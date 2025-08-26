Stadtverwaltung von Estepona fordert neue Zufahrt von der A-7

Luftaufnahme der alten N-340, die durch Estepona führt und dort eine Fußgängerzone ist.

Emma Pérez-Romera Estepona Dienstag, 26. August 2025

Der Bürgermeister von Estepona, José María García Urbano, bat am 19. August um ein Treffen mit Vertretern des Ministeriums für Verkehr und nachhaltige Mobilität, um eine neue Ein- und Ausfahrt in die Stadt von der Schnellstraße A-7 aus zu fordern, insbesondere im Bereich von La Lobilla oder der Cuesta de Ronda.

Nach dem Treffen mit der stellvertretenden Generaldirektorin für Planung und Erschließung, Rosalía Bravo, und der Veranwortlichen für das Straßennetz in Málaga, Elena Fernández, im November letzten Jahres hat der Bürgermeister um ein neues Treffen gebeten, um den Stand der Dinge in Bezug auf den noch ausstehenden Vorschlag und die Machbarkeitsstudien zu erfahren.

Estepona hat ernsthafte Mobilitäts- und Verkehrsprobleme in seinem Stadtzentrum, mit einem erheblichen Mangel an Parkplätzen und Verkehrsfluss. Was die Probleme an den Ein- und Ausfahrten der Stadt betrifft, so ist die Zufahrt zur Avenida Juan Carlos I, eine der Hauptzufahrtsstraßen der Gemeinde, am problematischsten.

Die STadtverwaltung ist der Ansicht, dass «dieses Projekt die Mobilität in der Gemeinde verbessern würde, und aus diesem Grund halten wir an unserer Absicht fest, uns an den Kosten des Projekts und der Ausführung der Arbeiten zu beteiligen, solange die entsprechenden Genehmigungen des Verkehrsministeriums noch ausstehen».