Am Freitag wurde eine neue Starkregenwarnung für Málaga herausgegeben

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 19. Dezember 2025 Teilen

Obwohl der meteorologische Winter am 1. Dezember begonnen hat, wird der so genannte astronomische Winter am Sonntag, den 21. Dezember, beginnen. Und er wird zur Abwechslung in diesen Breitengraden im äußersten Süden Europas mit den für diese Jahreszeit typischen Bedingungen ankommen, mit Regen, sogar Schnee und Kälte.

Nach einem stabilen und sogar sonnigen Donnerstag beginnt am heutigen Freitag eine neue «Periode der Instabilität mit dem sukzessiven Auftreten von Höhentiefs, die allmählich abfallen», so das Meteorologische Zentrum Aemet. Daher wird es von heute bis Sonntag zu Niederschlägen und einem Rückgang der Temperaturen kommen.

Insbesondere das Höhentief wird dazu führen, dass eine Front Andalusien rasch überquert. Sie wird Freitag Nacht gegen 21.00 Uhr in der Provinz Málaga eintreffen. Zu diesem Zeitpunkt hat Aemet eine gelbe Warnung (niedrige Gefahrenstufe) ausgelöst, die bis Samstag 3.00 Uhr morgens gelten wird. In diesem sechsstündigen Intervall kann es zu Niederschlägen von bis zu 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde kommen.

An der Küste, in der Hauptstadt, im Guadalhorce und in der Axarquia kann es Freitag Abend zu Unwettern kommen

Sie können auch von Gewittern begleitet sein. Am wahrscheinlichsten sind sie an der Costa del Sol, in der Provinzhauptstadt Málaga, im Guadalhorce-Tal und an der Küste der Axarquia, weniger wahrscheinlich im Inneren der Provinz.

Übergangssamstag

Danach wird der größte Teil des Samstags ein Übergangstag sein, an dem keine Niederschläge erwartet werden. Der morgige Tag hingegen steht ganz im Zeichen der allgemein niedrigen Temperaturen. Die Höchstwerte in der Provinzhauptstadt werden 16 Grad Celsius nicht überschreiten (Minimum 10), während es in Antequera tagsüber etwa 10 Grad Celsius und nachts 5 Grad Celsius sein werden.

Am Sonntag zieht ein neues Höhentief ein und bringt in der Provinz Schauer, die kräftig ausfallen können. Außerdem wird es in den höchsten Lagen der östlichen Berge schneien. Für den Tag sind noch keine Wetterwarnungen herausgegeben worden. Die Temperaturen werden weiter leicht sinken, mit Höchstwerten von 15 Grad in der Provinzhauptstadt und 9-10 Grad im Landesinneren.

Obwohl es noch zu früh ist, um das mit Sicherheit sagen zu können, besteht an der Küste von Málaga an Heiligabend kein hohes Regenrisiko, auch wenn die Temperaturen recht niedrig bleiben wird (15-17 Grad). Im Landesinneren könnte es einige Schauer geben.