Baubeginn: Erlebnispark von Carratraca im Hinterland der Provinz Málaga wird eines der längsten Aquarien der Welt haben

Es schien wie eine Illusion oder ein ferner Traum, der lange auf sich warten lassen würde, aber es ist wahr, dass das Bild des zukünftigen Naturparks von Carratraca immer näher an die Realität heranrückt. Am Mittwoch, 30. Oktober, wurde mit der Grundsteinlegung für dieses Projekt, das seit mehr als zehn Jahren auf seine Verwirklichung wartet, ein wesentlicher Schritt in Richtung seiner Realisierung getan. Darüber hinaus wurden weitere Details des «Evolution Park», wie dieser Ort von nun an heißen wird, bekannt gegeben, wie zum Beispiel der Bau des längsten Aquariums der Welt in einer seiner Phasen.

Nach Angaben der Entwickler wird das Aquarium etwa 80 Meter lang sein, was es zu einem der längsten Aquarium der Welt macht. Diese Anlage wird Teil einer der Hauptphasen des Projekts sein und sich durch ein durchgehendes, lineares Becken auszeichnen, das ein großformatiges, immersives Erlebnis bieten wird. Wenn sich die technischen Merkmale bestätigen, wird es zu den ehrgeizigsten aquatischen Infrastrukturen gehören, die in Europa gebaut wurden, und den innovativen und differenzierenden Charakter des Parks verstärken.

Vergrößern Grafik des künftigen «Evolution Park»-Aquariums. SUR

Es sei daran erinnert, dass dieses Projekt aus einer Privatinitiative des Unternehmens Finca Ecológica y de Recreo Arroyo de las Cañas 2.013 S.L. unter der Leitung seines Präsidenten Ricardo Gista und des zukünftigen Direktors des Parks und Ideengebers Javier Lazpita entstanden ist. Beide wussten von Anfang an, dass dieser neue Raum nicht als gewöhnlicher Zoo betrachtet werden sollte, sondern die Ausstellung von Wildtieren mit der Nachbildung thematischer natürlicher Lebensräume, pädagogischen Aktivitäten und einem Erlebnis für die ganze Familie verbinden sollte.

200 Hektar

Mit dieser Idee im Hinterkopf wurde ein 200 Hektar großes Grundstück in der Sierra del Agua ausgewählt, das etwa vier Kilometer von Carratraca entfernt und über die A-354 gut erreichbar ist. Die Hauptinvestitionen für dieses Projekt belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro und werden in zwei verschiedenen Phasen entwickelt. Quellen, die dem Projekt nahe stehen, haben dem SUR mitgeteilt, dass es in etwa vier Jahren fertig sein soll.

Die Veranstaltung

Bei der Zeremonie, die am Mittwoch anlässlich des Beginns der Arbeiten stattfand, waren mehrere Vertreter der Institutionen anwesend, die es dem Evolution Park ermöglicht haben, diesen Punkt zu erreichen. Unter ihnen waren Arturo Bernal, Minister für Tourismus und Außenbeziehungen der Junta de Andalucía, die Delegierte der andalusischen Regierung in Málaga, Patricia Navarro, und die Bürgermeisterin von Carratraca, Marian Fernández.

Die Bürgermeisterin von Caratraqueña ergriff als erste das Wort und bekräftigte, dass der künftige Naturpark, der in der Gemeinde angesiedelt sein wird, ein Projekt sei, das der Provinz eine Vorreiterrolle einräume und ein in Europa einzigartiges Konzept darstelle, das Freizeit, Wissenschaft und biologische Vielfalt miteinander verbinde. Sie wies auch darauf hin, dass diese Privatinitiative eine hervorragende Nachricht für den Arbeitsmarkt sein wird, da mehr als 350 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.

«Es handelt sich um einen Wirtschaftsmotor, der den Caminito del Rey und die Sierra de las Nieves ergänzen und einen Qualitätstourismus anziehen wird, der allen unseren Dörfern zugute kommt«, sagte Fernández. Er stellte auch klar, dass es sich bei dieser Initiative nicht um ein Modell handelt, das »in der Schublade liegt«, sondern um eine Realität, die neben dem längsten Aquarium der Welt, der größten Voliere Spaniens, einem hochmodernen Planetarium und einzigartigen Erlebnissen, die es sonst nirgendwo gibt, auch ein Museum umfassen wird.

Javier Lazpita als zukünftiger Direktor betonte seinerseits, dass dieser Natur-Themenpark nicht nur in Málaga, sondern weltweit einzigartig sein wird, da er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Natur und der Biodiversität miteinander verbindet, daher der Name Evolution Park. Der Madrilene übernahm den Staffelstab von der Bürgermeisterin und gab weitere Einzelheiten über die neue Touristenattraktion bekannt. Er wird eine Reihe von Museen, eine wertvolle Sammlung von Fossilien, die im Laufe der Jahre gesammelt wurden, und eine Sammlung von realistischen Nachbildungen, die von einem andalusischen Paläo-Künstler angefertigt wurden, umfassen.

Eintauchen in verschiedene Welten

Zu den weiteren Aktivitäten gehören Themenbereiche, in denen die Besucher in verschiedene Teile der Welt eintauchen können, z. B. in den Dschungel von Madagaskar, einen indischen Tempel oder die afrikanische Savanne. Lazpita wies auch darauf hin, dass die Digitalisierung auch in den Park einfließen wird, was sich in verschiedenen Aktivitäten und Attraktionen widerspiegelt: ein Flying Theater (eine immersive Attraktion, die physische Bewegung, immersive Projektion und sensorische Effekte kombiniert, um das Gefühl zu vermitteln, über spektakuläre Landschaften oder Szenen zu fliegen), ein Planetarium und eine virtuelle Safari.

Wenn es jedoch eine Sache gibt, über die sich Javier Lazpita im Klaren ist, dann ist es, dass das Ziel dieses neuen Raums das Lernen und ein pädagogischer Ansatz ist. «Für uns sind die Erziehung zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Erhaltung selbst, sowohl ex situ als auch in situ, die Grundpfeiler dieses Projekts», erklärte er. In diesem Zusammenhang wies er auch auf die Beschäftigungsmöglichkeiten hin, die das Projekt in der Provinz schaffen wird: «Wir brauchen Unterkünfte für die Arbeiter und Hotels für die Touristen, die unseren Park besuchen werden», schloss er.

Schließlich hob der andalusische Tourismusminister Arturo Bernal die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und der Privatinitiative hervor, um den «Evolutionspark» voranzubringen, ein Projekt, das er als «historisch für Carratraca und strategisch für den andalusischen Binnentourismus» bezeichnete. Bernal betonte, dass der Park «diese kleine Gemeinde zu einem touristischen Ziel machen wird, das in der Lage ist, nationale und internationale Besucher anzuziehen», und unterstrich, dass das Projekt «nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch dazu beitragen wird, die Bevölkerung zu binden und die ländliche Wirtschaft anzukurbeln».

Der Minister analysierte auch die Rolle, die dieses Projekt im Rahmen des neuen andalusischen Tourismusmodells spielen wird, das auf Nachhaltigkeit, Innovation und Diversifizierung jenseits von Sonne und Strand ausgerichtet ist. «Projekte wie dieses zeigen, dass Andalusien eine Vorreiterrolle im umweltfreundlichen, rentablen und aktiven Tourismus an 365 Tagen im Jahr spielen kann», sagte er. Bernal wies darauf hin, dass die künftige Eröffnung des Parks «einen qualitativen Sprung im Angebot des Hinterlandes von Málaga darstellen wird» und Carratraca «auf der Landkarte des europäischen Naturtourismus» platziert und bekräftigte, dass die Junta «weiterhin Initiativen unterstützen wird, die wirtschaftliche Entwicklung, Umweltschutz und internationale Projektion vereinen».

Mit dieser Grundsteinlegung beginnt der Evolution Park offiziell seine Reise zu einem der wichtigsten Freizeit- und Naturprojekte Andalusiens. Wenn die geplanten Fristen eingehalten werden, wird der Park in etwa vier Jahren seine Pforten öffnen. Damit wird das touristische Angebot im Landesinneren von Málaga um ein Vorher und ein Nachher bereichert und Carratraca als neuer Bezugspunkt auf der Karte des nachhaltigen und pädagogischen Tourismus in der Region konsolidiert.