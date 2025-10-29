Streik der Fachkräfte im Gesundheitswesen lässt die Durchführung von 30.000 Tests pro Tag in Málaga in der Schwebe

José Antonio Sau Málaga Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Mehr als 1.600 leitende Gesundheitsfachkräfte aus Málaga sind aufgerufen, sich an dem Streik zu beteiligen, der am 30. und 31. Oktober sowie am 3. und 4. November stattfindet. Diese Berufsgruppe arbeitet in Schlüsselpositionen in Gesundheitszentren, Krankenhäusern und Kliniken der Provinz, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, da sie für die Analyse von Proben und die Durchführung grundlegender diagnostischer Tests verantwortlich ist. Nach Schätzungen der Gewerkschaft der medizinischen Fachkräfte (SIETeSS), einer der Organisatoren, wird dieser Streik dazu führen, dass in Málaga täglich rund 30.000 Tests (darunter Blut-, Urin- und Stuhlproben, die täglich zur Analyse in die Labore gelangen, sowie bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen usw.) sowohl im öffentlichen als auch im privaten Gesundheitswesen nicht durchgeführt werden können, wobei alles von der tatsächlichen Beteiligung an jedem einzelnen Streiktag und der praktischen Umsetzung der Mindestdienstleistungen abhängt. Der Streik richtet sich zwar gegen das Gesundheitsministerium, wird aber den andalusischen Gesundheitsdienst (SAS) in vollem Umfang beeinträchtigen.

Das Hauptproblem besteht darin, dass im Falle eines Streiks der medizinisch-technischen Fachkräfte niemand die mehr als 23.000 Stuhl-, Urin- und Blutproben aus geplanten Untersuchungen (dringende Untersuchungen sind garantiert) analysieren kann, die täglich in den Labors eintreffen, sowie die 2.000 Proben, die zur Analyse an die Pathologieabteilung geschickt werden (Molekularbiologie, Zytologie, Biopsien usw.). Darüber hinaus werden täglich etwa 4.000 diagnostische Bildgebungsuntersuchungen durchgeführt, die ohne die Fachkräfte nicht möglich wären. Ein Teil der Blutproben könnte unbrauchbar werden, wenn sie nicht sofort analysiert werden, und müsste wiederholt werden, so einige befragte medizinisch-technische Fachkräfte, obwohl medizinische Quellen der Meinung sind, dass sie bei schneller Zentrifugation bis zu einer Woche haltbar sind. Eine andere Frage ist, wie über die für diese Streiktage geplanten Untersuchungen entschieden wird, da beispielsweise Blutabnahmen von Krankenschwestern und -pflegern durchgeführt werden und andere Arten von Proben von Ärzten entnommen werden. Das heißt, diese könnten zwar durchgeführt werden, aber dann könnten die Proben mindestens sechs Tage lang nicht analysiert werden.

Die leitenden Gesundheitsfachkräfte sind für das Funktionieren des öffentlichen Gesundheitswesens in Andalusien von entscheidender Bedeutung. Es handelt sich dabei um Fachkräfte für Radiodiagnostik und Strahlentherapie, pathologische Anatomie, Nuklearmedizin, Labor, Gesundheitsdokumentation, Zahnhygiene, Zahnersatz, Audiometrie und Diätetik sowie weitere Fachgebiete.

Die leitenden Fachkräfte im Gesundheitswesen prangern die Lohnungleichheit an und fordern berufliche Neueinstufung und einen Hochschulabschluss

Sie protestieren vor allem dagegen, dass sie trotz der Anerkennung der Berufsgruppe B im Jahr 2007 so bezahlt werden, als gehörten sie zur Gruppe C1, wodurch ihnen jährlich 2.000 Euro und seit 2007 insgesamt zwischen 35.000 und 40.000 Euro verloren gehen. Sie fordern, dass sie im Rahmenstatut des Gesundheitsministeriums als reglementierter Gesundheitsberuf und nicht als Fachpersonal angesehen werden, was die Lohnunterschiede noch verstärkt, und sie fordern die Einführung eines Hochschulabschlusses, da Spanien das einzige Land ist, das keinen hat, und sie deshalb nicht in anderen Ländern arbeiten können. Sie fordern außerdem, dass die unerlaubte Ausübung des Berufs kontrolliert wird. Es sind neun Gewerkschaften, die zu dem Streik aufgerufen haben.

Geplante Analysen

Der Streik könnte vor allem geplante Untersuchungen beeinträchtigen, da die Mindestanforderungen des SAS vorsehen, dass die medizinische Versorgung an Feiertagen aufrechterhalten wird und mindestens die in Notfällen, auf Intensivstationen und bei Entbindungen angeforderten Tests und Bildgebungsverfahren gewährleistet sind. Dies entspricht 100 Prozent der an einem Sonntag erbrachten Leistungen. Verschiedene private Krankenhäuser haben versichert, dass sie die gleichen Mindestleistungen wie der SAS erbringen werden.

Von diesen geplanten Untersuchungen kommen täglich Proben zur Analyse ins Labor - Stuhl, Urin, Blut (Hämatologie, Biochemie, Mikrobiologie) - und andere Spezialuntersuchungen, insgesamt mehr als 23.000, davon zwischen 13.000 und 15.000 Blutproben. In der anatomischen Pathologie werden Biopsien, Immuntechniken, Molekularbiologie, Zytologie, Punktionen und HPV analysiert, das sind ca. 2.000 Bestimmungen. Bei den diagnostischen Bildgebungsuntersuchungen führen die Fachkräfte 4.000 Untersuchungen durch (MRT, Mammografien, Ultraschalluntersuchungen, konventionelle Röntgenaufnahmen). Hinzu kommen 64 nuklearmedizinische Untersuchungen pro Tag (PET, das die Stoffwechselaktivität von Geweben nachweist und in der Onkologie, Neurologie und Kardiologie eingesetzt wird, sowie Gammakamera, die die Gammastrahlung von Radiopharmaka erfasst, um funktionelle Bilder von Organen zu erhalten).

Minimale Dienstleistungen

Diese Analysen stammen aus geplanten Tests, sodass die Fachkräfte je nach Ausmaß des Streiks und der Einhaltung der Mindestdienstleistungen mehr oder weniger davon durchführen werden. Das Gesundheitsministerium, das von SUR befragt wurde, hat nicht bekannt gegeben, ob es diese Tests aussetzen wird oder nicht und wie sein Fahrplan aussieht.

«Gerinnungen haben eine Haltbarkeitsdauer von vier Stunden, es gibt Proben, die viel mehr leiden als andere», sagt eine leitende Laborfachkraft.

Mehrere befragte Fachkräfte versichern, dass bis zu 85 Prozent der an diesen Tagen entnommenen Blutproben verloren gehen könnten, wenn sie nicht sofort zentrifugiert werden, da einige je nach Verfahren und Bestimmung bereits wenige Stunden nach der Entnahme verarbeitet werden müssen. „Gerinnungen sind nur vier Stunden lang haltbar. Einige Proben leiden viel mehr als andere. Wenn beispielsweise die Biochemie nicht innerhalb von 20 Minuten nach der Entnahme zentrifugiert wird, ist sie ebenfalls unbrauchbar, da sie ohne Zentrifugation verdirbt, beispielsweise durch den Verbrauch von Zucker. Hämatimetrien und Blutbilder können nach mehreren Tagen analysiert werden, aber das Ergebnis ist nicht mehr zuverlässig. D-Dimere, mit denen festgestellt wird, ob eine innere Entzündung vorliegt, können nach sechs Stunden nicht mehr analysiert werden«, erklärt eine medizinisch-technische Fachkraft.

Der Schlüssel: sofortiges Zentrifugieren der Proben

Der Regionalsekretär von SIETeSS, Juan Carlos Díaz, rechnet mit einer Beteiligung an dem Streik von 85 Prozent in den großen Krankenhäusern der Region, darunter das Regionalkrankenhaus, das Klinikum und die Bezirkskrankenhäuser, und unterstützt die These seiner Kollegen. Die problematischsten Tests sind Gerinnungstests, die für Operationen unerlässlich sind, während Hämogramme und biochemische Untersuchungen am häufigsten angefordert werden.

Bei einem Streik muss man davon ausgehen, dass es zu Verzögerungen bei der Analyse von Blut-, Urin- oder Stuhlproben kommen wird.

Wenn diese Analysen nicht verarbeitet werden, würde dies zu einer Verzögerung führen, da die Ärzte ihre Patienten nicht beurteilen können. „Das Problem ist, dass es bei Routineuntersuchungen zu Verzögerungen kommen könnte«, stellt er klar. Die Mindestleistungen in den Krankenhäusern sollen aber gewährleistet sein und Krankenschwestern und -pfleger, Pflegehilfskräfte und Ärzte würden dabei helfen, «die Arbeit zu erledigen».