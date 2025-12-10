Frau und ihre Tochter werden bei Raubüberfall in ihrem Haus in Benalmádena gefesselt

Juan Cano Benalmádena Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Die Nationalpolizei untersucht einen gewalttätigen Überfall auf ein Haus in Benalmádena. Eine Frau und ihre 18-jährige Tochter wurden in ihrem Haus von zwei vermummten Männern, die alle Wertsachen mitnahmen, die sie im Haus fanden, überfallen und gefesselt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, 6. Dezember, in Arroyo de la Miel. Die Frau und ihre Tochter waren zu Hause, als es an der Tür klopfte. Sie dachte, es sei ein Paketzusteller und öffnete die Tür.

Auf der anderen Seite der Tür erschienen vermummte Männer, die die Tür aufstießen und in das Haus einbrachen. Die Frau wurde ohnmächtig und die Eindringlinge nutzten die Situation, um sie zu fesseln, ohne dass sie sich wehrte.

Die Tochter bemerkte, dass etwas vor sich ging, und versuchte, sich in ihrem Zimmer einzuschließen, was die Täter jedoch nicht daran hinderte, die Tür aufzubrechen, sich Zugang zum Zimmer zu verschaffen und die junge Frau, die etwa 18 Jahre alt ist, ebenfalls zu fesseln.

Die beiden Frauen wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt, obwohl sie geschlagen wurden. Sie wurden von dend Angreifern gegen ihren Willen festgehalten, während die Einbrecher das Haus nach Wertsachen durchsuchten.

Die «Entführung» der beiden Frauen endete damit, dass die Mutter wieder zu sich kam, auf den Treppenabsatz des Gebäudes ging und die Nachbarn um Hilfe bat, denen sie erzählte, dass sie und ihre Tochter von vermummten Männern festgehalten würden.

Die Täter bemerkten, dass die Frau geflohen war, machten sich aus dem Staub und ließen die Tochter im Haus eingesperrt zurück. Kurze Zeit später wurde sie befreit.

Den befragten Quellen zufolge nahmen die vermummten Männer mehrere Schmuckstücke, vor allem Gold, sowie 1.400 Euro Bargeld mit, das die Familie in der Wohnung hatte.

Die Polizei ermittelt wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Raubüberfall mit Gewalt. Bisher wurden noch keine Festnahmen vorgenommen.