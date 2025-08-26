Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Luftaufnahme der alten N-340, die durch Estepona führt und dort eine Fußgängerzone ist. E. Pérez-Romera
Infrastruktur

Stadtverwaltung von Estepona fordert neue Zufahrt von der A-7

Nach dem letzten Treffen im November hat der Bürgermeister um eine neue Zusammenkunft mit Vertretern der Verkehrsbehörde gebeten

Emma Pérez-Romera

Estepona

Dienstag, 26. August 2025

Der Bürgermeister von Estepona, José María García Urbano, bat am 19. August um ein Treffen mit Vertretern des Ministeriums für Verkehr und nachhaltige Mobilität, um eine neue Ein- und Ausfahrt in die Stadt von der Schnellstraße A-7 aus zu fordern, insbesondere im Bereich von La Lobilla oder der Cuesta de Ronda.

Nach dem Treffen mit der stellvertretenden Generaldirektorin für Planung und Erschließung, Rosalía Bravo, und der Veranwortlichen für das Straßennetz in Málaga, Elena Fernández, im November letzten Jahres hat der Bürgermeister um ein neues Treffen gebeten, um den Stand der Dinge in Bezug auf den noch ausstehenden Vorschlag und die Machbarkeitsstudien zu erfahren.

Estepona hat ernsthafte Mobilitäts- und Verkehrsprobleme in seinem Stadtzentrum, mit einem erheblichen Mangel an Parkplätzen und Verkehrsfluss. Was die Probleme an den Ein- und Ausfahrten der Stadt betrifft, so ist die Zufahrt zur Avenida Juan Carlos I, eine der Hauptzufahrtsstraßen der Gemeinde, am problematischsten.

Die STadtverwaltung ist der Ansicht, dass «dieses Projekt die Mobilität in der Gemeinde verbessern würde, und aus diesem Grund halten wir an unserer Absicht fest, uns an den Kosten des Projekts und der Ausführung der Arbeiten zu beteiligen, solange die entsprechenden Genehmigungen des Verkehrsministeriums noch ausstehen».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wildcampen und Freistehen: Was in Spanien erlaubt ist und was nicht
  2. 2 «Wir leben im Wohnwagen und haben einen Pool»
  3. 3 Immer mehr Europäer wählen kleine Dörfer in der Axarquía wie Cómpeta oder Canillas de Albaida
  4. 4 Covid-Infektion könnte Blutgefäße schneller altern lassen
  5. 5 Deutsche Basketballer gewinnen Krimi in Spanien
  6. 6 Das Leben des Tempranillo aus der Serranía de Ronda, Wahrzeichen andalusischer Banditenromantik

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Stadtverwaltung von Estepona fordert neue Zufahrt von der A-7

Stadtverwaltung von Estepona fordert neue Zufahrt von der A-7