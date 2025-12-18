Was geschieht mit der Entsalzungsanlage der Axarquia? Das sind die nächsten Schritte

Chus Heredia Vélez Málaga Donnerstag, 18. Dezember 2025 | Aktualisiert 13:09h. Teilen

Der Bau der Meerwasserentsalzungsanlage für die Axarquia verzögert sich weiter. Der Ball liegt nun beim Wasserversorger Axaragua und den Bewässerungsunternehmen, die sich zu einer einzigen Einheit für die Verwaltung der zukünftigen Anlage zusammengeschlossen haben, die für die Deckung des Bedarfs der städtischen Versorgung und Bewässerung dringend erforderlich ist. Tatsächlich wird die Hälfte der Versorgung, zwölf Millionen Kubikmeter pro Jahr, den privaten Haushalten zukommen, während die andere Hälfte für die Landwirtschaft in der Axarquía bestimmt ist.

Die Ausarbeitung des Vorentwurfs gestaltet sich schwierig, da es Probleme bei der Standortfestlegung und der Klärung von Fragen wie der Energieversorgung gibt. Solange das Dokument nicht fertiggestellt ist, kann das staatliche Unternehmen Acuamed nicht mit dem Verfahren beginnen.

100 Millionen Euro werden für die Anlage veranschlagt.

Ursprünglich war geplant, den Vorentwurf noch vor dem Sommer fertigzustellen, aber diese und andere Fragen verzögern die Fertigstellung, ohne dass derzeit eine Prognose vorliegt.

Es sei daran erinnert, dass der Bedarf für die städtische Nutzung in der Region bei etwa 22 Kubikhektometern liegt. Die Hauptquellen sind der Stausee von La Viñuela und die Brunnen von Chíllar, die während der letzten Dürre eine große Hilfe waren, ebenso wie die Wasserüberleitungen aus der Hauptstadt Málaga (Emasa), die bis zu 270 Liter pro Sekunde erreichten. Außerdem wird in den Kläranlagen bis zu 21 Kubikhektometern Wasser pro Jahr aufbereitet. Bislang wird etwas weniger als die Hälfte davon für die Bewässerung in der Landwirtschaft, vor allem im subtropischen Bereich, verbraucht, aber dieses Netz bringt Probleme wie das Eindringen von Salz mit sich. Darüber hinaus wird derzeit daran gearbeitet, die Becken für die Verteilung und Speicherung zu vergrößern.

25 Millionen Kubikmeter Kapazität, erweiterbar auf weitere 25 Millionen Kubikmeter.

Die Bewässerungsgenossenschaft wurde 2023 gegründet und hat sich in diesem Fall mit dem kommunalen Wasserunternehmen als Endkunden dieses Projekts zusammengeschlossen.

Erst im Juli 2024 beauftragte der Ministerrat das Unternehmen mit der Durchführung dieses Projekts von allgemeinem Interesse, dessen Kosten auf rund 100 Millionen Euro veranschlagt werden. Die staatliche Gesellschaft fungiert als Finanzier und Projektträger: Sie streckt das Geld vor und übernimmt die gesamte Abwicklung und Überwachung, zudem ist sie Eigentümerin der Infrastruktur. Aber es sind dann die Nutzer, die das Geld über einen Zeitraum von fünfzig Jahren in Form von Gebühren zurückzahlen.

22 Mio m3 werden jedes Jahr in Axarquia für die städtische Versorgung benötigt.

Die Anlage sollte ursprünglich auf Grundstücken errichtet werden, die von der Regionalregierung Andalusiens und der Stadtverwaltung von Vélez in der Umgebung der derzeitigen Kläranlage und des Einkaufszentrums El Ingenio, etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt und am Flussufer gelegen, festgelegt worden waren. Man entschied sich jedoch für das als Las Campiñuelas bekannte Gebiet in Vélez am Camino de Torrox.

Hintergrundinformation

Im Januar dieses Jahres beauftragte Acuamed ein Beratungsunternehmen mit der Überwachung des genannten Vorentwurfs. Die Laufzeit betrug 18 Monate, und in den Ausschreibungsunterlagen wurde angegeben, dass die Entsalzungsanlage eine Nennkapazität von bis zu 25 Millionen Kubikmetern pro Jahr haben wird, die durch eine eventuelle Erweiterung verdoppelt werden kann.

Die Provinz verfügt derzeit über eine Meerwasserentsalzungsanlage in Marbella, die 2005 in Betrieb genommen und kürzlich modernisiert wurde. Sie produziert 20 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Darüber hinaus hat Acosol die Vorbereitungen für eine zweite Anlage mit ähnlicher Kapazität begonnen, die zwischen Mijas und Fuengirola entstehen könnte, obwohl auch andere Standorte in der Nähe von Málaga nicht ausgeschlossen sind. Seit 2005 entsalzt Málaga seinerseits Binnenwasser in El Atabal.