Schießerei bei Aldi in Estepona war eine Auseinandersetzung der Türken-Mafia - einer der Anführer in Torrevieja hingerichtet

Alejandro Hernández Estepona/Torrevieja Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Caner Koçer, mutmaßlicher Anführer der türkischen Bande Los Dalton, ist am Sonntag im Zentrum von Torrevieja in Form einer geplanten Hinrichtung erschossen worden. Einige Tage zuvor hatte auf dem Parkplatz eines Aldi-Supermarktes in Estepona eine weitere Schießerei zwischen türkischen Mafiosi die Sicherheitskräfte alarmiert.

Laut der Zeitung Todo Alicante untersuchen die Guardia Civil und die Nationalpolizei, ob die beiden Anschläge Teil eines Bandenkrieges zwischen rivalisierenden türkischen Gruppierungen mit Auswirkungen auf halb Europa sind.

Das türkische organisierte Verbrechen hat in der Provinz Alicante eine erschreckende Machtdemonstration veranstaltet. Caner Koçer, 21, stürzte auf den Bürgersteig, nachdem er am helllichten Tag im Zentrum von Torrevieja erschossen worden war. Es blieb keine Zeit zu reagieren: Der Angriff war direkt, geplant und präzise ausgeführt.

In Sekundenschnelle verschwanden die Täter im Alter von 23, 30 und 35 Jahren und mutmaßliche Mitglieder der rivalisierenden Bande «Los Caspers» in einem Auto bei voller Fahrt. Ein am 27. Juli in Frankreich gestohlenes Fahrzeug, dessen Nummernschilder nach Angaben von Ermittlern mit den Nummernschildern eines anderen Fahrzeugs mit ähnlichen Merkmalen dupliziert worden waren. Ein übliches Verfahren bei Mafiosi, die beim Grenzübertritt Anonymität suchen.

Nach der Tat nahmen mehrere Patrouillen der örtlichen Polizei und der Guardia Civil von Torrevieja eine Verfolgungsjagd auf, die sich bald intensivierte. Die Beamten, die wussten, dass die Verdächtigen bewaffnet waren, zögerten nicht, die Verfolgung auf der Flucht fortzusetzen. Wenige Minuten später gelang es ihnen, die drei Gangster in einer ebenso schnellen wie riskanten Aktion zu verhaften.

Bei ihrer Flucht warfen die Täter eine der Waffen auf den Boden. Eine weitere wurde bei einer Leibesvisitation eines der Festgenommenen gefunden. Die dritte, so vermuten die Ermittler, wurde irgendwo auf der Strecke zurückgelassen. Uniformierte Beamte konnten sie Stunden später dank der Mithilfe der Öffentlichkeit wiederfinden.

In der Zwischenzeit versuchten zwei Beamte am Tatort, den verletzten Mann wiederzubeleben. Trotz der gemeinsamen Bemühungen mit dem medizinischen Personal wurde um 19:40 Uhr sein Tod bestätigt.

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass er von seinen Angreifern vorsätzlich verfolgt wurde. Das gestohlene Auto, die Schusswaffen, die Kenntnis der Umgebung und die Hinrichtung am helllichten Tag deuten auf eine Abrechnung zwischen türkischen Verbrecherbanden hin.

Schießerei auf dem Parkplatz von Estepona

Die Guardia Civil arbeitet mit der Einheit für Drogen und organisierte Kriminalität (Udyco) der Nationalpolizei in Málaga zusammen, die einen ähnlichen Vorfall untersucht, der sich nur zwei Wochen zuvor in Estepona ereignet hatte. Sie arbeitet auch mit den Strafverfolgungsbehörden in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden zusammen, wo sich die Verdächtigen aufgehalten oder in der Vergangenheit Straftaten begangen haben sollen.

Nach Angaben der SUR haben mehrere Personen am Sonntag, den 20. Juli, auf dem Parkplatz eines Aldi-Supermarkters einen Audi mit Kugeln durchlöchert. Bis zu 27 Schüsse wurden von den Ermittlern abgefeuert. Eine der Kugeln verwundete einen Passanten, der nicht an der bewaffneten Auseinandersetzung beteiligt war, eine andere traf fast ein Mädchen und eine dritte traf die Fassade eines Hauses.

Sollte sich die Verbindung bestätigen, wäre der Mord in Torrevieja keine isolierte Tat, sondern ein Glied in einer Kette von Gewalttaten, die mit einem internen Krieg innerhalb einer transnationalen kriminellen Organisation verbunden sind.

Die Ermittlungen werden von der territorialen Kriminalpolizei der Guardia Civil von Torrevieja in Zusammenarbeit mit dem Kriminallabor des Kommandos von Alicante, dem USECIC und dem Guardia Civil-Posten von Torrevieja durchgeführt.

Am Mittwochmorgen wurden die drei Festgenommenen an das Untersuchungsgericht Nr. 4 von Torrevieja übergeben, während die ballistische Analyse der beschlagnahmten Waffen und die Rekonstruktion der früheren Bewegungen der Verdächtigen fortgesetzt wird.