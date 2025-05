Der Sommer ist noch nicht da: «Achterbahnfahrt» der Temperaturen diese Woche in Málaga

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 21. Mai 2025 Compartir

Auch wenn es anders scheint, der Sommer hat noch nicht begonnen, und in dieser Woche wird es eine «Achterbahn» der Temperaturen geben, und es könnte sogar ein paar Schauer geben. Der Wechsel wird so drastisch sein, dass die Temperaturen innerhalb weniger Stunden um zehn Grad sinken werden. Wer davon überrascht wird, könnte sich eine Erkältung einfangen.

Das Meteorologische Zentrum des spanischen Wetteramts Aemet in Málaga sagt für Donnerstag eine sommerliche Höchsttemperatur von etwa 33 Grad Celsius voraus. Paradoxerweise rechnet der Direktor dieser Einrichtung, Jesús Riesco, nicht mit einem sehr starken Terral-Wind, sondern eher mit einem wechselhaften Wind, die von «halbtropischem Poniente» zu Südwind übergehen wird. Darüber hinaus wird es große Unterschiede zwischen den Höchsttemperaturen am Flughafen und am Hafen geben.

Für Freitag wird jedoch ein radikaler Wechsel der Szenerie erwartet. Grund dafür ist, so der Meteorologe, der Einzug eines Tiefluftdruckgebiets. Dabei handelt es sich um ein Anhängsel eines Sturmtiefs über Skandinavien, das weit nach Süden reicht. Infolgedessen wird die Höchsttemperatur in der Nacht um bis zu 10 Grad auf voraussichtlich 23 Grad sinken: «Dieses Tiefluftdruckgebiet wird die Mittelmeerküste beeinflussen, und da er Ostwinde mit sich bringt, wird es Niederschläge geben», allerdings hauptsächlich in der Region Valencia, Murcia, Albacete, Jaén, Granada und Almería.

Der beste Tag wird der Sonntag sein, mit klarem Himmel und Höchstwerten von 27 Grad Celsius.

In Málaga kann es in den Bergregionen einige Schauer geben, die aber an der Küste nicht sehr wahrscheinlich und von geringer Bedeutung sind. Das kühle Wetter wird bis Samstag andauern, auch wenn sich die Temperaturen leicht zu erholen beginnen (24 Grad erwartet), und am Sonntag werden sie zu den vorherigen Werten dieser Woche zurückkehren, um 27 Grad. Am Montag werden sie wieder auf 29 Grad ansteigen, wobei Riesco betont, dass es sich um einen «einmaligen Tag» handeln wird.

Sonntag, der beste Tag

José Luis Escudero, Experte für Meteorologie in Málaga und Leiter des Blogs Tormentas y Rayos von SUR.es, fügt hinzu, dass der Terral in Teilen des Guadalhorce-Tals auftreten kann und es sogar hohe Temperaturen in der Serranía de Ronda geben wird, wo sie ebenfalls 30 Grad Celsius erreichen können.

Anschließend stimmt Escudero zu, dass der thermische Kontrast stark sein wird, mit bis zu 10 Grad weniger, obwohl die gute Nachricht ist, dass es ein «sehr pünktlicher» Rückgang sein wird. Er sieht auch keine große Wahrscheinlichkeit für Niederschläge in Málaga, obwohl sie in Granada und Jaén auftreten werden.

Der Sonntag schließlich wird mit klarem Himmel und Höchstwerten von 27 Grad Celsius der beste Strandtag des Wochenendes sein, während es am Samstag noch kühl sein wird.