Gericht lädt Esteponas Bürgermeister vor zu Zeugenaussage wegen Verdachts der Einflussnahme

Antonio M. Romero Málaga Mittwoch, 17. Dezember 2025

Das Gericht erster Instanz von Estepona hat den Bürgermeister der Stadt, José María García Urbano (PP), wegen des Vorwurfs der Täuschung und der Beeinflussung im Zusammenhang mit der Vergabe der Konzession für drei Stockwerke des Mirador del Carmen-Turms für gastronomische Zwecke an ein Unternehmen vorgeladen, dessen alleiniger Gesellschafter und Verwalter die Partnerin vom Sohn des Bürgermeisters ist.

Die Stadträtin für Infrastrukturen und Stadtplanung, Ana Velasco, und vier städtische Techniker, die dem Vergabeausschuss angehörten, der diese Konzession vergeben hat, müssen ebenfalls vor Gericht erscheinen. Die Vorladung der sechs Personen, gegen die ermittelt wird, wird am 30. Januar erfolgen, während zwei Zeugen am 23. Januar vorgeladen werden, wie von SUR befragte Quellen bestätigten.

Diese Vorladung erfolgte, nachdem die Provinzstaatsanwaltschaft nach den von der UDEF durchgeführten Ermittlungen um eine Untersuchung des Sachverhalts gebeten hatte und zu der Auffassung gelangte, dass «die Vergabe der Konzession an eine Handelsgesellschaft, die aufgrund mangelnder wirtschaftlicher und beruflicher Solvenz nicht die wesentlichen Voraussetzungen für einen Vertrag mit der Verwaltung erfüllt, einen Widerspruch zum Gesetz darstellt, der weder aus rechtlicher noch aus technisch-rechtlicher Sicht erklärbar ist, was 'ab initio' zu der Schlussfolgerung führt, dass der Auftrag nur aufgrund des einseitigen Willens der Vergabestelle (des Vergabeausschusses des Rathauses) vergeben wurde, insbesondere wenn die einzige Gesellschafterin und Verwalterin zufällig die Partnerin des Sohnes des Bürgermeisters, José María García Urbano, ist oder war, der die wesentlichen Kosten getragen hat, die das beauftragte Unternehmen im Verwaltungsverfahren zu tragen hatte», heißt es in der Beschwerde.

«Beruhigung» im Rathaus

In Anbetracht dieser Tatsachen behaupteten städtische Quellen, dass José María García Urbano als Bürgermeister in keinem der Vergabeausschüsse des Stadtrats sitzt und auch nicht in die Erstellung des Lastenhefts oder in die Auswahl der Unternehmen, die den Zuschlag erhalten, eingreift, sondern dass dies «eine Aufgabe ist, die von den städtischen Technikern ausgeführt wird».

Sie fügten hinzu, dass das Sekretariat des Rathauses eine Kopie der gesamten Akte zu diesem Vertrag vorbereite, um sie in den nächsten Tagen an das Gericht zu schicken, und betonten, dass im Rathaus «absolute Ruhe herrscht, weil es keine Illegalität oder Straftat» seitens des Bürgermeisters, des Ratsmitglieds und der städtischen Techniker gab, die die Ausschreibung und die anschließende Vergabe dieser Konzession durchgeführt haben.

«Die Quellen fügten hinzu, dass die Personen, gegen die ermittelt wird, die Möglichkeit haben werden, vor Gericht klarzustellen und nachzuweisen, »dass das gesamte Verfahren gesetzeskonform war und dass es keine Art von Unregelmäßigkeit oder Unvereinbarkeit bei der Vergabe des Auftrags, der Gegenstand dieser Untersuchung ist, gibt«.