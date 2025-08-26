Torrox verbietet nach Beschwerden von Badegästen Zelte und Sonnensegel am Strand

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Torrox weitet seinen «Krieg» an den Stränden gegen die Strandreservierungen mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen aus. Jetzt sind die Zelte und die Sonnensegel an der Reihe. Der Gemeinderat von Torrox hat am Montag mit den Stimmen der Regierungsmannschaft der PP und gegen die Stimmen der Oppositionsparteien (PSOE, IU und Vox) die endgültige Änderung der Nutzung der Strände des Gemeindegebiets «mit dem vorrangigen Ziel der Erhöhung der Sicherheit und der öffentlichen Räume» verabschiedet.

So wird laut der Volkspartei „auf Wunsch der Strandbesucher und Unternehmer der Branche« die Errichtung von „Lagern, Zeltlagern, Sonnensegeln und anderen Planenkonstruktionen« verboten. Das Plenum hat die Einwände der größten Oppositionspartei PSOE gegen die Änderung der Gemeindeverordnung, die ursprünglich im Februar dieses Jahres verabschiedet worden war, zurückgewiesen.

Die Stadträtin für diesen Bereich, Vanessa López (PP), erklärte in einer Mitteilung, dass solche Anlagen „viel Platz einnehmen und den Bereich, in dem sie aufgestellt werden, privatisieren, was in der Regel zu Problemen mit übermäßiger Lärmbelästigung und vor allem mit einer Einschränkung der Sicht für Rettungskräfte führt, die dadurch daran gehindert werden, ihre Kontroll- und Überwachungsaufgaben sicher und zuverlässig auszuführen«.

Dieses Verbot, das zunächst keine Sanktionen nach sich zieht und nur informativen Charakter hat, gilt nicht für Einrichtungen, die zwischen 18 Uhr am 23. Juni und 8 Uhr am 24. Juni, also während der Feierlichkeiten zur Johannisnacht, aufgestellt werden. Nach dieser endgültigen Verabschiedung tritt die Maßnahme in Kraft, sobald die Änderung der Strandverordnung im Amtsblatt der Provinz (BOP) veröffentlicht wird.

Nerja erlaubt sie am Strand El Playazo

Diese Verordnung gilt nicht für genehmigte Belegungen im Rahmen von Ausflügen, Besuchen von Schulklassen oder Menschen mit Behinderung. Dadurch und durch die Überwachung und Kontrolle durch die örtliche Polizei und den Zivilschutz „wird eine größere positive Wirkung auf die Sauberkeit, eine geringere Belegung des öffentlichen Raums und eine Erhöhung der Sicherheit erzielt, da auch ein besserer Zugang zu den Stränden für Rettungsfahrzeuge im Bedarfsfall erreicht wird«, betonte López.

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina (PP), erklärte gegenüber der SUR, dass die Änderung darauf abzielt, «die Nutzung und den Genuss der Strände zu verbessern». Er wies darauf hin, dass es «leider» keinen Strand gibt, an dem nicht zahlreiche Zelte und Sonnensegel an den Stränden aufgestellt werden, wie in der Nachbarstadt Nerja, wo der Stadtrat, der ebenfalls von der PP mit absoluter Mehrheit regiert wird, das Aufstellen von Zelten am Strand El Playazo genehmigt.

«Wir setzen uns dafür ein, bestimmte Bereiche für die Nutzung der Strände zu regeln und zu ermöglichen, anstatt Verbote auszusprechen».

Die sozialistische Fraktion, die sich für eine Einigung über die Bereiche eingesetzt hatte, in denen Zelte erlaubt sein sollten, bedauerte ihrerseits, dass ihre Einwände abgelehnt wurden. Die sozialistische Sprecherin Mari Nieves Ramírez betonte in einer Erklärung, dass der einzige Punkt, den die PP-Regierung in dieser Plenarsitzung behandelt habe, die Änderung der Strandverordnung gewesen sei, um den Einwohnern von Torrox zu verbieten, „die Strände mit ihren Familien mit Zelten zu genießen«.

„Wir setzen uns dafür ein, bestimmte Bereiche für die Nutzung der Strände zu regulieren und freizugeben, anstatt sinnlose Verbote zu erlassen«, erklärte Ramírez. Darüber hinaus erinnerte die sozialistische Stadträtin daran, dass bereits zu ihrer Zeit als Stadträtin im Jahr 2024 die Verordnung geändert wurde, um die Reservierung von Plätzen mit Liegestühlen und Sonnenschirmen zu verhindern, eine Maßnahme, gegen die die Volkspartei (Partido Popular) damals gestimmt hatte, die aber paradoxerweise jetzt „jeden Sommer als ihre eigene verkauft wird«.

Investitionen im Wert von mehr als 12 Millionen

Darüber hinaus kündigte der Bürgermeister von Torrox in der Plenarsitzung am Montag den Beginn „neuer historischer Investitionen« in der Gemeinde für das letzte Quartal des Jahres an. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass die Stadtverwaltung „in Kürze« Projekte im Wert von mehr als zwölf Millionen Euro in Angriff nehmen werde, „die für die Gegenwart und Zukunft von Torrox von entscheidender Bedeutung sind, wie beispielsweise der Baubeginn des Justizpalasts, die zweite Phase des Sport- und Freizeitkomplexes Santa Rosa, die Fortsetzung des Küstenwegs, die neue Phase des Hallenbads María Peláez oder die Erweiterung der Büros der SAE« unter einigen anderen.

In der ordentlichen Sitzung im August wurde mit den Stimmen der Regierungsmannschaft die „Optimierung« der Verordnungen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung verabschiedet, „um den Bürgern weiterhin den bestmöglichen und wirtschaftlichsten Service zu bieten«, betonte Medina in einer Erklärung. So wurden Aspekte in Bezug auf Gebühren, Kautionen und Zähler korrigiert, um „korrekt und mit der besten wirtschaftlichen Option für die Anwohner« zu arbeiten, betonte der Bürgermeister. Die aktuellen Kosten für die Dienstleistung entsprechen dem jährlichen Verbraucherpreisindex und der entsprechenden Wasserversorgung durch das öffentliche Unternehmen Axaragua der Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. Ebenso wurde die Preistabelle für die Abwasseranschlüsse angepasst, die mit den Stimmen der PP und Vox endgültig verabschiedet wurde.

Die PP-Regierung billigt die «Optimierung» der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungssatzungen

Am Rande wurde mit der Enthaltung der Regierungsmannschaft und den Stimmen der Oppositionsräte ein Vorschlag der sozialistischen Gemeindegruppe zur Förderung des Tierschutzes in Torrox angenommen. Ein zweiter Vorschlag derselben Gruppe zur Einrichtung von Schattenplätzen in Gärten, in Parks und auf Plätzen sowie ein weiterer Vorschlag der linken Koalition zum Betrieb des Gemeindesenders wurden nicht angenommen.

Im ersten Fall betonte die Stadträtin und Abgeordnete der PP-Provinz, Sandra Extremera, dass die Stadtverwaltung seit 2015 an der «kontinuierlichen Verbesserung und der Schaffung neuer Parks und Gärten arbeitet, mit erheblichen öffentlichen Investitionen, die auch weiterhin getätigt werden». In Bezug auf letztere verteidigte der Stadtrat Salvador Escudero (PP) «die korrekte Anwendung der geltenden Vorschriften» sowie «die zahlreichen Verbesserungen und Modernisierungen, die in den letzten Monaten an den Anlagen vorgenommen wurden».

PSOE prangert die Erhöhung der Wassergebühren um 18 Prozent an

Ramírez wies ihrerseits darauf hin, dass die PP in dieser Legislaturperiode „für eine Anhebung der Gehälter auf das gesetzlich zulässige Maximum gestimmt» und gleichzeitig „mehrere Erhöhungen der Wasserrechnung um bis zu 18 Prozent für die Einwohner von Torrox beschlossen hat, ohne einen Wirtschafts- und Finanzbericht vorzulegen oder die obligatorische Genehmigung des wirtschaftlichen Ungleichgewichts einzuholen». „Óscar Medina erhöht die Wasserrechnung, kümmert sich aber nicht um die Lösung der tatsächlichen Probleme: das Reservoir von El Morche, die Verbesserung des Wasserdrucks und die Vermeidung von Wasserausfällen, unter denen viele Familien beim Trinkwasserverbrauch leiden. Er lügt, wenn er sagt, dass er für die Menschen handelt, denn in Wirklichkeit belastet er die Haushalte von Torrox nur mit zusätzlichen Kosten», erklärte die sozialistische Sprecherin in einer Mitteilung.

Die sozialistische Stadtratsfraktion erinnerte daran, dass sie wiederholt die Wiedereröffnung des Gemeindebüros von Aqualia an der Küste gefordert hatte, um die Dienstleistungen für die Bürger zu verbessern, insbesondere für die Bewohner dieses Gebiets. Ramírez kritisierte auch, dass die PP den Vorschlag der PSOE abgelehnt hat, die Anzahl der schattigen Bereiche in der Gemeinde zu erhöhen, eine Maßnahme, die das Wohlbefinden in öffentlichen Räumen verbessern und die hohen Temperaturen bekämpfen soll, die das Gebiet jedes Jahr mit zunehmender Intensität heimsuchen.

«Wir haben sogar eine Provinzabgeordnete, die sich darüber ärgert, dass wir konstruktive Vorschläge machen.»

«Wir haben sogar eine Provinzabgeordnete, die es uns übel nimmt, dass wir konstruktive Vorschläge einbringen, sie will nur konfrontieren, tut aber kaum etwas. Wir werden weiterhin Initiativen verteidigen, die die Lebensqualität unserer Bürger wirklich verbessern«, betonte Ramírez. Die PSOE von Torrox hat «ihr Engagement für eine transparente, verantwortungsvolle und auf die wirklichen Bedürfnisse der Bürger ausgerichtete Politik bekräftigt, im Gegensatz zu der auf Marketing und Vernachlässigung der täglichen Probleme der Gemeinde basierenden Politik der PP.

Schließlich wies Ramírez darauf hin, dass in dieser Plenarsitzung ein sozialdemokratischer Vorschlag eingebracht wurde, der sich auf den Tierschutz und die Notwendigkeit einer Verstärkung der Reinigungspläne in Torrox konzentriert, nachdem die PP diese Themen aufgegeben hat. «Das ist die Linie, an der wir weiter arbeiten werden: nützliche Initiativen zum Schutz der Tiere und zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität unserer Bürger auf den Tisch zu bringen», sagte sie abschließend.