Zwölf Hubschrauber und 80 Fachleute versuchen, den Waldbrand in Antequera zu löschen

María José Díaz Alcalá Antequera Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Der Sommer macht keine Pause: Am heutigen Dienstag ist in der Gegend von Cortijo Guerrero in Antequera ein neuer Waldbrand ausgebrochen. Die Waldbrand-Feuerwehr Infoca hat den Einsatz von Ressourcen erhöht, um die Flammen mit einem Dutzend Luftfahrzeugen und etwa 80 Fachleuten zu bekämpfen.

Gegen 17.30 Uhr wurde der andalusische Waldbrand-Notfallplan wegen des Brandes aktiviert. Zunächst wurden zwei Hubschrauber (ein leichter und ein schwerer), eine Gruppe von Waldbrandbekämpfern, zwe Feuerwehren der Landesregierung, zwei Einsatztechniker, zwei Umweltbeauftragte und ein Löschfahrzeug zum Einsatzort entsandt.

Laut der Notrufzentrale 112 ist die A-7282 wegen dieses Vorfalls von Kilometer 0 bis 7 für den Verkehr gesperrt. Nach dem letzten Update von Infoca in den sozialen Netzwerken (19:44 Uhr) sind derzeit zwei schwere Hubschrauber, ein leichter, ein mittelschwerer und ein Kommandohubschrauber vor Ort im Einsatz, außerdem vier bodengebundene Flugzeuge, zwei schwere Amphibienflugzeuge und ein Koordinationsflugzeug.

Was die Landressourcen betrifft, so wurden sechs Gruppen von Waldbrandbekämpfern, zwei Brica, vier Einsatztechniker, zwei Umweltbeauftragte und zwei Löschfahrzeuge vor Ort eingesetzt. Die Einheit für die Analyse und Überwachung von Waldbränden und die medizinische Einheit für Waldbrände wurden ebenfalls mobilisiert.