohner und Touristen zu erreichen. Dies erklärte Jesús Pérez Atencia, der Ortsbürgermeister von Torre del Mar. «Mit dieser Initiative möchten wir das Bewusstsein für die Geschichte und das kulturelle Erbe von Torre del Mar schärfen. Eine Reise von den Phöniziern bis in die Gegenwart, die auf zwanzig Informationstafeln mit einzigartigen Texten und Bildern erläutert wird, die dauerhaft im Kulturzentrum Nuestra Señora del Carmen, im Gebäude der alten Zuckerfabrik, ausgestellt sind.» Laut Atencia wird die Sommersaison genutzt, um die Ausstellung auf die Straße zu bringen und sie Einwohnern und Besuchern näherzubringen. «Mit diesem Rundgang wird allen Interessierten die Möglichkeit geboten, mehr über die Geschichte unserer Stadt zu erfahren», so der Ratsherr.

Die Ausstellung wurde zu Beginn des Monats eingerichtet und kann noch bis zum 31. August begutachtet werden.

«Ich hoffe, dass diese Schau allen gefällt und dass diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben, die Möglichkeit haben, in die Calle del Mar zu kommen, um sie zu bewundern», schloss Pérez Atencia.