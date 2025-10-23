Segelschiff Galeón Andalucía kann im Yachthafen von Benalmádena besichtigt werden

SUR Benalmádena Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Die Galeón Andalucía, ein Nachbau eines der Segelschiffe, mit dem die Spanier vom 16. bis 18. Jahrhundert auf Entdeckungsfahrten gingen, kann im Yachhafen von Benalmádena besichtigt werden. Mit ihren fünf Decks, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wird die Galeón Andalucía zu einem schwimmenden Museum.

Die Galeón Andalucía ist nach einer mehr als sechsmonatigen Reise mit Stationen in Häfen in ganz Europa, wo ihre Decks von mehr als 200.000 Menschen besucht wurden, nach Spanien zurückgekehrt. Anfang nächsten Jahres wird die Galeón Andalucía den Atlantik überqueren und eine Amerikatournee beginnen, so dass dies die letzte Gelegenheit sein wird, an Bord zu gehen. Sie ist vom 24. Oktober bis zum 2. November von 10 bis 18.30 Uhr durchgehend geöffnet.

Datum : 24. Oktober bis 2. November

Ort : Yachthafen von Benalmádena

Öffnungszeiten : 10 bis 18.30 Uhr

Eintrittskarten: Erwachsene: 10€ / Kinder (5-10 Jahre): 5€ / 25€ Familien (2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder zwischen 5-10 Jahren). Kostenlos für Kinder unter 5 Jahren, die von einem Erwachsenen begleitet werden müssen.

Führungen für Schulen und Vereine: 5 € (1 Lehrer pro 10 Kinder gratis) Über 10 Jahre: 10 €. Reservierung: ecampos@velacuadra.es // Tel. +34 954 09 09 56

Verkaufsstellen : auf dem Schiff oder auf der Website: tickets.velacuadra.es