Erste heftige Regenfälle hinterlassen mehr als 50 Liter Regen in der Provinz Málaga - dennoch wenig Zwischenfälle

Ein Jahr nach der Dürre, die Valencia verwüstete und in Málaga, insbesondere im Guadalhorce-Tal, erhebliche Schäden anrichtete (u. a. starb ein britischer Staatsbürger während der Rettungsarbeiten an Herzstillstand), erlebte die Provinz am Mittwoch erneut einen Tag voller Wasser.

Die Warnungen hatten von neun Uhr morgens bis Mitternacht gegolten, und die höchsten Intensitäten wurden ab dem frühen Nachmittag erwartet. Und so war es auch. Im Laufe des Tages wurde die gelbe Warnung auf die nördliche Region ausgedehnt, wo sie ursprünglich nicht vorgesehen war. Und die von der staatlichen Wetterbehörde (Aemet) erwartete Bildung von Tornados und Wasserhosen trat nicht ein.

Ein Panorama also, das sich von dem in Provinzen wie Huelva und Sevilla unterscheidet, wo es Verwüstungen durch «Sturmböen mit subtropischem Charakter» gab, wie José Luis Escudero, der Meteorologe und Experte aus Málaga, der für den Blog Tormentas y Rayos (in SUR.es) verantwortlich ist, erklärte.

Ojén führt bei der Niederschlagsmenge

Die Front, die aus dem Südwesten der Halbinsel kam und nach Osten über die Provinz hinwegzog, hat die ersten großzügigen Niederschlagsmengen in der Provinz hinterlassen, nachdem es fünf Monate lang kaum geregnet hatte. In der Provinz Málaga war Ojén der Spitzenreiter, wo gestern Nachmittag 52 Liter pro Quadratmeter seit Dienstagabend (in 24 Stunden) fielen.

Mit großem Abstand folgen die Sierra de Mijas mit 34, Cortes de la Frontera (31), Coín (29), der Fluss Guadaiza (27), der Guadiaro, der Genal und der Guadalmina (25) sowie die Flüsse Benamargosa und Fahala (22).

Geringfügige Zwischenfälle

An einem Tag, an dem die gelbe Alarmstufe galt, wurden fünfzehn Warnungen vor Zwischenfällen aufgrund der Regenfälle ausgegeben, die meisten davon in den Gemeinden Torremolinos und Benalmádena. Wie Quellen des Notrufs 112-Andalusien gegenüber SUR erklärten, bezogen sich die Warnungen in den meisten Fällen auf Häuser und öffentliche Straßen, die vom Wasser überflutet wurden.

Eine Stunde heftiger Regen zwiang die Polizei und die Feuerwehr dazu, an verschiedenen Stellen entlang der Küste tätig zu werden.

Die Vorfälle konzentrierten sich praktisch auf eine Stunde, von drei Uhr heute Nachmittag bis etwa vier Uhr, was dazu führte, dass die örtliche Polizei und die Feuerwehr mobilisiert wurden sowie Einsatzkräfte, um das Wasser auf den Straßen zu beseitigen.

Auch in der Gemeinde Marbella gab es Vorfälle dieser Art, wenn auch in geringerem Ausmaß. In der Stadt Málaga wurde gegen fünf bis sechs Uhr eine Warnung ausgegeben, dass Steine auf die Straße MA-3101 gefallen waren, woraufhin die örtliche Polizei, die Straßenmeisterei und die Guardia Civil eingeschaltet wurden.