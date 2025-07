Mann bei Schießerei auf Aldi-Parkplatz in Estepona verletzt

María José Díaz Alcalá Estepona Montag, 21. Juli 2025 Compartir

Ein Mann ist am gestrigen Sonntag bei einer Schießerei auf dem Parkplatz des Aldi-Supermarktes in der Avenida Matas Verdes in Estepona verletzt worden. Offenbar hatten die Insassen zweier Autos aufeinander geschossen. Als die Polizei eintraf, waren die Urheber der Schüsse bereits veschwunden. Die Polizisten sperrten den Parkplatz ab und sammelten zahlreiche Patronenhülsen ein. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen Unbeteiligten, der durch eine verirrte Kugel getroffen worden war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall aufzuklären und die Täter zu finden.