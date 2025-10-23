Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Freizeit

Segelschiff Galeón Andalucía kann im Yachthafen von Benalmádena besichtigt werden

Schiff ist ein Nachbau eines der Segelschiffe, mit dem die Spanier vom 16. bis 18. Jahrhundert auf Entdeckungsfahrten gingen

SUR

Benalmádena

Donnerstag, 23. Oktober 2025

Die Galeón Andalucía, ein Nachbau eines der Segelschiffe, mit dem die Spanier vom 16. bis 18. Jahrhundert auf Entdeckungsfahrten gingen, kann im Yachhafen von Benalmádena besichtigt werden. Mit ihren fünf Decks, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wird die Galeón Andalucía zu einem schwimmenden Museum.

Die Galeón Andalucía ist nach einer mehr als sechsmonatigen Reise mit Stationen in Häfen in ganz Europa, wo ihre Decks von mehr als 200.000 Menschen besucht wurden, nach Spanien zurückgekehrt. Anfang nächsten Jahres wird die Galeón Andalucía den Atlantik überqueren und eine Amerikatournee beginnen, so dass dies die letzte Gelegenheit sein wird, an Bord zu gehen. Sie ist vom 24. Oktober bis zum 2. November von 10 bis 18.30 Uhr durchgehend geöffnet.

Datum : 24. Oktober bis 2. November

Ort : Yachthafen von Benalmádena

Öffnungszeiten : 10 bis 18.30 Uhr

Eintrittskarten: Erwachsene: 10€ / Kinder (5-10 Jahre): 5€ / 25€ Familien (2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder zwischen 5-10 Jahren). Kostenlos für Kinder unter 5 Jahren, die von einem Erwachsenen begleitet werden müssen.

Führungen für Schulen und Vereine: 5 € (1 Lehrer pro 10 Kinder gratis) Über 10 Jahre: 10 €. Reservierung: ecampos@velacuadra.es // Tel. +34 954 09 09 56

Verkaufsstellen : auf dem Schiff oder auf der Website: tickets.velacuadra.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bestürzung in Málagas Stadtteil El Molinillo: Mann lag offenbar mehrere Tage tot in seiner Wohnung
  2. 2 Heldenhafter Polizeieinsatz hat Selbstmord in Torre del Mar vermieden: «Wir haben ihn gehalten, als wäre es das Letzte auf der Welt»
  3. 3 Autos: Spanien und Frankreich für weitgehendes Verbrenner-Aus
  4. 4 Rumbombes landet den Malle-Hit des Jahres - mit einem Schimpfwort
  5. 5 Deutschsprachiger Verein hilft bei der Suche nach vermissten Haustieren in Spanien
  6. 6 Ein Kunstwerk der besonderen Art: die Kathedrale aus Bauschutt vor den Toren Madrids
  7. 7 So bekamen Frauen aus Málaga Hilfe für eine Abtreibung in London
  8. 8 Amigos de la Música feiert sein 56-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Pianisten Olivier Roberti in Marbella
  9. 9 Spanische Stadt verbietet rund um Halloween Adoption schwarzer Katzen
  10. 10 Gitarrenbauer von Les Luthiers baut dreidimensionale Gitarre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Segelschiff Galeón Andalucía kann im Yachthafen von Benalmádena besichtigt werden

Segelschiff Galeón Andalucía kann im Yachthafen von Benalmádena besichtigt werden