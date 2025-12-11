Fouiza, das Opfer des Raubüberfalls von Benalmádena: «Ich dachte, sie sind gekommen, um mein Kind zu entführen»

José Rodríguez Cámara Benalmádena Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Fouiza, die sich selbst als eine „ganz normale Person, eine Arbeiterin und keine von den Millionären« beschreibt, kann sich das Motiv für das Verbrechen, das sie am 6. Dezember erlebte, nicht erklären.

«Ich hörte die Türklingel und dachte, es sei eine Bestellung. Ich öffnete die Tür, ohne zu fragen, wer es war. Ein Mann kam herein, stieß mich in die Küche, hielt mir Augen und Mund zu und packte mich von hinten an der Hand», erinnert sie sich. Dann, so sagt sie, brach ein anderer Mann ebenfalls ohne ihre Zustimmung in ihr Haus ein. Der zweite Einbrecher schloss die Tür, und damit fing alles an.

«Er sagte zu mir: Nicht reden, nicht reden! Ich ich habe ihm erklärt, dass ich nicht mehr kann, dass ich einen Anfall bekommen werde. Er hat mich geschubst. Ich dachte, sie würden kommen, um mein Kind zu entführen, und ich wurde ohnmächtig«, erinnert sie sich. Sie wurde auch ins Gesicht geschlagen.

Das Mädchen, ihre Tochter Sanaa, 18 Jahre alt, befand sich während der Tat in ihrem Schlafzimmer in der Wohnung der Familie in einer ruhigen Gegend, ganz in der Nähe einer Schule und dicht besiedelt, im Zentrum von Arroyo de la Miel in Benalmádena.

«Der Dickere hat mich geschlagen»

«Er schlug mich, warf mich gegen das Bett und sagte mir, ich solle ihn nicht ansehen, denn in diesem Moment zog er die Halskrause aus, die er trug, um dann das Klebeband mit dem Mund zu zerreißen», erklärt die Tochter.

Die Tochter von Fouiza schätzt, dass der Überfall «etwa zehn Minuten» dauerte, obwohl es ihrer Mutter viel länger vorkam, da sie, wie sie behauptet, das Bewusstsein verloren hatte, bis sie, wie sie sagt, «aufwachte und hörte, wie das Mädchen ihnen sagte, sie sollten sie in Ruhe lassen und ihr nichts antun».

Als sie sich von der Ohnmacht erholt hatte, so die Mutter, fand sie einen günstigen Moment, um zu fliehen und Hilfe zu rufen, als sie hörte, wie die Täter in einem Schrank mit dem Koffer herumhantierten: «Ich ging rückwärts hinaus und klopfte an die Tür der Nachbarn».

«Meine Mutter entkam, ich hörte die Einbrecher weglaufen und ging über den Flur zur Haustür, obwohl meine Füße gefesselt waren».

Mutter und Tochter sind sehr verängstigt, sie können sich die Situation nicht erklären und sind sich einig: «So etwas ist uns noch nie passiert, und wir haben auch noch nie davon gehört, dass so etwas in der Nachbarschaft passiert ist, die ein sehr ruhiger Ort ist.«

Fouiza fasst den Überfall wie folgt zusammen: «Bargeld und einige Wertgegenstände wurden gestohlen». Den befragten Quellen zufolge nahmen die vermummten Männer mehrere Schmuckstücke, vor allem Gold, sowie 1.400 Euro Bargeld mit, das die Familie im Haus hatte.

Die Polizei untersucht mögliche Straftaten wie Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Gewalt, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu Festnahmen gekommen ist.