Zwei junge Menschen badeten trotz roter Flagge am Strand von Burriana in Nerja - sie mussten gerettet werden

Eugenio Cabezas Nerja Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Nerja verfügt über einen der exklusivsten Küstenabschnitte der Provinz, was auf die große Anzahl von Klippen und Felsen zurückzuführen ist. Dieses zerklüftete Terrain birgt jedoch bei starkem Wellengang auch ein erhöhtes Risiko für die Badegäste. Die Rettungsschwimmer arbeiten zusammen mit der örtlichen Polizei und der Guardia Civil hart daran, die Badegäste vor der Gefahr zu warnen und sie davon abzuhalten, ins Meer zu gehen, wenn die rote Flagge gehisst ist.

Dennoch gibt es immer noch Menschen, die die Hinweise auf die rote Flagge ignorieren. Dies geschah am vergangenen Dienstagnachmittag am östlichsten Ende des Strandes Burriana in Nerja. Zwei junge Männer gingen in dem als Cala del Lobo Marino (Bucht des Seelöwen) bekannten Gebiet ins Wasser, ohne die Warnhinweise zu beachten. Zeugen berichteten, dass sie Schwierigkeiten hatten, an das Ufer zurückzukehren.

Einige Rettungsschwimmer kamen ihnen zu Hilfe und konnten sie erfolgreich in Sicherheit bringen, wenn auch unter größter Kraftanstrengung. Die beiden Geretteten benötigten keine medizinische Hilfe. Einer der beiden jungen Schwimmer wurde aus der Bucht gezogen, die nur schwimmend vom Burriana-Strand aus oder über einen langen Pfad zwischen den Klippen erreicht werden kann. Der andere wurde an das Ufer am östlichsten Ende des Burriana-Strandes in Nerja gezogen.

70 Prozent der Strände mit roter Flagge

Der vergangene Dienstag war ein sehr komplizierter Tag in Nerja aufgrund der starken westlichen Dünung, die ab Mittag einsetzte. Am Mittwoch blieb die Situation sehr ähnlich. Sieben der zehn Strände sind mit einer roten Flagge und die anderen drei mit einer gelben Flagge gekennzeichnet, wie das Rathaus von Nerja in seinen sozialen Netzwerken mitteilte.

Die letzte Rettung in Nerja fand am 11. Juli statt, als ein örtlicher Polizist und ein nicht im Dienst befindlicher Wachmann einem 40-jährigen Schwimmer das Leben retteten. Die Beamten zogen den Mann, einen Einwohner marokkanischer Herkunft, am späten Abend an das Ufer des Strandes von Calahonda, wo er von der Strömung aus dem Bereich des Playa Salón, neben dem Balcón de Europa, mitgerissen wurde. Der Vorfall ereignete sich nach 20.00 Uhr, als der Rettungsschwimmerdienst beendet war.