Bäckerei in Coín, die einen Mitarbeiter als 'Schwuchtel' betitelt hat, muss 14.000 Euro Schadenersatz zahlen

Es gibt bereits ein Urteil im Fall des Bäckereiangestellten, der eine Lohnüberweisung mit dem Vermerk «April-Lohnscheck, Schwuchtel» erhielt. Das Sozialgericht Nr. 5 von Málaga ist der Ansicht, dass die Überweisung «eine schwerwiegende Verletzung der Pflichten des Arbeitgebers in Bezug auf die Achtung der Privatsphäre und die Wahrung der Würde des Arbeitnehmers darstellt», und hat daher der Klage des Arbeitnehmers teilweise stattgegeben und das Unternehmen zur Zahlung einer Entschädigung von fast 14.000 Euro verurteilt.

Der Sachverhalt geht auf den Mai 2024 zurück, als der Arbeitnehmer mit der Diagnose einer «dysthymischen Störung», die er dem Unternehmen mitteilte, einen Prozess der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit begann. Zwei Wochen später erhielt er die Auszahlung seines Gehalts mit dem beleidigenden Begriff, der auf seine sexuellen Neigungen anspielte, eine Tatsache, die das Gericht in dem Urteil, zu dem SUR Zugang hatte, als «unzweifelhaft» betrachtet.

Der Angeklagte argumentierte daraufhin, dass die Transaktion nicht nach dem angegebenen Konzept durchgeführt worden sei, und machte die Bank dafür verantwortlich. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Überweisung nach Sichtung des Videos der Überwachungskameras am Schalter der Filiale durchgeführt wurde, ohne dass andere Kunden anwesend waren, und dass die verantwortliche Person sich an den Angestellten wandte, der allein war und die auszuführenden Vorgänge äußerte. Es ist daher unplausibel, dass die Bankangestellten das Betreff hinzugefügt haben.

In diesem Zusammenhang wird in dem Urteil darauf hingewiesen, dass die Handlung «eine schwerwiegende Verletzung der Pflichten des Arbeitgebers in Bezug auf die Achtung der Privatsphäre und die Wahrung der Würde des Arbeitnehmers» darstellt, die nicht in einem Arbeitskonflikt, in einem hitzigen Gespräch oder in einem Kontext, in dem derartige Ausdrücke üblich sind, erfolgt.

Aus dem Urteil geht der Beschluss vor, den Arbeitsvertrag zwischen den beiden Parteien aufzulösen und die vorgesehene Entschädigung für ungerechtfertigte Entlassung in Höhe von 3.759,94 Euro sowie weitere 10.000 Euro als immateriellen Schadenersatz für diskriminierende Behandlung einzufordern.

Die Anwältin des Arbeitnehmers, Cristina Morones, bezeichnete das Urteil als «bahnbrechend», da es «einen wichtigen Schritt zum wirksamen Schutz der Rechte von LGTBI-Personen am Arbeitsplatz darstellt und einen Präzedenzfall im Kampf gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung am Arbeitsplatz bildet».