Drei der teuersten Mautgebühren Spaniens befinden sich in Málaga

Drei der teuersten Mautgebühren Spaniens befinden sich in der Provinz Málaga. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des europäischen Autofahrerverbands (Automovilistas Europeos Asociados, AEA) hervor, sofern man die Kosten pro Kilometer als Referenz nimmt.

In der Studie, die darauf hinweist, dass die Preise für die Benutzung der mautpflichtigen Autobahnen in Spanien je nach Gebiet, Datum und Uhrzeit der Fahrt und sogar nach der Zahlungsmethode stark variieren, wird der Artxanda-Tunnel (Bilbao) als die teuerste Strecke Spaniens ermittelt: Er kostet 1,50 Euro, aber bei einer Länge von nur 3 Kilometern 50 Cent pro Kilometer. Es folgt der Cadi-Tunnel in den katalanischen Vorpyrenäen, der 14,16 Euro kostet und bei einer Länge von 29,7 Kilometern einen Kilometerpreis von 47 Cent hat. Dann gibt es noch den Vallvidrera-Tunnel (5,13 bzw. 4,56 Euro, je nachdem, ob zur Hauptverkehrszeit oder zur normalen Zeit, für seine 16,7 Kilometer, also 0,3 bzw. 0,27 Euro pro Kilometer); die C-16 zwischen Sant Cugat und Manresa (12,58 bzw. 7,35 Euro, je nachdem, ob die 43,1 Kilometer telematisch bezahlt werden oder nicht, bei 30 bzw. 27 Cent pro Kilometer); und der Abschnitt der C-32 zwischen Castelldefels und Vendrell (13,08 Euro für 56,3 Kilometer, bei 23 Cent pro Kilometer).

Diese fünf Mautgebühren sind also teurer als die teuerste in Málaga und Andalusien insgesamt, wie aus der von Automovilistas Europeos Asociados veröffentlichten Studie hervorgeht: Das ist die Mautgebühr auf der AP-46 zwischen Alto Pedrizas und Málaga. Sie kostet 6,30 oder 4,15 Euro, je nachdem, ob Hoch- oder Nebensaison ist. Da die Strecke 28,036 Kilometer lang ist, betragen die Kosten pro Kilometer 0,22 bzw. 0,14 Euro, je nach Jahreszeit.

62,5% ist der Aufpreis für die Hochsaison, die auf der AP-7 zwischen Málaga und Estepona gilt.

Nach dieser Strecke ist die AP-7 von Málaga nach Estepona die zweitteuerste in der Provinz: Sie kostet je nach Jahreszeit 14,95 oder 9,20 Euro für eine Strecke von 82 Kilometern, d. h. pro Kilometer 0,18 oder 0,11 Euro, je nachdem, ob Hoch- oder Nebensaison ist. Diesbezüglich weist Automovilistas Europeos Asociados darauf hin, dass in diesem Fall der Hochsaisonzuschlag 62,5 % über dem Normaltarif liegt. Die AP-7 von Alicante nach Cartagena kostet zwischen Juni und September sowie zu Ostern 76,3 % mehr als in der übrigen Zeit des Jahres, da der Preis von 7 Cent pro Kilometer auf 12 Cent pro Kilometer für eine Strecke von 76,6 Kilometern ansteigt, so dass der Preis je nach Jahreszeit 5,5 oder 9,7 Euro beträgt.

In Gesamt-Spanien sind die Autobahnstrecken zwischen Vitoria und Éibar, Villalba und Adanero sowie zwischen León und Campomanes pro Kilometer teurer: Sie kosten 20 oder 21 Cent.

Die nächstteuerste Mautgebühr in Málaga, die auf dem 14. Platz der teuersten Mautautobahnen Spaniens folgt, ist die Strecke der AP-7, die zwischen Estepona und Guadiaro verläuft. Auch hier ist der Fahrpreis von der Jahreszeit abhängig und beträgt je nach Hoch- oder Nebensaison 3,9 bzw. 2,4 Euro für die 22 Kilometer, d. h. der Kilometer kostet 0,17 bzw. 0,10 Euro pro Kilometer. Das ist ein ähnlicher Preis wie auf der AP-61 zwischen Segovia und San Rafael, wobei die Mautgebühr je nach Tageszeit, ob Haupt-, Normal- oder Nebensaison, zwischen 17 und 6 Cent schwankt.

Die billigste und in der Nacht kostenlos

Am günstigsten ist dagegen die Maut zwischen Puxeiros und Baiona in Pontevedra (25,2 Kilometer): Sie kostet nur 6 Cent pro Kilometer, was einem Gesamtpreis von 1,75 Euro entspricht. Dann gibt es noch eine andere Strecke, die durch Galicien führt, die von A Coruña nach Carballo, die 7 Cent pro Kilometer oder 2,60 Euro für 32,6 Kilometer kostet.

Darüber hinaus gibt es eine Handvoll Autobahnen, die nachts, zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens, kostenlos sind: die AP-7 zwischen Cartagena und Vera und die Umgehungsstraße von Alicante; die R-2 zwischen Madrid und Guadalajara; die R-3 zwischen Madrid und Arganda; die R-4 zwischen Madrid und Toledo; die R-5 zwischen der spanischen Hauptstadt und Navalcarnero; die M-12 am Flughafen Barajas und andere, wo man ebenfalls Geld spart, wenn der Preis telematisch bezahlt wird.