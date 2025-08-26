Polnischer Drogenbaron, der auf der Europol-Liste der gefährlichsten Drogenhändler steht, in Benahavís gefasst

María José Díaz Alcalá Benahavís Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Er wurde von Europol als «High Value Target», also als einer der gefährlichsten Kriminellen in Europa, eingestuft, wie es wörtlich heißt. Die polnischen Behörden fahndeten nach ihm wegen Mordes, Drogenhandels und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Schließlich gelang es der Nationalpolizei, ihn in der Stadt Benahavís in der Provinz Málaga festzunehmen. Den Ermittlern zufolge leitete der Flüchtige - zusammen mit einem anderen bereits festgenommenen Flüchtigen - eine gewalttätige kriminelle Bande in Krakau, die sich dem Transport von Betäubungsmitteln von Spanien nach Polen widmete.

Die Ermittlungen begannen im Mai, als die polnischen Behörden Informationen über die mögliche Präsenz einer gewalttätigen kriminellen Organisation in Spanien erhielten, die sich dem internationalen Drogenhandel verschrieben hat. Die polnischen Behörden wiederum berichteten, dass die Organisation zu einer Gruppe von Hooligans gehörte, die den Drogenhandel in der Stadt Krakau kontrollierte.

Die Ermittlungen gegen die kriminelle Organisation hatten 2016 in Polen begonnen, und 2022 wurden zwei kriminelle Netzwerke zerschlagen, die sich dem Drogenhandel, hauptsächlich mit Marihuana, widmeten und zwischen Spanien, Polen und anderen europäischen Ländern operierten. Beide Organisationen arbeiteten mit hierarchischen Strukturen und koordinierten den Erwerb großer Mengen von Drogen, deren internationalen Transport und Vertrieb in Polen und anderen Gebieten. Es wurden Käufe und Verkäufe von Marihuana in Mengen von mehr als 140 Kilogramm und Kokain in erheblichen Mengen dokumentiert, deren Schwarzmarktwert mehrere Millionen Zloty überstieg.

Die polnischen Beamten stellten außerdem fest, dass Mitglieder dieser Netze an zahlreichen illegalen Handlungen beteiligt waren, darunter gewalttätige Angriffe auf Grenzschutzbeamte und Privatpersonen mit Fahrzeugen und scharfen Gegenständen, wobei der verhaftete Flüchtling der Hauptanführer war.

Die Ermittlungen der spanischen Polizei führten zur Identifizierung und zum Auffinden des Flüchtigen in der Gemeinde Benahavís in Málaga. In Zusammenarbeit mit einer Delegation der Krakauer Polizei wurde eine Operation zu seiner Festnahme eingeleitet, die zur Verhaftung des Flüchtigen führte, nachdem er mehr als zwei Jahre auf der Flucht vor der polnischen Justiz gewesen war. Nach der Verhaftung wurde der andere Anführer der Organisation in der Gemeinde Denia ausfindig gemacht und verhaftet, gegen den die polnischen Behörden ebenfalls einen Europäischen Haftbefehl erlassen hatten.

Beamte der spanischen Nationalpolizei führten diese Operation mit Unterstützung von Europol und in Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden im Einklang mit der Sicherheitsstrategie der Europäischen Union durch. Diese Strategie konzentriert sich auf vier Kernpunkte: die Schaffung eines zukunftssicheren Sicherheitsumfelds, die Bekämpfung neu auftretender Bedrohungen, den Schutz der europäischen Bürger vor Terrorismus und organisierter Kriminalität und die Schaffung eines robusten europäischen Sicherheitssystems.

Um diese Ziele zu erreichen, unterstützt die Generaldirektion Migration und Inneres (GD HOME) der Europäischen Kommission zusammen mit EU-Agenturen und spezifischen EU-Fonds wie dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF) die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung krimineller Bedrohungen durch koordinierte Maßnahmen, die auf die Zerschlagung krimineller Netzwerke und ihrer Geschäftsmodelle abzielen. Die Maßnahmen im Rahmen dieser Regelung wurden von der Europäischen Union kofinanziert, um die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der kriminellen Netze zu unterstützen, die die größte Bedrohung für die Sicherheit der EU-Bürger und der Union insgesamt darstellen.