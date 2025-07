Zwei iranische Schwestern eröffnen in Estepona das erste auf türkisches Frühstück spezialisierte Restaurant Europas

Die Schwestern Salmeh und Sarah Moravvej in ihrem neu eröffneten Restaurant Bazlama in Estepona.

Ihr Unternehmergeist hat sie dazu veranlasst, schon in jungen Jahren im Iran, ihrem Heimatland, Geschäfte zu gründen, seit Anfang dieses Jahrhunderts auch in den Arabischen Emiraten und jetzt in Spanien, wo sie das erste türkische Restaurant an der Costa del Sol betreiben, das sich auf unbegrenztes türkisches Frühstück spezialisiert hat, «Iss so viel du willst und so viel du kannst», sowie auf Gozleme- und Mezze-Menüs und eine Abendkarte mit verschiedenen Gerichten der traditionellen türkischen Gastronomie.

Die Zwillingsschwestern Salmeh und Sarah Moravvej wurden in den 1970er Jahren im Iran geboren, studierten Grafik, Innenarchitektur und Fotografie, waren professionelle Volleyballspielerinnen und wuchsen in der Kultur des Unternehmertums auf, in den Fußstapfen ihres Vaters und einer sehr aufgeschlossenen Mutter, Wie sie SUR selbst erzählen, empfangen sie seit einer Woche neugierige Gäste, Entdecker neuer Dinge und Anhänger der türkischen Gastronomie in ihrem neuen Projekt, dem Restaurant Bazlama in der Calle Isla Verde in Benamara-Estepona, ganz in der Nähe von San Pedro de Alcántara.

«Vor sieben Jahren lernten wir die Marke Bazlama auf einer unserer Reisen nach Istanbul kennen und waren fasziniert von der großen Zahl der Menschen, die jeden Tag in ihren Restaurants frühstückten, und von der Qualität der Speisen. Wir waren auch beeindruckt von der Art und Weise, wie sie den Kunden das Gefühl gaben, die mediterrane Kultur der Familie, der Freundlichkeit und der Gastfreundschaft zu verbreiten, mit der wir uns voll und ganz identifizieren», sagen sie.

Der Raum ist hell, geräumig, farbenfroh und verfügt über eine große Terrasse, deren Hauptfarben Türkisblau und Bougainvillea-Rosa sind, die Farben der Marke und eine Dekoration, die sie selbst entworfen haben und in der es in jeder Ecke viele türkische Augen gibt, das traditionelle Amulett gegen schlechte Energien. «Unser Ziel ist es, eine entspannte Atmosphäre zu bieten, in der man ohne Eile mit der Familie oder mit Freunden essen und jeden Bissen genießen kann», sagen sie.

Die erste Idee war, eines in Dubai zu eröffnen, wo Sarah immer noch lebt, aber das Projekt kam nicht zustande. Die Tatsache, dass Salmeh seit 12 Jahren in Marbella lebt, ermutigte sie, die Idee wieder aufzugreifen. «Wir freuen uns sehr über dieses Projekt, wir arbeiten gerne zusammen, und alles, was wir auf diese Weise unternommen haben, war sehr zufriedenstellend», sagen die beiden Schwestern, die sich während der Pandemie wie gute Zwillinge sogar am selben Tag mit Covid angesteckt haben, obwohl sie in verschiedenen Ländern leben.

Die Macht der Zwei

«Wir spüren eine ganz besondere Energie, die uns verbindet, die Verbindung zwischen Zwillingen besteht und die wir gerne als 'die Macht der Zwei' bezeichnen, eine Energie, die uns antreibt, gemeinsam zu arbeiten und schöne Projekte zu schaffen, mit denen wir einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten wollen, und das ist uns immer gut gelungen», sagen die beiden mit einem besonderen Funkeln in den Augen und einem Lächeln im Gesicht, das während dieses Interviews nie verschwindet.

Die Sorgfalt, mit der das Restaurant eingerichtet wurde, spiegelt sich auch in der Ausbildung des Personals wider, das aus insgesamt 19 Personen besteht. Ein Küchenchef und sein Team sind extra aus der Türkei angereist, um zu erklären, wie die Zubereitungen funktionieren und wie man die Kunden bedient, ganz im Sinne der ursprünglichen Philosophie von Bazlama.

«Die Qualität der Lebensmittel ist hier in Spanien höher, weil wir für alles lokale Lieferanten haben, es wird viel vorbereitet und natürlich machen wir auch das Brot hier», sagen sie. Und als Beispiel zeigen sie uns die 37 verschiedenen Marmeladensorten, die es je nach Saison gibt und die alle hausgemacht sind.

Darüber hinaus haben sie die Öffnungszeiten des Restaurants an die spanische Kultur angepasst, denn in der Türkei und den Emiraten schließen die Bazlama-Restaurants um 17 Uhr. «Obwohl wir alle aus dem Mittelmeerraum stammen, bedeutet die spanische Kultur auch, auswärts zu essen und diese Momente mit Familie und Freunden zu teilen, und unseren europäischen Kunden sogar Alkohol zu servieren», erklären sie.

Sie erzählen uns, dass die Marke bald ein weiteres Restaurant in London eröffnen wird und dass sie bereits darüber nachdenken, ihre Expansion in Spanien voranzutreiben, insbesondere in Málaga, Valencia, Madrid und Barcelona, aber nicht in dieser Reihenfolge.