Die großen Tunnel von Churriana an der Hiperronda von Málaga und der Tunnel von San Pedro werden renoviert

Zwei der wichtigsten Tunnel des nationalen Straßennetzes in der Provinz, der Tunnel von Churriana an der Hiperronda (oder zweiten Ringstraße) von Málaga und der Tunnel der Durchgangsstraße von San Pedro Alcántara, wurden in den letzten Monaten einer umfassenden Renovierung unterzogen, die nun abgeschlossen wurde.

Die vom Verkehrsministerium durchgeführten Arbeiten haben zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Modernisierung beider Unterführungen auf der Autobahn A-7 geführt. Die Arbeiten wurden mit einer Investition von 4,5 Millionen Euro (inkl. MwSt.) finanziert, die aus europäischen Mitteln des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz (Next Generation) stammen.

Die Modernisierung der Tunnel ist eine Anforderung der Verkehrssicherheit im transeuropäischen Straßennetz und wird von der EU finanziert.

Nach Angaben des Ministeriums war diese Maßnahme notwendig, um die Ausstattung und Infrastruktur beider Tunnel an die Sicherheitsanforderungen für Tunnel des transeuropäischen Straßennetzes anzupassen und die Verkehrsbedingungen zu verbessern. Zu diesem Zweck wurden neue Not- und Sicherheitsbeleuchtungssysteme sowie photolumineszierende Schilder installiert, die die Posten, Tunnel und Evakuierungs- und Notausgänge kennzeichnen.

Darüber hinaus wurden die Beschilderung und die Markierungen erneuert, die Tunnel abgedichtet, die Fahrbahnen neu asphaltiert und neue Notausgänge und Druckausgleichssysteme mit Ventilatoren gebaut.

Diese Maßnahme ist Teil des Projekts zur Verbesserung und Anpassung der Tunnel in der Provinz Málaga, das vom Verkehrsministerium mit einer Gesamtinvestition von 36 Millionen Euro aus denselben europäischen Mitteln gefördert wird. So werden die Renovierungsarbeiten an den Tunneln San José und Cerrado de Calderón auf der A-7 (8,9 Millionen Euro), Capistrano, Tablazo, Frigiliana, Lagos und Torrox auf der A-7 (18,1 Millionen), Ortega Prados auf der MA-20 in der Hauptstadt, und Casabermeja 1, Casabermeja 2, Casabermeja 3 und Casabermeja 4 auf der A-45 (4,5 Millionen).