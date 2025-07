Schießerei bei Aldi in Estepona: 27 Schüsse, ein Verletzter und ein kleines Mädchen, das auch fast getroffen wurde

María José Díaz Alcalá Estepona Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Es schien ein ganz normaler Sommersonntag zu sein, einer dieser Sonntage mit Sonne und Strand und Last-Minute-Einkäufen, um die Woche mit einer schon ... erledigten Aufgabe beginnenzu können. Unter den Kunden des Aldi im Viertel Atalaya Isdabe in Estepona befand sich ein Ehepaar in den Fünfzigern: Der Mann wartete im Auto mit der Tochter eines Nachbarn, während die Frau einkaufte, nicht ahnend, dass sie, als sie bezahlen wollte, durch das Fenster sehen würde, wie ihr Mann in den rechten Oberarm geschossen wurde.

Mehr zum Thema Mann bei Schießerei auf Aldi-Parkplatz in Estepona verletzt Unglücklicherweise geriet er mitten in eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen organisierten Banden, bei der mindestens 27 Schüsse fielen - laut den von den Polizeibeamten der Spurensicherung am Tatort gesammelten Patronenhülsen -, von denen eine das Fenster des Mannes zerschlug und ihn direkt traf. Es war noch nicht einmal halb sieben Uhr abends, als die Angestellten des Supermarkts in der Avenida Matas Verdes draußen laute Detonationen hörten. Sie dachten, es handele sich um Böller oder Raketen. Dann bemerkten sie, dass der Parkplatz des Supermarkts zum Schauplatz einer filmreifen Auseinanderseztung geworden war: Bewaffnete eröffneten das Feuer auf ein Auto. Sie trugen Handfeuerwaffen und hatten es auf einen Audi abgesehen. Laut verschiedenen Quellen, die diese Zeitung konsultiert hat, sollen mindestens zwei Personen, die zu Fuß unterwegs waren, auf das Auto geschossen haben. Dem oder den Insassen des beschossenen Autos gelang es trotz der vielen Schüsse, in Richtung Marbella zu fliehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob der Fahrer allein oder in Begleitung unterwegs war und ob einer der Insassen verletzt wurde. Die mutmaßlichen Täter flüchteten ihrerseits - offenbar stiegen sie in einen Lieferwagen ein, der wenige Meter vom Schauplatz der Schüsse geparkt war -, als sie bemerkten, dass eine Kugel einen Unbeteiligten getroffen hatte. Einige Zeugen halfen dem Opfer, indem sie ihm einen Druckverband um den Arm legten, um die Blutung zu stoppen, bis der Rettungsdienst eintraf. Ein Krankenwagen wurde zum Ort des Geschehens beordert und brachte ihn in das Krankenhaus Costa del Sol. Die befragten Quellen versicherten, dass er stabil sei und keine Angst um sein Leben bestehe. Die Kugeln verfehlten glücklicherweise das zehnjährige Mädchen, das im Auto neben dem Verwundeten saß. Eine der Kugeln traf sogar die Fassade eines Hauses, das sich mehr als 500 Meter vom Supermarkt entfernt und auf der anderen Seite der Autobahn befindet. Die Gruppe für organisierte Kriminalität der Provinzpolizei von Málaga hat die Ermittlungen übernommen, um die Ursachen des Vorfalls mit den Schusswaffen aufzuklären und die mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen.