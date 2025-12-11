Für den Todesfall von Torremolinos möglicherweise mitverantwortlicher Polizist klagt über Stalking

María José Díaz Alcalá Torremolinos Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Einer der Polizeibeamten, die den 35-jährigen Mann mit Taser- oder Elektroschockpistolen überwältigt hatten, der in einem Callcenter in Torremolinos an Herzstillstand starb, hat sich über Stalking in sozialen Netzwerken beschwert, nachdem mehrere Videos des Vorfalls, in denen der Beamte identifiziert wurde, verbreitet wurden. Nach Angaben von Quellen, die dieser Zeitung nahe stehen, hat der Beschwerdeführer zahlreiche Beleidigungen erhalten, auch auf seinem persönlichen Profil.

Das Polizeipräsidium der Provinz Málaga hat mitgeteilt, dass die Gruppe für Cyberkriminalität bereits eine Untersuchung eingeleitet hat, um sowohl die Videos als auch die Kommentare zu analysieren, die durch die Aufnahmen entstanden sind, denn in einigen Berichten werden die Polizisten als «Mörder» bezeichnet, wie Sprecher einiger Polizeigewerkschaften dieser Zeitung mitteilten.

Erst die endgültigen Ergebnisse der Autopsie und der toxikologischen Analysen werden die Ursache des Herzstillstands bestimmen und die Todesursache klären. Die Familie des Verstorbenen bezeichnete den Vorfall jedoch als «Ungerechtigkeit» und erklärte, sie habe bereits Anzeige erstattet. Die Ehefrau des Mannes, die von mehreren Zeugen unterstützt wird, beharrt darauf, dass er nicht stehlen, sondern nach einer Zeitschrift fragen wollte.