Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Torremolinos se queja
Tod im Callcenter

Für den Todesfall von Torremolinos möglicherweise mitverantwortlicher Polizist klagt über Stalking

Der Einsatz von Taser-Pistolen hat zu zahlreichen Kommentaren in den sozialen Netzwerken geführt, von denen einige die Beamten als «Mörder» bezeichneten

María José Díaz Alcalá

Torremolinos

Donnerstag, 11. Dezember 2025

Einer der Polizeibeamten, die den 35-jährigen Mann mit Taser- oder Elektroschockpistolen überwältigt hatten, der in einem Callcenter in Torremolinos an Herzstillstand starb, hat sich über Stalking in sozialen Netzwerken beschwert, nachdem mehrere Videos des Vorfalls, in denen der Beamte identifiziert wurde, verbreitet wurden. Nach Angaben von Quellen, die dieser Zeitung nahe stehen, hat der Beschwerdeführer zahlreiche Beleidigungen erhalten, auch auf seinem persönlichen Profil.

Das Polizeipräsidium der Provinz Málaga hat mitgeteilt, dass die Gruppe für Cyberkriminalität bereits eine Untersuchung eingeleitet hat, um sowohl die Videos als auch die Kommentare zu analysieren, die durch die Aufnahmen entstanden sind, denn in einigen Berichten werden die Polizisten als «Mörder» bezeichnet, wie Sprecher einiger Polizeigewerkschaften dieser Zeitung mitteilten.

Erst die endgültigen Ergebnisse der Autopsie und der toxikologischen Analysen werden die Ursache des Herzstillstands bestimmen und die Todesursache klären. Die Familie des Verstorbenen bezeichnete den Vorfall jedoch als «Ungerechtigkeit» und erklärte, sie habe bereits Anzeige erstattet. Die Ehefrau des Mannes, die von mehreren Zeugen unterstützt wird, beharrt darauf, dass er nicht stehlen, sondern nach einer Zeitschrift fragen wollte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bewegende Ehrung des FC Málaga für die Opfer der Gneisenau und ihre Retter
  2. 2 Teneriffa: Was Forscher zu den tödlichen Wellen sagen
  3. 3 Eintracht Frankfurt verpasst Überraschung in Barcelona
  4. 4 15-jähriger Peruaner kommentiert sich zur Champions League
  5. 5 Rundum gelungener Weihnachtsmarkt in Torrox Costa
  6. 6 Fünf Tote bei hohem Wellengang auf Teneriffa
  7. 7 Brote und dreckige Wäsche auspacken? Es gibt Vorgaben für den Sicherheitscheck an Flughäfen
  8. 8 Alonso bei Real Madrid auf Schleudersitz: «Finale» gegen Manchester City?
  9. 9 Googles KI-Antworten - EU ermittelt gegen US-Konzern
  10. 10 Von einem auf den anderen Tag der Enkel von Heinrich Himmler

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Für den Todesfall von Torremolinos möglicherweise mitverantwortlicher Polizist klagt über Stalking

Für den Todesfall von Torremolinos möglicherweise mitverantwortlicher Polizist klagt über Stalking