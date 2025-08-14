Sur Deutsche

Chefkoch R. Soler (l.) mit J. Pérez Atencia bei der Präsentation. SDA
Feier

Torre del Mar feiert den 8. Touristentag mit einer fast neun Meter langen Riesentorte

Marlene Wörner

Vélez-Málaga

Donnerstag, 14. August 2025

M. WÖRNER. Am 28. August ab 20.30 Uhr feiert Torre del Mar die 8. Edition des Touristentages mit einer Riesentorte für alle Besucher auf der Promenade neben dem Leuchtturm. Dies gab Ortsbürgermeister Jesús Pérez Atencia in Begleitung des Küchenchefs Roberto Soler bekannt, der für die Anwesenden eine fast neun Meter lange Torte backen wird, dieses Jahr unter dem Motto 'Sport und Solidarität'. «Ich bin sicher, Roberto wird uns alle wieder mit seiner Kreation überraschen, einem Werk, das dem Touristentag Farbe und Geschmack verleihen wird», sagte Atencia.

Roberto Soler verriet weitere Details zur Torte: «Sie wird über 8,4 Meter lang sein und rund 4.000 Portionen ergeben. Für die Kreation aus Biskuitkuchen mit einem würzigen Sirup, vegetarischer Sahne und Pfirsichmarmelade benötigen wir etwa 35 Meter Biskuitboden, 70 Liter Sirup und 350 Kilo pflanzliche Sahne. Dazu kommen 100 Kilo Marmelade, und für die Dekoration 140 Kilo Zuckerpaste und 18 Kilo essbare Erde – ein typisches Merkmal unseres Desserts».

