Neuer Tier-Erlebnispark von Carratraca im Hinterland der Provinz Málaga erwartet Besucher aus der ganzen Welt

Málagas zukünftiger Themenpark für Natur und biologische Vielfalt, «Evolution Park», beginnt nach mehr als einem Jahrzehnt Arbeit und Behördenhürden Realität zu werden. Hinter dem ehrgeizigen Projekt steht Javier Lazpita, ein Biologe aus Madrid und künftiger Direktor des Parks. Seine Leidenschaft für Naturschutz und Umweltbewusstsein ist die treibende Kraft hinter einer Idee, die Carratraca auf die Weltkarte des nachhaltigen Tourismus bringen soll. Lazpita ist vom Potenzial der Initiative überzeugt und versichert, dass «es Menschen geben wird, die nur wegen des Parks nach Málaga reisen». Evolution Park werde ein einzigartiges Reiseziel sein, in dem Freizeit und Bildung Hand in Hand gehen.

Der Ursprung dieses Projekts liegt mehrere Jahre zurück, als Lazpita von einem Unternehmen auf die Idee angesprochen wurde. Seine Erfahrung im Bereich der Biologie und sein Master in Erhaltung und Rückgewinnung gefährdeter Arten machten ihn zur richtigen Person, um das Ruder dieser Initiative zu übernehmen. Darüber hinaus ist er seit seiner Jugend mit der Welt der Zoos verbunden. «Ich fand es sehr spannend und beschloss, mich auf dieses Abenteuer einzulassen», erinnert er sich.

Es begann ein langer und komplexer Weg. Mit der Planung von Evolution Park wurde vor elf Jahren begonnen, zahlreiche Genehmigungen mussten eingeholt werden. Obwohl der Biologe nie in Málaga gelebt und auch sonst keine Verbindung zur Provinz hatte, wusste er vom ersten Moment an, dass das Hinterland von Málaga der ideale Ort für den Park ist. «Der Standort war perfekt, sowohl wegen der natürlichen Umgebung als auch wegen der Nähe zum Caminito del Rey», erklärt er und erinnert daran, dass das gewählte Anwesen in der Sierra del Agua etwa vier Kilometer von Carratraca entfernt und ein Durchgangsgebiet für Tausende von Touristen sei.

Lazpita erläutert auch weitere Einzelheiten zu diesem Projekt, das eines der ehrgeizigsten der kommenden Jahre zu werden verspricht. Aus logistischen Gründen sollen die Arbeiten in zwei Phasen durchgeführt werden, vom höchsten Punkt des Berges bis hinunter zum Hauptzugang. Die Hoffnung: Dass die Arbeiten bis 2030 abgeschlossen sind und der Park eröffnen kann.

Spaß und Lernen

Für Javier Lazpita gab es von Beginn an vor allem zwei Gründe, die Idee voranzutreiben: Spaß und Lernen. Für ihn besteht die Hauptaufgabe des Parks darin, dafür zu sorgen, dass die Besucher Evolution Park mit einem guten Gefühl verlassen: «Wir wollen, dass die Leute eine gute Zeit haben, aber auch etwas lernen», sagte er.

Ziel sei es, den Besuchern die Bedeutung der biologischen Vielfalt und des Schutzes des Planeten zu vermitteln. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Angebot breit gefächert sein: vom längsten Aquarium der Welt mit einer Länge von 80 Metern über eine Riesenvoliere - die größte in Spanien -, ein Planetarium, eine virtuelle Safari bis hin zu einem 360-Grad-Kino. All diese Einrichtungen sollen ein unvergessliches und vor allem auch einzigartiges Erlebnis bieten.

Vergrößern Javier Lazpita griff selbst auch zur Schaufel für die Grundsteinlegung von Evolution Park. Julio J. Portabales

Lazpita betont, dass Evolution Park kein herkömmlicher Zoo sein werde. Das Projekt verfolge ein neues Modell, das sich auf die Wiederherstellung von thematischen natürlichen Lebensräumen und die wissenschaftliche Verbreitung konzentriere. «Wir wollen die Tierwelt auf respektvolle und lehrreiche Weise zeigen, nicht nur um sie zu betrachten, sondern um ihre Geschichte, ihre Entwicklung und ihre Rolle im Ökosystem zu verstehen», erklärt er. «Die Umwelterziehung wird einer der Grundpfeiler des Parks sein».

Positive Auswirkungen auf Tourismus und lokale Wirtschaft

Auch die Auswirkungen auf den Tourismus und die lokale Wirtschaft werden erheblich sein. Der Direktor ist zuversichtlich, dass der Park Besucher aus der ganzen Welt anziehen wird: «Er wird nicht nur ein weiterer Ort auf einer Reise nach Málaga sein, sondern ein eigenständiges Ziel. Es wird Leute geben, die nur kommen, um den Evolution Park zu sehen», sagt er. «Wir werden etwas anbieten, das es in Europa noch nicht gibt: einen Themenpark, der sich auf die Natur konzentriert, mit Museen, Tieranlagen, technologischen Attraktionen und pädagogischen Bereichen. Das ist ein sehr starkes Angebot.«

Lazpita räumt ein, dass die institutionelle Unterstützung entscheidend war, um an diesen Punkt zu gelangen. «Wir haben sehr viel Unterstützung erfahren, vor allem von der Stadtverwaltung von Carratraca», unterstreicht er, und: «Diese Unterstützung war ausschlaggebend dafür, dass andere Verwaltungen auf uns gehört haben. Ohne sie wären wir wahrscheinlich nicht hier.«

Mit Blick auf die Zukunft weiß der Biologe genau, welches Image er mit dem Park vermitteln möchte: «Ich möchte, dass niemand gleichgültig bleibt. Wenn ein Kind den Park mit den Worten verlässt, dass es nicht will, dass die Tiger aussterben, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben, ja, aber wir wollen auch, dass sie den Ort mit einem stärkeren Bewusstsein für den Wert des Lebens und die Bedeutung seines Schutzes verlassen.«

Mit dem Grundstein und einer geplanten Investition von zehn Millionen Euro beginnt Evolution Park seine ersten Schritte auf dem Weg zu einem der wichtigsten Aushängeschilder für Natur- und Nachhaltigkeitstourismus in Andalusien. «Es hat viele Jahre Arbeit, Mühe und Enthusiasmus gekostet», fasst Lazpita zusammen. «Jetzt müssen wir es nur noch in die Tat umsetzen.«