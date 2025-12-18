Die Krise in der Landwirtschaft Málagas hat sich 2025 verschärft und das Jahr endet mit einem Umsatzrückgang von 39 Millionen Euro

Matías Stüber Málaga Donnerstag, 18. Dezember 2025 Teilen

Das Jahr 2025 war ein schlechtes Jahr für die Landwirtschaft in Málaga. Weder die starken Regenfälle im Frühjahr noch der punktuelle Anstieg der Produktion in einigen Sektoren konnten den pessimistischen Trend der letzten Jahre umkehren. Dies geht aus der Jahresbilanz der Agrarvereinigung junger Landwirte (ASAJA) hervor, einer detaillierten Übersicht über die Umsätze der verschiedenen Kulturen und der Viehzucht in der Provinz Málaga. Beide Bereiche haben insgesamt 633 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Aderlass im Vergleich zum Vorjahr (672 Millionen), was bedeutet, dass in zwölf Monaten 39 Millionen Euro verloren gegangen sind.

Am Mittwoch wiesen die ASAJA-Vorsitzenden auf zwei Hauptfaktoren als Ursachen für dieses neue Debakel hin: die anhaltenden Folgen der schweren Dürre der letzten Jahre und den unfairen Wettbewerb durch Erzeugerländer außerhalb der Europäischen Union.

«Wir alle dachten, dass wir aufgrund der Regenfälle höhere Umsätze erzielen würden, aber das war nicht der Fall. Wir haben gesehen, wie sich die Auswirkungen der schweren Dürre, unter der wir gelitten haben, auch in diesem Jahr fortgesetzt haben. Hier hat es zwar für die Stauseen geregnet, aber nicht für die Grundwasserleiter«, beklagte sich der Präsident der ASAJA, Baldomero Bellido.

Neben den Wasserproblemen gibt es auch das Problem des unlauteren Wettbewerbs. In einem Kontext, in dem die Europäische Union ein immer komplexeres Netz von Vorschriften spinnt, leiden die Produzenten aus Málaga unter dem Markteintritt von Produkten aus Ländern außerhalb Europas, in denen weder die Arbeitskosten noch die Gesundheitsanforderungen dieselben sind. Für Bellido ist dies „eine zunehmend unhaltbare Situation«, die die Landwirtschaft in Málaga in einen permanenten Krisenzustand versetzt.

Die wenigen positiven Nachrichten, die das Jahr 2025 für die Landwirtschaft der Provinz bereithält, sind vor allem in zwei Anbaukulturen zu finden. Der Olivenanbau, der nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle darstellt, und der Avocadoanbau, der fast das Niveau vor der Dürre erreicht hat. So macht der Olivenanbau 40 Prozent der Einnahmen der Landwirtschaft in Málaga aus, gefolgt vom Gemüseanbau (24 Prozent) und dem Anbau tropischer Früchte (20 Prozent). Zitrusfrüchte und Kräuter machen jeweils 6 Prozent aus.

Die Verantwortlichen von ASAJA an diesem Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

In der Viehzucht sind vor allem helle Hausschweine (41 Prozent) und Milch- und Fleischziegen (33 Prozent) zu nennen, während die übrigen Produktionszweige etwa 5 Prozent ausmachen. Die Vogelgrippe, die Dermatose oder die Schweinepest haben zu einer schwierigen Situation für die Viehzucht geführt. Obwohl ASAJA die Strenge der Gesundheitskontrollen in den Betrieben Málagas betonte und darauf hinwies, dass es keine bestätigten Fälle gibt, räumten die Verantwortlichen ein, dass solche Warnungen immer einen negativen Einfluss auf den Verbrauch haben.

In diesem Sinne forderte Bellido von der spanischen Regierung und der Regionalregierung Andalusiens ein Hilfspaket, um die Verluste auszugleichen.

Der Umsatz der Landwirtschaft in Málaga könnte höher sein, wenn die Landwirte eine garantierte Wasserversorgung hätten. Die Regenfälle dieses Jahres, so Bellido, dürfen nicht dazu führen, dass vergessen wird, dass die Provinz strukturelle Lösungen für die Dürre braucht. „Obwohl Fortschritte bei der Nutzung von wiederaufbereitetem Wasser erzielt werden, besteht weiterhin ein Defizit. ASAJA arbeitet aktiv an allen Maßnahmen und Wasserinfrastrukturen, um die bewässerbare Fläche zu erhalten, die für die landwirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist«, betonte der Präsident des Landwirtschaftsverbands.

Arbeitskräfte

Ein weiteres Problem, das die Landwirtschaft betrifft, ist der Mangel an Arbeitskräften. „Es handelt sich um ein allgemeines Problem, das in unserem Bereich immer gravierender wird«, sagte Bellido und zögerte nicht, die derzeitigen Arbeitsbedingungen als „Drama« für die Landwirtschaft zu bezeichnen. „Die Gesetzgebung muss Anreize für die Arbeit schaffen und darf nicht von der Arbeit abhalten«, schloss er.

Es sei daran erinnert, dass ASAJA und die übrigen landwirtschaftlichen Verbände seit langem gegen die ständigen Erhöhungen des branchenübergreifenden Mindestlohns protestieren, da sie wissen, dass diese mit der knappen Rentabilität der landwirtschaftlichen Tätigkeiten, wenn überhaupt, nicht zu vereinbaren sind.

Wie zu Beginn erwähnt, beschränken sich die Gründe für den Optimismus auf die Olivenhaine und die subtropischen Kulturen. Letztere haben dank der Regenfälle einen Umsatzanstieg von 23 Prozent, von 83,6 Millionen auf 102,9 Millionen Euro, erzielt.

Die Daten reichen jedoch nicht aus, um die Gesamtsituation zu ändern, die auch in diesem Jahr wieder die Schwierigkeiten der Landwirte und Viehzüchter bei der Aufrechterhaltung ihrer Tätigkeit und der Sicherung des ländlichen Raums als Lebensgrundlage widerspiegelt.