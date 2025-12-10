Mann, der in einem Callshop in Torremolinos an Herz- und Atemstillstand starb, wurde mit zwei Taser-Pistolen beschossen

María José Díaz Alcalá Torremolinos Mittwoch, 10. Dezember 2025 | Aktualisiert 10:20h. Teilen

Der 35-jährige Mann, der am Sonntag in einem Callshop in Torremolinos an Herz- und Atemstillstand starb, wurde von der Nationalpolizei mit zwei Tasern (Pistolen, die einen elektrischen Schock mit hoher Spannung und geringer Intensität abgeben, der die Körperkontrolle vorübergehend blockiert) niedergestreckt, nachdem er angeblich versucht hatte, einen Callshop auszurauben - so lautete zumindest die Warnung an die Beamten. Nach der Version der Polizei wurde die Person vom Besitzer des Ladens festgehalten - der das Lokal verließ und ihn einsperrte - und bei ihrem Eintreffen fanden sie ihn «in einem fortgeschrittenen Zustand der Erregung» vor.

Auf Bildern, die in sozialen Netzwerken gepostet wurden und die einen Teil des Polizeieinsatzes zeigen, ist zu sehen, wie der Verstorbene hinter der Ladentheke positioniert war, zwei Mobiltelefone in der Hand hielt und die Anweisungen der Polizei ignorierte. Polizeiquellen, die dem Fall nahe stehen, behaupten, dass die Person sich in der Ecke versteckte, die Beamten empfing und «Gegenstände» auf die Polizisten warf.

Ein «Zeta» (wie die Funkstreifenwagen der Nationalen Polizei genannt werden) begab sich zunächst an den Ort des Geschehens und versuchte, die Person zu fesseln, jedoch ohne Erfolg, so dass zwei weitere Polizeibeamte mobilisiert wurden, d.h. insgesamt vier Polizeibeamte waren vor Ort. Denselben Quellen zufolge versuchten die Beamten weiterhin, ihn Hanschellen anzulegen, um ihn zu fixieren, während er sich bewegte, schrie und trat.

Daraufhin setzte einer der Beamten Berichten zufolge seinen Taser ein erstes Mal am Bein des Mannes ein, was offenbar keine Wirkung auf ihn hatte. Die Polizeibeamten brachten den Mann zu Boden, wo der Kampf weiterging und ein anderer Beamter zwei weitere Taserschüsse abgab, bis der Mann in Handschellen lag.

Der Notruf, so die Version der Polizei, war bereits von der Polizei alarmiert worden, damit ein Krankenwagen an den Ort des Geschehens kommen konnte und die Sanitäter dem Mann Medikamente zur Beruhigung geben konnten. Bei seinem Eintreffen reagierte er jedoch nicht mehr auf Reize.

Der Mann erlitt einen Herz-Lungen-Stillstand, und obwohl sowohl die Beamten als auch das medizinische Personal eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) durchführten, starb er auf der Stelle. Daraufhin wurden die Kriminalpolizei und der Rechtsausschuss (bestehend aus dem Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung und dem Gerichtsmediziner) eingeschaltet, um die Leiche abzutransportieren und anschließend in das Institut für Rechtsmedizin von Málaga (IML) zu überführen.

Die Ergebnisse der Autopsie werden die Ursachen für den Herzstillstand ermitteln und mehr Licht in den Fall bringen. Die Familie des Verstorbenen bezeichnet das Geschehen jedoch als «Ungerechtigkeit» und hat bereits rechtliche Schritte gegen die handelnden Polizeibeamten eingeleitet.

Die Ehefrau des Verstorbenen besteht darauf, dass er nicht stehlen wollte: «Er nahm ein Taxi, um wegzufahren, und dann ging sein Telefon aus. Da er nicht bezahlen konnte, sagte er dem Taxifahrer, dass er zum Callshop gehen würde, um das Telefon aufzuladen».

laut dem Ladenbesitzer bat der Mann ihn um ein Ladegerät, das er später bezahlen wollte. «Der andere dachte, es sei eine Lüge, dass er ihn austricksen wolle und bekam Angst», sagte er. Das Vorgehen der Beamten bezeichnet er als «unverhältnismäßig».

Die meisten Polizeigewerkschaften haben ihrerseits die Beamten verteidigt und deren «absolute Professionalität» angesichts der «großen Aufregung» hervorgehoben. Der Provinzsekretär von Jupol in Málaga, Enrique Picarzo, betonte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass die Polizisten ausrückten, weil sie einen Anruf erhielten, dass sich im dem Laden eine «eine gewalttätige Person» aufhalten würde, die man «zu ihrer eigenen Sicherheit» festnehmen müsse. Die Gewerkschaft bezeichnete das Vorgehen der Polizisten als «brillant», räumte aber ein, dass es schwierig sei, «Entscheidungen in zwei Sekunden und in einer aufgeheizten Atmosphäre zu treffen».

Die Sprecherin der nationalen Exekutive der Gewerkschaft der Polizei (SUP), Ana Alarcón, verteidigte ihrerseits den Einsatz von Tasern, wenn die Beamten eine Person nicht mit dem erforderlichen Minimum an Gewalt überwältigen können, und erinnerte daran, dass «wenn diese Pistolen herausgezogen werden, die Körperkanermas, die unsere Kollegen auf der Brust tragen, aufzuzeichnen beginnen».