Lagune in Ronda gehört zu den neuen geschützten Feuchtgebieten Spaniens

Andalusiens Landesregierung hat bekannt gegeben, dass fünf neue Feuchtgebiete aus der Region in das spanische Verzeichnis der Feuchtgebiete aufgenommen wurden. Dazu gehört auch ein Gebiet in der Provinz Málaga, genauer gesagt in Ronda: La Laguna de la Alberca.

Die Lagune auf Gemeindegebiet von Ronda erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 52 Hektar und zeichnet sich durch ihre geologischen und geomorphologischen Eigenschaften aus. Das Feuchtgebiet liegt auf einer Höhe von fast 800 Metern über dem Meeresspiegel und befindet sich in einem sogenannten Poljé, einer flachen Senke in einem Karstgebiet. Es handelt sich um eines der größten und höchstgelegenen Feuchtgebiete der Region.

Neben dieser Lagune in der Provinz Málaga wurden vier weitere Feuchtgebiete in der Provinz Cádiz in das Verzeichnis aufgenommen: Die Lagunas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda), Huerta de las Pilas (Algeciras), Haza de la Torre (Jerez de la Frontera) und die Humedales de Cetina (Puerto Real). Damit ist die Zahl der offiziell anerkannten Feuchtgebiete in Andalusien auf 229 gestiegen.

Die Junta betonte, dass all die anerkannten Feuchtgebiete das Ergebnis der Zusammenarbeit und der koordinierten Arbeit zwischen den zuständigen andalusischen Behörden und dem Ministerium für den ökologischen Übergang (MITECO) in Madrid seien. «Die technische und wissenschaftliche Arbeit des zuständige Landesministeriums hat es ermöglicht, die andalusischen Feuchtgebiete nach Kriterien der Nachhaltigkeit und Stringenz zu identifizieren, zu charakterisieren und zu verwalten, um ihre Erhaltung angesichts der Bedrohungen durch den Klimawandel und menschliches Eingreifen zu gewährleisten», erklärte der Generaldirektor für Naturschutzgebiete, José Enrique Borrallo.

Laut der Junta gibt es in jedem einzelnen der Feuchtgebiete verschiedene Gemeinschaften von Wasservögeln «von großem Interesse». Mehrere dieser Arten seien als bedroht oder gefährdet eingestuft. Dazu gehören die Marmorente (Marmaronetta angustirostris), die Weißkopfente (Oxyura leucocephala), die Tafelente (Aythya nyroca), der Krabbenreiher (Ardeola ralloides) und der Fischadler (Pandion haliaetus).

Die Regionalregierung von Andalusien verweist weiterhin darauf, dass die Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Feuchtgebieten, einschließlich der Wiederherstellung und Sanierung von geschädigten Gebieten, eine der strategischen Linien ihrer Umweltpolitik sei. Diese Ökosysteme dienten nicht nur als Refugien für die biologische Vielfalt, sondern spielten auch eine wichtige Rolle bei der Wasserregulierung, der Grundwasseranreicherung, der Abschwächung des Klimawandels und dem Hochwasserschutz.