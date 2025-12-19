Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Das Innere des modernisierten Tunnels in Churriana an der Hiperronda. SUR
Verkehrssicherheit

Die großen Tunnel von Churriana an der Hiperronda von Málaga und der Tunnel von San Pedro werden renoviert

Das Verkehrsministerium schließt die Arbeiten zur Verbesserung der Sicherheit und Beschilderung in zwei der wichtigsten Unterführungen des Straßennetzes ab

Ignacio Lillo

Málaga

Freitag, 19. Dezember 2025

Zwei der wichtigsten Tunnel des nationalen Straßennetzes in der Provinz, der Tunnel von Churriana an der Hiperronda (oder zweiten Ringstraße) von Málaga und der Tunnel der Durchgangsstraße von San Pedro Alcántara, wurden in den letzten Monaten einer umfassenden Renovierung unterzogen, die nun abgeschlossen wurde.

Die vom Verkehrsministerium durchgeführten Arbeiten haben zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Modernisierung beider Unterführungen auf der Autobahn A-7 geführt. Die Arbeiten wurden mit einer Investition von 4,5 Millionen Euro (inkl. MwSt.) finanziert, die aus europäischen Mitteln des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz (Next Generation) stammen.

Die Modernisierung der Tunnel ist eine Anforderung der Verkehrssicherheit im transeuropäischen Straßennetz und wird von der EU finanziert.

Nach Angaben des Ministeriums war diese Maßnahme notwendig, um die Ausstattung und Infrastruktur beider Tunnel an die Sicherheitsanforderungen für Tunnel des transeuropäischen Straßennetzes anzupassen und die Verkehrsbedingungen zu verbessern. Zu diesem Zweck wurden neue Not- und Sicherheitsbeleuchtungssysteme sowie photolumineszierende Schilder installiert, die die Posten, Tunnel und Evakuierungs- und Notausgänge kennzeichnen.

Darüber hinaus wurden die Beschilderung und die Markierungen erneuert, die Tunnel abgedichtet, die Fahrbahnen neu asphaltiert und neue Notausgänge und Druckausgleichssysteme mit Ventilatoren gebaut.

Diese Maßnahme ist Teil des Projekts zur Verbesserung und Anpassung der Tunnel in der Provinz Málaga, das vom Verkehrsministerium mit einer Gesamtinvestition von 36 Millionen Euro aus denselben europäischen Mitteln gefördert wird. So werden die Renovierungsarbeiten an den Tunneln San José und Cerrado de Calderón auf der A-7 (8,9 Millionen Euro), Capistrano, Tablazo, Frigiliana, Lagos und Torrox auf der A-7 (18,1 Millionen), Ortega Prados auf der MA-20 in der Hauptstadt, und Casabermeja 1, Casabermeja 2, Casabermeja 3 und Casabermeja 4 auf der A-45 (4,5 Millionen).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga erinnert an den Untergang der Gneisenau und fordert Solidarität mit Hilfsbedürftigen
  2. 2 Große Überraschung: Tennis-Star Alcaraz trennt sich von Erfolgstrainer
  3. 3 Harte Strafe gegen Airbnb in Spanien - «Unlautere Praktiken»
  4. 4 Comeback nach Monaten: Ter Stegen siegt mit Barça im Pokal
  5. 5 125. Jahrestag des Untergangs der deutschen Korvette SMS Gneisenau in Málaga: das Programm am Dienstag
  6. 6 Mijas nennt Datum für Eröffnung des größten Stadtparks Andalusiens
  7. 7 Die Zukunft Europas
  8. 8 Andalusische Landesregierung erklärt Torrox zur Tourismusgemeinde
  9. 9 Mijas feiert am 21. Dezember die 40. Ausgabe des Wettbewerbs %u201ECertamen de Pastorales«

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Die großen Tunnel von Churriana an der Hiperronda von Málaga und der Tunnel von San Pedro werden renoviert

Die großen Tunnel von Churriana an der Hiperronda von Málaga und der Tunnel von San Pedro werden renoviert